https://ru.sputnik.md/20211226/evolyutsia-shtamm-alfa-koronavirus-47538341.html

Ученые обнаружили опасность эволюции штамма "альфа" коронавируса

Ученые обнаружили опасность эволюции штамма "альфа" коронавируса

Штамм коронавируса "альфа" в результате эволюции начал вырабатывать больше белков, аналогичных мутациям штаммов "дельта" и "омикрон".

2021-12-26T18:39+0200

2021-12-26T18:39+0200

2021-12-26T19:25+0200

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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Штамм коронавируса "альфа" в результате эволюции начал вырабатывать больше белков, аналогичных мутациям штаммов "дельта" и "омикрон". Причем эти "белки-антагонисты" сводят на нет работу врожденной иммунной системы человека. К таким выводам пришли ученые Университетского колледжа Лондона, которые провели исследование совместно со специалистами из Института количественных бионаук при Калифорнийском университете в Сан-Франциско. Результат проведенной работы был опубликован в научном журнале Nature, сообщает РИА Новости.Согласно опубликованным данным, белки N, Orf6 и Orf9b, вырабатываемые эволюционировавшим альфа-штаммом, позволяют избегать "датчики", которые находятся в клетках дыхательных путей человека. Благодаря этим "датчикам" клетки вовремя начинают вырабатывать белки интерферона в ответ на проникновение в организм вируса.По данным исследования, из-за этих изменений "альфа"-штамм уклоняется от иммунного ответа лучше, чем "дикий" (немутировавший) вариант COVID-19."В ходе предварительного исследования команда определила, что некоторые мутации в регуляторных участках SARS-CoV-2, обнаруженные в "альфе", присутствуют в... "дельте" и "омикроне", – отметили ученые.

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