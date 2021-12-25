https://ru.sputnik.md/20211225/prognoz-pogoda-morozy-47514022.html

Самый точный прогноз погоды: потепление после морозов

Самый точный прогноз погоды: потепление после морозов

Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда ослабнут морозы

2021-12-25T07:30+0200

2021-12-25T07:30+0200

2021-12-25T07:30+0200

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснением, местами слабые осадки. Ночью и утром местами слабые туманы, на дорогах гололедица.Ветер юго-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +4 до +9 градусов по Цельсию, ночью от –3 до +2.Точный прогноз погоды в Кишиневе 25 декабря: днем – от +5 до +7, ночью – от –1 до +1 градусов.В последующие дни в стране немного похолодает. Днем 26 декабря ожидается до +2 градусов. Днем 27 декабря температура воздуха останется примерно та же. В последующие дни может похолодать до -5. Все эти дни ожидается от 0 до -5 градусов. Праздники и народные приметыЗападные христиане, которые живут по григорианскому календарю, празднуют Рождество Христово 25 декабря.Католическое Рождество кроме католиков отмечают протестанты всех конфессий и некоторые православные общины. Праздник считается государственным более чем в ста странах мира.Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января.В народе 25 декабря почитают память Спиридона Солнцеворота.В старину люди выходили на самые высокие места в округе и встречали рассвет. На Спиридона, когда пекли круглый хлеб, деревянной лопаткой выдавливали в тесте бороздки в виде косого креста.Был и ряд других примет на Солнцеворота:

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды