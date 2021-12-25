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https://ru.sputnik.md/20211225/studenty-meditsina-47521867.html
Награждены самые активные студенты Госуниверситета медицины и фармакологии
Награждены самые активные студенты Госуниверситета медицины и фармакологии
Молодым людям и девушкам были вручены почетные грамоты за участие в проектах, связных с противодействием пандемии коронавируса, а также за успехи в учебе.
2021-12-25T15:15+0200
2021-12-25T15:15+0200
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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. В ходе гала-вечера, организованного молдавским Государственным университета медицины и фармакологии, прошло награждение самых активных студентов учебного заведения. Молодым людям и девушкам были вручены почетные грамоты за участие в проектах, связных с противодействием пандемии коронавируса, а также за успехи в учебе. "Вы молоды и красивы, вы особенные. Я призываю вас оставаться настойчивыми и неравнодушными, заниматься наукой и развивать свою страну. От лица Министерства здравоохранения благодарю вас за усилия, предпринятые в эти два тяжелых пандемических года", – сказал глава Минздрава Алла Немеренко.Гала-вечер для студентов – традиционное мероприятие, организуемое в конце года университетом медицины и фармакологии и Ассоциацией студентов-медиков.
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студенты, награды, государственный университет медицины и фармации молдовы, минздрав молдовы, алла немеренко

Награждены самые активные студенты Госуниверситета медицины и фармакологии

15:15 25.12.2021
© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтуденты на лекции
Студенты на лекции - Sputnik Молдова, 1920, 25.12.2021
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Студентам медвуза были вручены почетные грамоты за участие в проектах, связных с противодействием пандемии коронавируса, а также за успехи в учебе.
КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. В ходе гала-вечера, организованного молдавским Государственным университета медицины и фармакологии, прошло награждение самых активных студентов учебного заведения.
Молодым людям и девушкам были вручены почетные грамоты за участие в проектах, связных с противодействием пандемии коронавируса, а также за успехи в учебе.
"Вы молоды и красивы, вы особенные. Я призываю вас оставаться настойчивыми и неравнодушными, заниматься наукой и развивать свою страну. От лица Министерства здравоохранения благодарю вас за усилия, предпринятые в эти два тяжелых пандемических года", – сказал глава Минздрава Алла Немеренко.
Гала-вечер для студентов – традиционное мероприятие, организуемое в конце года университетом медицины и фармакологии и Ассоциацией студентов-медиков.
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