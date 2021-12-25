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Судно с мигрантами потерпело крушение у берегов Греции – есть погибшие
Судно с мигрантами потерпело крушение у берегов Греции – есть погибшие
У берегов Греции 13 мигрантов погибли при крушении парусной лодки
2021-12-25T14:36+0200
2021-12-25T14:50+0200
в мире
греция
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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Возле греческого острова Парос затонуло парусное судно с мигрантами, по меньшей мере 16 человек погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Береговую охрану Греции.Известно, что спасенные были размещены в различных учреждениях Пароса. Нескольким из них понадобилась медицинская помощь, их доставили в больницы.Сами мигранты сообщили, что на судне, которое перевернулось, находились около 80 человек. Парусник вышел из Турции и направлялся в Италию.В районе происшествия продолжается поисково-спасательная операция. По сообщению Береговой охраны, в ней участвуют пять патрульных катеров Береговой охраны, один корабль, вертолет ВМС, самолет ВВС и девять судов.За последние три дня это третье происшествие с мигрантами, которые нелегально прибывают по морю в страны ЕС. В одном случае при крушении парусной лодки погибли 11 человек и спасены 90, в другом были задержаны 92 мигранта и трое перевозчиков нелегалов.
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в мире, греция, миграны, беженцы

Судно с мигрантами потерпело крушение у берегов Греции – есть погибшие

14:36 25.12.2021 (обновлено: 14:50 25.12.2021)
© REUTERS / Darrin Zammit LupiМигранты в лодке
Мигранты в лодке - Sputnik Молдова, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / Darrin Zammit Lupi
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У берегов Греции 16 мигрантов погибли при крушении парусной лодки.
КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Возле греческого острова Парос затонуло парусное судно с мигрантами, по меньшей мере 16 человек погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Береговую охрану Греции.

"На данный момент спасены 63 иностранца, подняты 16 тел погибших", – рассказали в ведомстве.

Известно, что спасенные были размещены в различных учреждениях Пароса. Нескольким из них понадобилась медицинская помощь, их доставили в больницы.
Сами мигранты сообщили, что на судне, которое перевернулось, находились около 80 человек. Парусник вышел из Турции и направлялся в Италию.
В районе происшествия продолжается поисково-спасательная операция. По сообщению Береговой охраны, в ней участвуют пять патрульных катеров Береговой охраны, один корабль, вертолет ВМС, самолет ВВС и девять судов.
За последние три дня это третье происшествие с мигрантами, которые нелегально прибывают по морю в страны ЕС. В одном случае при крушении парусной лодки погибли 11 человек и спасены 90, в другом были задержаны 92 мигранта и трое перевозчиков нелегалов.
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