https://ru.sputnik.md/20211226/benzin-zima-sovet-avtoekspert-47540463.html

Каким бензином лучше заправлять машину зимой – совет автоэксперта

Каким бензином лучше заправлять машину зимой – совет автоэксперта

Эксперт рассказал, какой бензин больше всего подходит для заправки и эксплуатации автомобиля при сильных морозах.

2021-12-26T20:47+0200

2021-12-26T20:47+0200

2021-12-26T20:47+0200

машина

зима

бензин

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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Низкие температуры и сильные морозы приводят к созданию дополнительной нагрузки на все детали двигателя и топливной системы автомобиля, поэтому зимой необходимо использовать топливо с минимальным октановым числом. Об этом рассказал агентству “Прайм” технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.При этом, подчеркнул он, бензин АИ-92 содержит меньше присадок на основе спиртов и эфиров, поэтому "обеспечивает более стабильную работу силового агрегата".Кроме того, бензин АИ-92 существенно дешевле, подытожил автоэксперт.

https://ru.sputnik.md/20211224/moldova-toplivo-nare-tseny-47492589.html

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машина, зима, бензин