https://ru.sputnik.md/20211225/rozhdestva-prevraschaetsya-shou-47524432.html

Почему праздник Рождества превращается в шоу

Почему праздник Рождества превращается в шоу

Священнослужитель рассказал о тайне Рождества, кишиневских елках и символах праздника.

2021-12-25T16:42+0200

2021-12-25T16:42+0200

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Республика Молдова уникальна тем, что на законодательном уровне в стране утверждены две даты празднования Рождества Христова, по так называемым новому и старому стилю – 25 декабря и 7 января. Обсудили со священнослужителем, протоиереем Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталием Шинкарем то, как сейчас празднуют Рождество в Молдове и мире, а также то, как следует отмечать этот праздник."Этот праздник все больше занимает какую-то коммерческую полочку, и внутри самого праздника перестает присутствовать сам Христос. Калька с английского "Веселого Рождества"... Это Рождество, внутри которого главное – подарки, мишура, елки одна оригинальнее другой. За всем этим забывается, что мы стоим накануне реального события, реального рождения в мир живого бога", – сказал Шинкарь.Само Рождество, продолжил священнослужитель, пришло в мир очень интересно – закрытым для мудрецов и простаков. Только мудрые из мудрых и простейшие из простейших смогли разглядеть Рождество – пришли волхвы и пастухи, а для остального мира это осталось незамеченным, отметил протоиерей."Также и сегодня Рождество, может быть, библейски, как картинка, остается незамеченным. Мир продолжает суетиться – ярмарки, балаганы, базары. За всем этим стоит рождение Христа. Может, в этом смысле я всегда и радуюсь, что наше Рождество не календарно с европейским. Мы празднуем его после Нового года. Это может быть неудобно со многих точек зрения, и может это вопрос все-таки дискуссионный, но когда проходит все, что связано с покупками, с фильмом "Один дома" и всем остальным, мы собираемся в своих храмах и в тишине ночи празднуем рождение Христа", – сказал Шинкарь.Священнослужитель прокомментировал и кишиневские елки. "Они все хороши, красивы, по-своему сохраняют традиционность, некоторые становятся вне традиции, но их начинают огораживать какими-то оленями и символами далеко не христианскими... Мы тоже катимся в сторону ухода от смысла праздника к шоу. Это как современное искусство – рисовать уже не обязательно", – добавил Шинкарь.

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2021

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молдова, рождество, видео