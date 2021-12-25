https://ru.sputnik.md/20211225/pogodnye-rekordy-moldovy-25-dekabrya-47514750.html
Погодные рекорды Молдовы 25 декабря
Погодные рекорды Молдовы 25 декабря
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.
2021-12-25T00:01+0200
2021-12-25T00:01+0200
2021-12-25T00:01+0200
погода
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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 25 декабря, отмечен более десятилетия назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 25 декабря 2010 года воздух прогрелся до +13 градусов по Цельсию.А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1902 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –17,9 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 25 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210324/Foto-Stress-snimet-priroda-luchsheye-sredstvo-v-pandemiyu-34084071.html
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погода
Погодные рекорды Молдовы 25 декабря
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.
КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 25 декабря, отмечен более десятилетия назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, 25 декабря 2010 года воздух прогрелся до +13 градусов по Цельсию.
А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1902 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –17,9 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 25 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.