https://ru.sputnik.md/20211225/sudno-migranty-krushenie-47523300.html

Судно с мигрантами потерпело крушение у берегов Греции – есть погибшие

Судно с мигрантами потерпело крушение у берегов Греции – есть погибшие

У берегов Греции 13 мигрантов погибли при крушении парусной лодки

2021-12-25T14:36+0200

2021-12-25T14:36+0200

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в мире

греция

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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Возле греческого острова Парос затонуло парусное судно с мигрантами, по меньшей мере 16 человек погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Береговую охрану Греции.Известно, что спасенные были размещены в различных учреждениях Пароса. Нескольким из них понадобилась медицинская помощь, их доставили в больницы.Сами мигранты сообщили, что на судне, которое перевернулось, находились около 80 человек. Парусник вышел из Турции и направлялся в Италию.В районе происшествия продолжается поисково-спасательная операция. По сообщению Береговой охраны, в ней участвуют пять патрульных катеров Береговой охраны, один корабль, вертолет ВМС, самолет ВВС и девять судов.За последние три дня это третье происшествие с мигрантами, которые нелегально прибывают по морю в страны ЕС. В одном случае при крушении парусной лодки погибли 11 человек и спасены 90, в другом были задержаны 92 мигранта и трое перевозчиков нелегалов.

https://ru.sputnik.md/20211201/ubezhische-migranty-belorusskaya-granitsa-46868519.html

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в мире, греция, миграны, беженцы