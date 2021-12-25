https://ru.sputnik.md/20211225/studenty-meditsina-47521867.html
Награждены самые активные студенты Госуниверситета медицины и фармакологии
Награждены самые активные студенты Госуниверситета медицины и фармакологии
Молодым людям и девушкам были вручены почетные грамоты за участие в проектах, связных с противодействием пандемии коронавируса, а также за успехи в учебе.
2021-12-25T15:15+0200
2021-12-25T15:15+0200
2021-12-25T15:15+0200
общество
студенты
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государственный университет медицины и фармации молдовы
минздрав молдовы
алла немеренко
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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. В ходе гала-вечера, организованного молдавским Государственным университета медицины и фармакологии, прошло награждение самых активных студентов учебного заведения. Молодым людям и девушкам были вручены почетные грамоты за участие в проектах, связных с противодействием пандемии коронавируса, а также за успехи в учебе. "Вы молоды и красивы, вы особенные. Я призываю вас оставаться настойчивыми и неравнодушными, заниматься наукой и развивать свою страну. От лица Министерства здравоохранения благодарю вас за усилия, предпринятые в эти два тяжелых пандемических года", – сказал глава Минздрава Алла Немеренко.Гала-вечер для студентов – традиционное мероприятие, организуемое в конце года университетом медицины и фармакологии и Ассоциацией студентов-медиков.
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Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
студенты, награды, государственный университет медицины и фармации молдовы, минздрав молдовы, алла немеренко
Награждены самые активные студенты Госуниверситета медицины и фармакологии
Студентам медвуза были вручены почетные грамоты за участие в проектах, связных с противодействием пандемии коронавируса, а также за успехи в учебе.
КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. В ходе гала-вечера, организованного молдавским Государственным университета медицины и фармакологии, прошло награждение самых активных студентов учебного заведения.
Молодым людям и девушкам были вручены почетные грамоты за участие в проектах, связных с противодействием пандемии коронавируса, а также за успехи в учебе.
"Вы молоды и красивы, вы особенные. Я призываю вас оставаться настойчивыми и неравнодушными, заниматься наукой и развивать свою страну. От лица Министерства здравоохранения благодарю вас за усилия, предпринятые в эти два тяжелых пандемических года", – сказал глава Минздрава Алла Немеренко.
Гала-вечер для студентов – традиционное мероприятие, организуемое в конце года университетом медицины и фармакологии и Ассоциацией студентов-медиков.