https://ru.sputnik.md/20211225/vozobnovleniyu-peregovorov-formate-52-47526572.html

МИД РФ: Россия готова содействовать возобновлению переговоров в формате "5+2"

МИД РФ: Россия готова содействовать возобновлению переговоров в формате "5+2"

Россия готова содействовать как посредник в возобновлении переговоров "5+2" по приднестровскому урегулированию.

2021-12-25T18:38+0200

2021-12-25T18:38+0200

2021-12-25T18:39+0200

россия

молдова

переговоры

переговоры в формате "5+2"

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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Россия готова содействовать как посредник в возобновлении переговоров "5+2" по приднестровскому урегулированию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее лидер Приднестровья Вадим Красносельский направил письмо президенту Молдовы Майе Санду, в котором призвал провести личную встречу до конца 2021 года.В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ, сказано, что Москва приветствует готовность Тирасполя приступить к заинтересованному обсуждению путей сближения берегов Днестра и возобновить переговоры в формате "5+2".По словам официального представителя российского МИД, данная инициатива "способна на деле придать импульс процессу приднестровского урегулирования и преодолеть его затянувшуюся стагнацию". В ведомстве также выступили с призывом к властям в Кишиневе проявить конструктивный подход и позитивно откликнуться на инициативу Приднестровья.

https://ru.sputnik.md/20211224/krasnoselskiy-prizval-sandu-provesti-vstrechu-do-kontsa-goda-47514632.html

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россия, молдова, переговоры, переговоры в формате "5+2"