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МИД РФ: Россия готова содействовать возобновлению переговоров в формате "5+2"
МИД РФ: Россия готова содействовать возобновлению переговоров в формате "5+2"
Россия готова содействовать как посредник в возобновлении переговоров "5+2" по приднестровскому урегулированию.
2021-12-25T18:38+0200
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россия
молдова
переговоры
переговоры в формате "5+2"
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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Россия готова содействовать как посредник в возобновлении переговоров "5+2" по приднестровскому урегулированию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее лидер Приднестровья Вадим Красносельский направил письмо президенту Молдовы Майе Санду, в котором призвал провести личную встречу до конца 2021 года.В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ, сказано, что Москва приветствует готовность Тирасполя приступить к заинтересованному обсуждению путей сближения берегов Днестра и возобновить переговоры в формате "5+2".По словам официального представителя российского МИД, данная инициатива "способна на деле придать импульс процессу приднестровского урегулирования и преодолеть его затянувшуюся стагнацию". В ведомстве также выступили с призывом к властям в Кишиневе проявить конструктивный подход и позитивно откликнуться на инициативу Приднестровья.
https://ru.sputnik.md/20211224/krasnoselskiy-prizval-sandu-provesti-vstrechu-do-kontsa-goda-47514632.html
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россия, молдова, переговоры, переговоры в формате "5+2"

МИД РФ: Россия готова содействовать возобновлению переговоров в формате "5+2"

18:38 25.12.2021 (обновлено: 18:39 25.12.2021)
© Sputnik / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. - Sputnik Молдова, 1920, 25.12.2021
© Sputnik / Антон Денисов
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В российском МИД призвали официальный Кишинев проявить конструктивный подход и позитивно откликнуться на инициативу Тирасполя.
КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Россия готова содействовать как посредник в возобновлении переговоров "5+2" по приднестровскому урегулированию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее лидер Приднестровья Вадим Красносельский направил письмо президенту Молдовы Майе Санду, в котором призвал провести личную встречу до конца 2021 года.

В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ, сказано, что Москва приветствует готовность Тирасполя приступить к заинтересованному обсуждению путей сближения берегов Днестра и возобновить переговоры в формате "5+2".
По словам официального представителя российского МИД, данная инициатива "способна на деле придать импульс процессу приднестровского урегулирования и преодолеть его затянувшуюся стагнацию".
"Со своей стороны, Российская Федерация в качестве посредника и гаранта в процессе приднестровского урегулирования готова этому содействовать", – говорится в комментарии Захаровой.
В ведомстве также выступили с призывом к властям в Кишиневе проявить конструктивный подход и позитивно откликнуться на инициативу Приднестровья.
Вадим Красносельский - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
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Красносельский призвал Санду провести встречу до конца года
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