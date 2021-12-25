https://ru.sputnik.md/20211225/prognoz-pogoda-morozy-47514022.html
Самый точный прогноз погоды: потепление после морозов
Самый точный прогноз погоды: потепление после морозов
Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда ослабнут морозы
2021-12-25T07:30+0200
2021-12-25T07:30+0200
2021-12-25T07:30+0200
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснением, местами слабые осадки. Ночью и утром местами слабые туманы, на дорогах гололедица.Ветер юго-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +4 до +9 градусов по Цельсию, ночью от –3 до +2.Точный прогноз погоды в Кишиневе 25 декабря: днем – от +5 до +7, ночью – от –1 до +1 градусов.В последующие дни в стране немного похолодает. Днем 26 декабря ожидается до +2 градусов. Днем 27 декабря температура воздуха останется примерно та же. В последующие дни может похолодать до -5. Все эти дни ожидается от 0 до -5 градусов. Праздники и народные приметыЗападные христиане, которые живут по григорианскому календарю, празднуют Рождество Христово 25 декабря.Католическое Рождество кроме католиков отмечают протестанты всех конфессий и некоторые православные общины. Праздник считается государственным более чем в ста странах мира.Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января.В народе 25 декабря почитают память Спиридона Солнцеворота.В старину люди выходили на самые высокие места в округе и встречали рассвет. На Спиридона, когда пекли круглый хлеб, деревянной лопаткой выдавливали в тесте бороздки в виде косого креста.Был и ряд других примет на Солнцеворота:
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
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прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: потепление после морозов
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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснением, местами слабые осадки. Ночью и утром местами слабые туманы, на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +4 до +9 градусов по Цельсию, ночью от –3 до +2.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 25 декабря: днем – от +5 до +7, ночью – от –1 до +1 градусов.
В последующие дни в стране немного похолодает. Днем 26 декабря ожидается до +2 градусов. Днем 27 декабря температура воздуха останется примерно та же. В последующие дни может похолодать до -5. Все эти дни ожидается от 0 до -5 градусов.
Праздники и народные приметы
Западные христиане, которые живут по григорианскому календарю, празднуют Рождество Христово 25 декабря.
Католическое Рождество кроме католиков отмечают протестанты всех конфессий и некоторые православные общины. Праздник считается государственным более чем в ста странах мира.
Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января.
В народе 25 декабря почитают память Спиридона Солнцеворота.
В старину люди выходили на самые высокие места в округе и встречали рассвет. На Спиридона, когда пекли круглый хлеб, деревянной лопаткой выдавливали в тесте бороздки в виде косого креста.
Был и ряд других примет на Солнцеворота:
Если на Спиридона светит солнце, то дни на Святках (с 7 января по 19 января) будут ясными.
Если солнце начинает светить с самого утра, то ожидали ясный Новый год.
Как день прибавляется, на земле воздух холодеет.