https://ru.sputnik.md/20211225/pogodnye-rekordy-moldovy-25-dekabrya-47514750.html

Погодные рекорды Молдовы 25 декабря

Погодные рекорды Молдовы 25 декабря

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.

2021-12-25T00:01+0200

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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 25 декабря, отмечен более десятилетия назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 25 декабря 2010 года воздух прогрелся до +13 градусов по Цельсию.А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1902 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –17,9 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 25 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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