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Ученые обнаружили опасность эволюции штамма "альфа" коронавируса
Ученые обнаружили опасность эволюции штамма "альфа" коронавируса
Штамм коронавируса "альфа" в результате эволюции начал вырабатывать больше белков, аналогичных мутациям штаммов "дельта" и "омикрон".
2021-12-26T18:39+0200
2021-12-26T19:25+0200
коронавирус
в мире
исследование
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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Штамм коронавируса "альфа" в результате эволюции начал вырабатывать больше белков, аналогичных мутациям штаммов "дельта" и "омикрон". Причем эти "белки-антагонисты" сводят на нет работу врожденной иммунной системы человека. К таким выводам пришли ученые Университетского колледжа Лондона, которые провели исследование совместно со специалистами из Института количественных бионаук при Калифорнийском университете в Сан-Франциско. Результат проведенной работы был опубликован в научном журнале Nature, сообщает РИА Новости.Согласно опубликованным данным, белки N, Orf6 и Orf9b, вырабатываемые эволюционировавшим альфа-штаммом, позволяют избегать "датчики", которые находятся в клетках дыхательных путей человека. Благодаря этим "датчикам" клетки вовремя начинают вырабатывать белки интерферона в ответ на проникновение в организм вируса.По данным исследования, из-за этих изменений "альфа"-штамм уклоняется от иммунного ответа лучше, чем "дикий" (немутировавший) вариант COVID-19."В ходе предварительного исследования команда определила, что некоторые мутации в регуляторных участках SARS-CoV-2, обнаруженные в "альфе", присутствуют в... "дельте" и "омикроне", – отметили ученые.
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в мире, исследование

Ученые обнаружили опасность эволюции штамма "альфа" коронавируса

18:39 26.12.2021 (обновлено: 19:25 26.12.2021)
© REUTERS / NEXU Science CommunicationКоронавирус под микроскопом
Коронавирус под микроскопом - Sputnik Молдова, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / NEXU Science Communication
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Исследователи обнаружили белки, свойственные штаммам "дельта" и "омикрон" у прошедшего эволюцию "альфа"-штамма коронавируса.
КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Штамм коронавируса "альфа" в результате эволюции начал вырабатывать больше белков, аналогичных мутациям штаммов "дельта" и "омикрон". Причем эти "белки-антагонисты" сводят на нет работу врожденной иммунной системы человека. К таким выводам пришли ученые Университетского колледжа Лондона, которые провели исследование совместно со специалистами из Института количественных бионаук при Калифорнийском университете в Сан-Франциско. Результат проведенной работы был опубликован в научном журнале Nature, сообщает РИА Новости.
Согласно опубликованным данным, белки N, Orf6 и Orf9b, вырабатываемые эволюционировавшим альфа-штаммом, позволяют избегать "датчики", которые находятся в клетках дыхательных путей человека. Благодаря этим "датчикам" клетки вовремя начинают вырабатывать белки интерферона в ответ на проникновение в организм вируса.

"Это новое открытие первым выявило эволюцию повышенной экспрессии белка-антагониста в каком-либо вирусе и первым указывает на мутации в SARS-CoV-2, которые повышают контагиозность, но без участия шиповидного белка (вируса)", – говорится в заявлении ученых.

По данным исследования, из-за этих изменений "альфа"-штамм уклоняется от иммунного ответа лучше, чем "дикий" (немутировавший) вариант COVID-19.
"В ходе предварительного исследования команда определила, что некоторые мутации в регуляторных участках SARS-CoV-2, обнаруженные в "альфе", присутствуют в... "дельте" и "омикроне", – отметили ученые.
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