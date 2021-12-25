https://ru.sputnik.md/20211225/rossiya-ukreplyaet-mir-47520020.html

Россия укрепляет мир: добрым словом, "Бореем" и "Ясенем"

Россия укрепляет мир: добрым словом, "Бореем" и "Ясенем"

Добрым словом и новейшим ядерным оружием можно достичь мира быстрее, чем одним только добрым словом.

2021-12-25T11:06+0200

2021-12-25T11:06+0200

2021-12-25T11:30+0200

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Мирные предложения Москвы о взаимных гарантиях безопасности становятся для Вашингтона и Брюсселя более понятными и весомыми в комплекте с серийными атомными субмаринами проектов "Борей-А" и "Ясень-М", которые вошли в состав ВМФ России 21 декабря. Добрым словом и новейшим ядерным оружием можно достичь мира быстрее, чем одним только добрым словом.На первых серийных субмаринах проектов 885М (Ясень-М) и 955А (Борей-А) в Северодвинске во вторник торжественно подняты военно-морские флаги. Российский ВМФ получил новейшие атомные ракетоносцы "Новосибирск" и "Князь Олег" с уникальными характеристиками и системами вооружения. Субмарины пополнят состав Тихоокеанского флота и заметно повысят боевой потенциал ВМФ России в Мировом океане.Президент РФ Владимир Путин поздравил военных моряков и трудовой коллектив "Севмаша" с этим важным событием. Напомнил, что многоцелевой "Новосибирск" способен наносить удары крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по морским и наземным объектам противника, а подводный крейсер "Князь Олег" вооружен межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". Путин пообещал наращивать темпы обновления ВМФ, строить современные надводные и подводные корабли разных проектов, развивать береговую инфраструктуру (он всегда выполняет обещания).Немногим ранее, 17 декабря Москва предложила Вашингтону новую систему укрепления глобальной безопасности – проекты договоров о взаимных гарантиях. Россия не стала тратить время на Брюссель, потому что позиция США в НАТО – решающая. Мирные предложения и синхронный ввод в состав ВМФ двух могущественных ракетных субмарин не противоречат друг другу.Россия стремительно строит новый подводный флот, способный защищать национальные интересы в любой точке Мирового океана, вопреки рецидивам военного доминирования США и их союзников.Российские конструкторы создают основы ракетно-ядерного флота пятого поколения – растет скрытность, обновляются системы вооружений, внедряются автоматизированные средства разведки, управления, целеуказания. Многие технологические решения РФ недосягаемы для ведущих стран Запада. Вскоре на подводных лодках ВМФ России появятся гиперзвуковые ракеты "Циркон", первым носителем которых станет многоцелевая субмарина проекта 885М "Пермь". Надводные "Цирконы" производятся серийно и встанут в строй гораздо раньше.Океанский ниндзя "Ясень-М"Атомный подводный крейсер четвертого поколения "Новосибирск" относится к серии из семи строящихся кораблей проекта "Ясень-М", задача которых – слежение (сопровождение) в зоне боевого патрулирования субмарин США и других стран НАТО. "Новосибирск" спустили на воду в конце 2019 года, и можно заметить, что период достройки, испытаний, госприемки не затянулся.Малозаметные многоцелевые субмарины проекта "Ясень-М" водоизмещением 13 800 тонн способны погружаться на глубину до 520 метров, вооружены минами, 533-мм торпедами, крылатыми ракетами "Калибр", "Оникс" и в перспективе – гиперзвуковыми "Цирконами". На борту имеются также совершенные комплексы радиоэлектронного оборудования. Автономность – 100 суток, подводная скорость – 31 узел. Экипаж – 64 человека.Эти "охотники" нацелены на уничтожение авианосных ударных групп противника, стратегических подводных ракетоносцев типа "Огайо" (несет 24 баллистических ракеты "Трайдент", в каждой из которых до 12 ядерных боеголовок W88).Выдающиеся характеристики "Ясеней" подтверждаются фактами. Российскую подводную лодку "Северодвинск" акустики ВМС США не смогли обнаружить в Атлантическом океане в течение нескольких недель. И в сентябре Пентагон создал целую оперативную группу эсминцев – для вероятного противостояния с российским подводным флотом в Атлантике.