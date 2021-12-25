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Врач рассказал, что увеличивает шансы заразиться коронавирусом
Врач рассказал, что увеличивает шансы заразиться коронавирусом
Специалист рассказал, почему неправильное питание и нездоровый образ жизни могут способствовать заражению коронавирусом. 25.12.2021, Sputnik Молдова
2021-12-25T19:07+0200
2021-12-25T19:50+0200
коронавирус
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шансы
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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Вредные привычки и расстройство сна повышают риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.Он подчеркнул, что существенным фактором, влияющим на вероятность заражения коронавирусом, является состояние хронического стресса, недостаток сна и подверженность вредным привычкам, снижающих иммунитет. В первую очередь риск заражения повышают те пристрастия и особенности поведения, которые вредят слизистым оболочкам организма."Наш организм защищен не только кожей, но и слизистыми оболочками. Качество слизистых во многом определяет устойчивость к вирусным заболеваниям. Если слизистая нормальная, влажная, толстая, она вырабатывает достаточное количество защитных веществ, от которых вирус может инактивироваться. Если человек курит, то слизистая раздражается, воспаляется, становится тонкой, через нее вирус гораздо быстрее проникает в организм", – предупредил Хухрев.Не только курение способствует повышенному раздражению слизистой. Похожее влияние оказывает и неправильное питание, а также недостаточное употребление жидкости.Сухой воздух в квартире тоже неблагоприятно влияет на слизистые оболочки и может делать их уязвимыми для инфекции, продолжил он."Воздух в квартире не должен быть сухим, чтобы не было избытка пыли, которая тоже сушит слизистые. Помещение должно проветриваться и должна проводиться влажная уборка, потому что с нас летит очень много частиц, которые способны оказывать отрицательное воздействие на организм. Если редко убираться в квартире, не увлажнять воздух, не проветривать помещение и редко менять постельное белье, шансов на то, что ваши слизистые оболочки будут нездоровы и вирус проникнет в организм, будет больше", – сказал Хухрев.Врач напомнил, что привычка мыть руки перед едой уменьшает риск заразиться COVID-19 или гриппом.Однако самым действенным способ защититься от коронавируса по-прежнему остается вакцинация.
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врач, шансы

Врач рассказал, что увеличивает шансы заразиться коронавирусом

19:07 25.12.2021 (обновлено: 19:50 25.12.2021)
© Inquam Photos / Virgil SimonescuБольница
Больница - Sputnik Молдова, 1920, 25.12.2021
© Inquam Photos / Virgil Simonescu
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Специалист рассказал, почему неправильное питание и нездоровый образ жизни могут способствовать заражению коронавирусом.
КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Вредные привычки и расстройство сна повышают риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
Он подчеркнул, что существенным фактором, влияющим на вероятность заражения коронавирусом, является состояние хронического стресса, недостаток сна и подверженность вредным привычкам, снижающих иммунитет. В первую очередь риск заражения повышают те пристрастия и особенности поведения, которые вредят слизистым оболочкам организма.
"Наш организм защищен не только кожей, но и слизистыми оболочками. Качество слизистых во многом определяет устойчивость к вирусным заболеваниям. Если слизистая нормальная, влажная, толстая, она вырабатывает достаточное количество защитных веществ, от которых вирус может инактивироваться. Если человек курит, то слизистая раздражается, воспаляется, становится тонкой, через нее вирус гораздо быстрее проникает в организм", – предупредил Хухрев.
Не только курение способствует повышенному раздражению слизистой. Похожее влияние оказывает и неправильное питание, а также недостаточное употребление жидкости.
"Если человек неправильно питается, пьет мало воды и переедает, его постоянно мучает изжога, это приводит к тому, что кислота обжигает слизистые, приводит к их сухости, атрофичности. Такой человек гораздо чаще болеет вирусными заболеваниями, чем тот, у кого нет изжоги и кто пьет достаточно воды", – объяснил врач.
Сухой воздух в квартире тоже неблагоприятно влияет на слизистые оболочки и может делать их уязвимыми для инфекции, продолжил он.
"Воздух в квартире не должен быть сухим, чтобы не было избытка пыли, которая тоже сушит слизистые. Помещение должно проветриваться и должна проводиться влажная уборка, потому что с нас летит очень много частиц, которые способны оказывать отрицательное воздействие на организм. Если редко убираться в квартире, не увлажнять воздух, не проветривать помещение и редко менять постельное белье, шансов на то, что ваши слизистые оболочки будут нездоровы и вирус проникнет в организм, будет больше", – сказал Хухрев.
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Врач напомнил, что привычка мыть руки перед едой уменьшает риск заразиться COVID-19 или гриппом.
Однако самым действенным способ защититься от коронавируса по-прежнему остается вакцинация.
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