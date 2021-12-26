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Новогодний сюрприз: Деды Морозы на мотоциклах проехали по Кишиневу
Новогодний сюрприз: Деды Морозы на мотоциклах проехали по Кишиневу
Десятки байкеров приняли участие в традиционном новогоднем благотворительном параде, который состоялся на улицах столицы.
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Десятки молдавских байкеров в канун Нового года и Рождества по уже сложившейся традиции устроили парад на улицах Кишинева, одевшись в костюмы Дедов Морозов.Парад сопровождает благотворительную акцию — уже девятый год подряд в преддверии новогодних праздников байкеры Молдовы посещают с подарками воспитанников детских домов и детей из малообеспеченных семей.Маршрут новогоднего мотопробега по улицам столицы составляет несколько десятков километров. Одной из точек маршрута традиционно становится Площадь великого Национального собрания.
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Деды Морозы на мотоциклах проехали по Кишиневу
Деды Морозы на мотоциклах проехали по Кишиневу
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в молдове, молдова, байкеры, дед мороз, видео, мультимедиа

Новогодний сюрприз: Деды Морозы на мотоциклах проехали по Кишиневу

16:38 26.12.2021 (обновлено: 17:05 26.12.2021)
© Sputnik / Mihai Caraus
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Десятки байкеров приняли участие в традиционном новогоднем благотворительном параде, который прошел на улицах столицы.
Десятки молдавских байкеров в канун Нового года и Рождества по уже сложившейся традиции устроили парад на улицах Кишинева, одевшись в костюмы Дедов Морозов.
Парад сопровождает благотворительную акцию — уже девятый год подряд в преддверии новогодних праздников байкеры Молдовы посещают с подарками воспитанников детских домов и детей из малообеспеченных семей.
Маршрут новогоднего мотопробега по улицам столицы составляет несколько десятков километров. Одной из точек маршрута традиционно становится Площадь великого Национального собрания.
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