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Новогодний сюрприз: Деды Морозы на мотоциклах проехали по Кишиневу

Новогодний сюрприз: Деды Морозы на мотоциклах проехали по Кишиневу

Десятки байкеров приняли участие в традиционном новогоднем благотворительном параде, который состоялся на улицах столицы.

2021-12-26T16:38+0200

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Десятки молдавских байкеров в канун Нового года и Рождества по уже сложившейся традиции устроили парад на улицах Кишинева, одевшись в костюмы Дедов Морозов.Парад сопровождает благотворительную акцию — уже девятый год подряд в преддверии новогодних праздников байкеры Молдовы посещают с подарками воспитанников детских домов и детей из малообеспеченных семей.Маршрут новогоднего мотопробега по улицам столицы составляет несколько десятков километров. Одной из точек маршрута традиционно становится Площадь великого Национального собрания.

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в молдове, молдова, байкеры, дед мороз, видео, мультимедиа