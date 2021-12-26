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https://ru.sputnik.md/20211226/benzin-zima-sovet-avtoekspert-47540463.html
Каким бензином лучше заправлять машину зимой – совет автоэксперта
Каким бензином лучше заправлять машину зимой – совет автоэксперта
Эксперт рассказал, какой бензин больше всего подходит для заправки и эксплуатации автомобиля при сильных морозах.
2021-12-26T20:47+0200
2021-12-26T20:47+0200
машина
зима
бензин
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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Низкие температуры и сильные морозы приводят к созданию дополнительной нагрузки на все детали двигателя и топливной системы автомобиля, поэтому зимой необходимо использовать топливо с минимальным октановым числом. Об этом рассказал агентству “Прайм” технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.При этом, подчеркнул он, бензин АИ-92 содержит меньше присадок на основе спиртов и эфиров, поэтому "обеспечивает более стабильную работу силового агрегата".Кроме того, бензин АИ-92 существенно дешевле, подытожил автоэксперт.
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машина, зима, бензин

Каким бензином лучше заправлять машину зимой – совет автоэксперта

20:47 26.12.2021
© Sputnik / Miroslav RotariЗима
Зима - Sputnik Молдова, 1920, 26.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Эксперт рассказал, какой бензин больше всего подходит для заправки и эксплуатации автомобиля при сильных морозах.
КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Низкие температуры и сильные морозы приводят к созданию дополнительной нагрузки на все детали двигателя и топливной системы автомобиля, поэтому зимой необходимо использовать топливо с минимальным октановым числом. Об этом рассказал агентству “Прайм” технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.
“Так, если рекомендовано заправляться АИ-92 и АИ-95, стоит отдать предпочтение первому – в этом случае детонация двигателю не грозит", — отметил эксперт.
При этом, подчеркнул он, бензин АИ-92 содержит меньше присадок на основе спиртов и эфиров, поэтому "обеспечивает более стабильную работу силового агрегата".
Кроме того, бензин АИ-92 существенно дешевле, подытожил автоэксперт.
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