По данным издания The National Interest, многоцелевые "Ясени-М" вооружены 32 крылатыми ракетами 3М-14К "Калибр" дальностью свыше 2500 км, с ядерными или обычными боеголовками. Они исключительно тихие, обладают высокой скоростью и очень чувствительными датчиками и "представляют собой угрозу для основной территории Соединенных Штатов".Старейшая исследовательская организация "Военно-морской институт США" отмечает: "Россия – единственная страна, располагающая флотом подлодок специального назначения для ведения войны на морском дне и разведывательных операций, неуклонно расширяющая свой потенциал в этой сфере".Яростный "Борей-А"Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) "Князь Олег" принадлежит четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта "Борей-А". Заложен 27 июля 2014 года, выведен из эллинга 16 июля 2020-го.В проекте реализованы новейшие технические решения, максимально снижен уровень физических полей, повышена безопасность. В ходе государственных испытаний крейсер из подводного положения выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Боевые блоки ракеты в расчетное время успешно прибыли в заданный район.В составе российского ВМФ до 21 декабря несли службу четыре "Борея", из них три проекта 955 – "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах", и один проекта 955А – "Князь Владимир". Первые три корабля имеют в шахтах по 16 МБР "Булава", ударные характеристики последующих субмарин не разглашаются.Минобороны РФ планирует поставить ВМФ всего десять "Бореев", которые станут морской основой российской ядерной триады на ближайшие десятилетия. Будут нести в совокупности не менее 160 ракет "Булава" дальностью до 8000 км, и это 1600 разделяющихся боеголовок по 100-150 килотонн. МБР "Булава" имеет мощный твердотопливный двигатель, высокую скорость, маневренность, небольшие размеры и эффективную систему преодоления ПРО вероятного противника.РПКСН "Борей-А" постепенно приходят на замену атомным крейсерам третьего поколения, соответственно, девятый и десятый "Бореи" будут сданы до 2030 года. Возможно, далее серия получит продолжение. Здесь заметно влияние Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), которым определено количество пусковых установок и боезарядов (эти два параметра в итоге определяют количество носителей, включая стратегические атомные подводные лодки).Появление в российском ВМФ нового стратегического ракетоносцев 4-го поколения воспринимается "партнерами" как вызов, на который у них нет ответа. Возникает необходимость финансирования разработки новых глобальных гидроакустических систем в Мировом океане – это дорого и успеха США (НАТО) не гарантирует. Кстати, стоимость строительства крейсера проекта "Борей" – до 400 млн долларов, а слабо противодействующая (шумная и несовершенная) многоцелевая субмарина Virginia 4-го поколения обходится Пентагону в 2,5 миллиарда долларов.Современные российские подводные крейсера стратегического назначения и многоцелевые субмарины созданы для неотвратимого уничтожения противника и защищают страну самим фактом присутствия в Мировом океане. Между тем Россия продолжает укреплять Военно-морской флот, способный надежно защищать национальные интересы в любой точке планеты. В Минобороны РФ ранее сообщили, что до 2027 года "Севмаш" построит по семь атомных подлодок проектов "Борей-А" и "Ясень-М", сдавая ежегодно по одному подводному ракетоносцу и одной многоцелевой субмарине. И уже сегодня в мировом рейтинге военной мощи ВМФ России по общему количеству кораблей занимает второе место – после ВМС Китая.Любопытно, что ВМС США находятся на 4-ом месте, ВМС Великобритании – на 28-ом. Сравнение подводных сил – США – 2 место (68 боевых единиц), Россия – 3 место в мире (64 субмарины) – свидетельствует о динамичном развитии, и все же не отражает технологического превосходства российского ВМФ. Растущий оборонный потенциал РФ, безусловно, огорчает "партнеров". И гарантирует определенную стабильность многополярного мира.Российский ОПК совершил научно-техническую революцию, которая позволила создать вооружения, не имеющие аналогов в мире, на десятилетия опережающие западные разработки. В современном многополярном мире высокотехнологичные субмарины "Ясень-М" и "Борей-А" делают Россию по-настоящему суверенной и непобедимой, сегодня и в обозримой перспективе.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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