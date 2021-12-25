https://ru.sputnik.md/20211225/studenty-meditsina-47521867.html

Награждены самые активные студенты Госуниверситета медицины и фармакологии

Награждены самые активные студенты Госуниверситета медицины и фармакологии

Молодым людям и девушкам были вручены почетные грамоты за участие в проектах, связных с противодействием пандемии коронавируса, а также за успехи в учебе.

2021-12-25T15:15+0200

2021-12-25T15:15+0200

2021-12-25T15:15+0200

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алла немеренко

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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. В ходе гала-вечера, организованного молдавским Государственным университета медицины и фармакологии, прошло награждение самых активных студентов учебного заведения. Молодым людям и девушкам были вручены почетные грамоты за участие в проектах, связных с противодействием пандемии коронавируса, а также за успехи в учебе. "Вы молоды и красивы, вы особенные. Я призываю вас оставаться настойчивыми и неравнодушными, заниматься наукой и развивать свою страну. От лица Министерства здравоохранения благодарю вас за усилия, предпринятые в эти два тяжелых пандемических года", – сказал глава Минздрава Алла Немеренко.Гала-вечер для студентов – традиционное мероприятие, организуемое в конце года университетом медицины и фармакологии и Ассоциацией студентов-медиков.

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2021

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студенты, награды, государственный университет медицины и фармации молдовы, минздрав молдовы, алла немеренко