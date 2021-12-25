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Самые красивые елки Кишинева – от классических до футуристичных
Самые красивые елки Кишинева – от классических до футуристичных
Десятки самых разнообразных елок украсили улицы и площади молдавской столицы.
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Простые и замысловатые, живые и искусственные, традиционные и весьма футуристичного вида новогодние красавицы радуют в эти дни маленьких и взрослых кишиневцев и гостей города. И, конечно, добавляют праздничного настроения в конце трудного 2021 года.Первой с началом зимы зажгла свои огни главная елка Молдовы – зеленая красавица, установленная в сквере собора Рождества Христова в Кишиневе. Ее открытие сопровождалось концертом детских художественных коллективов.И конечно, в эти дни по всему Кишиневу работают елочные ярмарки. Каждая претура столицы выделила специальные территории для продажи живых елок. Новогодние базары будут функционировать до седьмого января.
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кишинев, молдова, елки, видео, в молдове, мультимедиа

Самые красивые елки Кишинева – от классических до футуристичных

13:25 25.12.2021 (обновлено: 13:32 25.12.2021)
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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В этом году предновогодний Кишинев выглядит как никогда празднично. Десятки самых разнообразных елок украсили улицы и площади молдавской столицы.
Простые и замысловатые, живые и искусственные, традиционные и весьма футуристичного вида новогодние красавицы радуют в эти дни маленьких и взрослых кишиневцев и гостей города. И, конечно, добавляют праздничного настроения в конце трудного 2021 года.
Первой с началом зимы зажгла свои огни главная елка Молдовы – зеленая красавица, установленная в сквере собора Рождества Христова в Кишиневе. Ее открытие сопровождалось концертом детских художественных коллективов.
"Новогодние и рождественские праздники – это лучшее время для того, чтобы нам всем объединиться", – заявил кишиневский примар Ион Чебан.
И конечно, в эти дни по всему Кишиневу работают елочные ярмарки. Каждая претура столицы выделила специальные территории для продажи живых елок. Новогодние базары будут функционировать до седьмого января.
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