https://ru.sputnik.md/20211225/prezident-sandu-obespokoena-napryazhennostyu-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-47521246.html

Президент Санду обеспокоена напряженностью между Россией и Украиной

Президент Санду обеспокоена напряженностью между Россией и Украиной

По мнению главы молдавского государства, "нет хороших сценариев и планов для немирного развития приднестровского урегулирования".

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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду обеспокоена напряженными отношениями между Россией и Украиной, но надеется, что ситуация разрешится мирным путем."Мы очень обеспокоены этой ситуацией, и я говорю вам это со всей ответственностью. Мы рассматриваем разные сценарии, стараемся быть готовы к любым вызовам. Но от нас мало что зависит. Хочу сказать, что нет хороших сценариев и планов для немирного развития ситуации. Тем более для нас – маленькой страны с ограниченными способностями, от которой мало что зависит", – сказала Санду в эфире одного из молдавских телеканалов.Молдавский президент выразила надежду, что "все участники, вовлеченные в эту дискуссию, смогут найти мирные решения"."Единственное разумное решение – это диалог, мирное разрешение ситуации. Мы надеемся на мир", – утверждает Санду.Президент напомнила, что нейтралитет закреплен в Конституции Молдовы и является "одним из основополагающих принципов".

https://ru.sputnik.md/20211225/mayya-sandu-sammit-sng-47520614.html

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украина, россия, молдова, майя санду, в молдове