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Папа Римский обратился с рождественским посланием к верующим
Папа Римский обратился с рождественским посланием к верующим
Папа Римский Франциск в день Рождества Христова обратился к верующим с традиционным рождественским посланием Urbi et orbi ("Граду и миру")
2021-12-25T15:44+0200
2021-12-25T15:44+0200
2021-12-25T16:22+0200
в мире
папа римский франциск
рождество
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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Папа Римский Франциск в день Рождества Христова обратился к верующим с традиционным рождественским посланием Urbi et orbi ("Граду и миру"), сообщает РИА Новости.Поздравив верующих с Рождеством с балкона собора Святого Петра, понтифик отметил особую важность диалога во времена пандемии и заявил, что с ее приходом "наша способность поддерживать социальные отношения подверглась тяжелому испытанию", когда все чаще люди закрываются, отказываются встречаться и делать что-то сообща."Подумаем о народе Сирии, который более десяти лет живет в условиях войны, которая привела к множеству жертв и бесчисленному числу беженцев", – сказал папа Римский.В этой связи он также вспомнил Ирак, "который с трудом встает на ноги после долгого конфликта", крик детей из Йемена и его "забытую всеми трагедию", которая продолжается в тишине, напряженность в отношениях израильтян и палестинцев и Ливан, страдающий от "беспрецедентного кризиса".Он обратился к Всевышнему с просьбой оказать содействие тем, кто оказывает помощь беженцам, и утешить народ Афганистана и поддержать народ Мьянмы.В заключение Франциск по традиции отпустил грехи собравшимся и всем тем, кто следил за рождественским посланием.
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в мире, папа римский франциск, рождество
Папа Римский обратился с рождественским посланием к верующим
15:44 25.12.2021 (обновлено: 16:22 25.12.2021)
В своем рождественском послании папа Франциск заявил о важности диалога для разрешения конфликтов.
КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik.
Папа Римский Франциск в день Рождества Христова обратился к верующим с традиционным рождественским посланием Urbi et orbi ("Граду и миру"), сообщает РИА Новости
.
Поздравив верующих с Рождеством с балкона собора Святого Петра, понтифик отметил особую важность диалога во времена пандемии и заявил, что с ее приходом "наша способность поддерживать социальные отношения подверглась тяжелому испытанию", когда все чаще люди закрываются, отказываются встречаться и делать что-то сообща.
"И на международном уровне существует риск нежелания вести диалог, риск того, что сложный кризис приведет к выбору кратчайших, а не более длинных путей диалога, но в действительности только такие ведут к разрешению конфликтов и к всеобщим и более долговечным преимуществам", – сказал Франциск.
"Подумаем о народе Сирии, который более десяти лет живет в условиях войны, которая привела к множеству жертв и бесчисленному числу беженцев", – сказал папа Римский.
В этой связи он также вспомнил Ирак, "который с трудом встает на ноги после долгого конфликта", крик детей из Йемена и его "забытую всеми трагедию", которая продолжается в тишине, напряженность в отношениях израильтян и палестинцев и Ливан, страдающий от "беспрецедентного кризиса".
Он обратился к Всевышнему с просьбой оказать содействие тем, кто оказывает помощь беженцам, и утешить народ Афганистана и поддержать народ Мьянмы.
"Будь светом и поддержкой для тех, кто верит и работает, даже идя против течения, ради встреч и диалога, чтобы не позволить метастазам гангренозного конфликта распространяться по Украине", – подчеркнул понтифик.
В заключение Франциск по традиции отпустил грехи собравшимся и всем тем, кто следил за рождественским посланием.