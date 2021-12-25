Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211225/prezident-sandu-obespokoena-napryazhennostyu-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-47521246.html
Президент Санду обеспокоена напряженностью между Россией и Украиной
Президент Санду обеспокоена напряженностью между Россией и Украиной
По мнению главы молдавского государства, "нет хороших сценариев и планов для немирного развития приднестровского урегулирования".
2021-12-25T12:52+0200
2021-12-25T13:14+0200
политика
украина
россия
молдова
майя санду
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/13/46554138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0e8a347965c3edbb0f6c1f5427ef9fdc.jpg
КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду обеспокоена напряженными отношениями между Россией и Украиной, но надеется, что ситуация разрешится мирным путем."Мы очень обеспокоены этой ситуацией, и я говорю вам это со всей ответственностью. Мы рассматриваем разные сценарии, стараемся быть готовы к любым вызовам. Но от нас мало что зависит. Хочу сказать, что нет хороших сценариев и планов для немирного развития ситуации. Тем более для нас – маленькой страны с ограниченными способностями, от которой мало что зависит", – сказала Санду в эфире одного из молдавских телеканалов.Молдавский президент выразила надежду, что "все участники, вовлеченные в эту дискуссию, смогут найти мирные решения"."Единственное разумное решение – это диалог, мирное разрешение ситуации. Мы надеемся на мир", – утверждает Санду.Президент напомнила, что нейтралитет закреплен в Конституции Молдовы и является "одним из основополагающих принципов".
https://ru.sputnik.md/20211225/mayya-sandu-sammit-sng-47520614.html
украина
россия
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/13/46554138_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a3c571e709855ff112a9f53ad924fdf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
украина, россия, молдова, майя санду, в молдове

Президент Санду обеспокоена напряженностью между Россией и Украиной

12:52 25.12.2021 (обновлено: 13:14 25.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausMaia Sandu
Maia Sandu - Sputnik Молдова, 1920, 25.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
По мнению главы молдавского государства, "нет хороших сценариев и планов для немирного развития приднестровского урегулирования".
КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду обеспокоена напряженными отношениями между Россией и Украиной, но надеется, что ситуация разрешится мирным путем.
"Мы очень обеспокоены этой ситуацией, и я говорю вам это со всей ответственностью. Мы рассматриваем разные сценарии, стараемся быть готовы к любым вызовам. Но от нас мало что зависит. Хочу сказать, что нет хороших сценариев и планов для немирного развития ситуации. Тем более для нас – маленькой страны с ограниченными способностями, от которой мало что зависит", – сказала Санду в эфире одного из молдавских телеканалов.
Молдавский президент выразила надежду, что "все участники, вовлеченные в эту дискуссию, смогут найти мирные решения".
"Единственное разумное решение – это диалог, мирное разрешение ситуации. Мы надеемся на мир", – утверждает Санду.
Президент напомнила, что нейтралитет закреплен в Конституции Молдовы и является "одним из основополагающих принципов".
Флаги государств СНГ. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 25.12.2021
Политика
Санду заявила, что пока не получила приглашение на саммит СНГ
12:19
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:15Награждены самые активные студенты Госуниверситета медицины и фармакологии
14:36Судно с мигрантами потерпело крушение у берегов Греции – есть погибшие
14:04ДТП с участием поезда произошло в Кишиневе
13:25Самые красивые елки Кишинева – от классических до футуристичных
12:52Президент Санду обеспокоена напряженностью между Россией и Украиной
12:19Санду заявила, что пока не получила приглашение на саммит СНГ
11:45Новейший российский лайнер МС-21-300 совершил первый полет
11:06Россия укрепляет мир: добрым словом, "Бореем" и "Ясенем"
10:32"Газпром" не забронировал на субботу мощности газопровода "Ямал – Европа"
09:44Крэчун и Новый год в Молдавии – древнейшие праздники, символы и смыслы
09:15Где в Кишиневе 25 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
08:47Мир за сутки: зимние каникулы, иммунитет Санты и симптомы "омикрона"
08:00Чеботареску: что требуют молдавские рестораторы от властей - подробности
07:30Самый точный прогноз погоды: потепление после морозов
07:00Год Тигра-2022: точный гороскоп по месяцам для всех знаков Зодиака
00:01Погодные рекорды Молдовы 25 декабря
ВчераВОЗ: штамм "омикрон" выявлен уже в 110 странах мира
ВчераЕвропа отобрала более 41% закачанного газа из своих хранилищ
ВчераУченые рассказали, сколько времени Pfizer и Moderna защищают от "омикрона"
ВчераКакая погода будет на Новый год, рассказали синоптики