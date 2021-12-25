https://ru.sputnik.md/20211225/papa-rimskiy-rozhdestvenskoe-poslanie-47524149.html

Папа Римский обратился с рождественским посланием к верующим

Папа Римский обратился с рождественским посланием к верующим

Папа Римский Франциск в день Рождества Христова обратился к верующим с традиционным рождественским посланием Urbi et orbi ("Граду и миру")

2021-12-25T15:44+0200

2021-12-25T15:44+0200

2021-12-25T16:22+0200

в мире

папа римский франциск

рождество

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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Папа Римский Франциск в день Рождества Христова обратился к верующим с традиционным рождественским посланием Urbi et orbi ("Граду и миру"), сообщает РИА Новости.Поздравив верующих с Рождеством с балкона собора Святого Петра, понтифик отметил особую важность диалога во времена пандемии и заявил, что с ее приходом "наша способность поддерживать социальные отношения подверглась тяжелому испытанию", когда все чаще люди закрываются, отказываются встречаться и делать что-то сообща."Подумаем о народе Сирии, который более десяти лет живет в условиях войны, которая привела к множеству жертв и бесчисленному числу беженцев", – сказал папа Римский.В этой связи он также вспомнил Ирак, "который с трудом встает на ноги после долгого конфликта", крик детей из Йемена и его "забытую всеми трагедию", которая продолжается в тишине, напряженность в отношениях израильтян и палестинцев и Ливан, страдающий от "беспрецедентного кризиса".Он обратился к Всевышнему с просьбой оказать содействие тем, кто оказывает помощь беженцам, и утешить народ Афганистана и поддержать народ Мьянмы.В заключение Франциск по традиции отпустил грехи собравшимся и всем тем, кто следил за рождественским посланием.

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в мире, папа римский франциск, рождество