https://ru.sputnik.md/20211226/gazprom-evropa-postavka-gaza-47529041.html
"Газпром" ответил на обвинения Европы в недостаточных поставках газа
"Газпром" ответил на обвинения Европы в недостаточных поставках газа
"Проще говоря, вранье и ложь": "Газпром" ответил на обвинения в недостаточных поставках газа.
2021-12-26T08:32+0200
2021-12-26T08:32+0200
2021-12-26T08:46+0200
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поставки газа
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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Обвинения в адрес компании "Газпром" в недостаточных поставках газа в Европу не соответствуют действительности и являются абсолютно неприемлемыми. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель компании Сергей Куприянов.Куприянов также сообщил, что в этом году "Газпром" увеличил поставки газа не только в Германию, но и в Италию, Турцию, Болгарию, Сербию и другие страны Европы.Помимо этого компания еще 15 декабря выполнила все свои обязательства по транзиту через Украину и продолжает транспортировать газ по этому направлению, добавил Куприянов.Кроме того, в "Газпроме" в пришли к выводу, что в последние дни идут реверсные поставки из Германии в Польшу и, судя по всему, далее на Украину в объеме от трех до пяти миллионов кубометров в сутки."Газ при этом поднимается из подземных хранилищ на территории Германии, из которых уже отобрано 47% газа, а зима только начинается. Не самое рациональное решение", — указал Куприянов.Представитель "Газпрома" отметил, что цена таких поставок существенно превышает цены по контрактным объемам, поставляемым Россией.Ранее президент России Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции прокомментировал рекордный рост цен на газ и обвинения в том, что Москва манипулирует рынком, не бронируя мощности трубопровода "Ямал — Европа". Российский лидер подчеркнул, что "Газпром" поставляет весь объем газа по имеющимся долгосрочным контрактам, а немецкие и французские контрагенты не выставили заявок на покупку.Путин также указал, что европейские страны сами способствовали росту стоимости сырья, запустив российский газ в реверс.Украина с 2015 года не закупает российский газ напрямую, а фактически перекупает его в Европе. С начала сентября 2020-го Киев полностью перешел на покупку голубого топлива из России по виртуальному реверсу — около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины. До 2020 года этому препятствовал контракт с "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20211223/putin-gazprom-rost-postavki-gaz-evropa-tsena-47464777.html
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в мире, "газпром", поставки газа
"Газпром" ответил на обвинения Европы в недостаточных поставках газа
08:32 26.12.2021 (обновлено: 08:46 26.12.2021)
В "Газпроме" опровергли обвинения в недостаточных объемах поставок газа в страны ЕС.
КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Обвинения в адрес компании "Газпром" в недостаточных поставках газа в Европу не соответствуют действительности и являются абсолютно неприемлемыми. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
"Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными, неприемлемыми, несоответствующими действительности. А проще говоря, — вранье и ложь", — сообщил пресс-секретарь в эфире телеканала "Россия 1".
Куприянов также сообщил, что в этом году "Газпром" увеличил поставки газа не только в Германию, но и в Италию, Турцию, Болгарию, Сербию и другие страны Европы.
Помимо этого компания еще 15 декабря выполнила все свои обязательства по транзиту через Украину и продолжает транспортировать газ по этому направлению, добавил Куприянов.
"Газпром" и раньше, и сейчас готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов, и цена этих поставок существенно ниже, чем на споте", — добавил представитель компании.
Кроме того, в "Газпроме" в пришли к выводу, что в последние дни идут реверсные поставки из Германии в Польшу и, судя по всему, далее на Украину в объеме от трех до пяти миллионов кубометров в сутки.
"Газ при этом поднимается из подземных хранилищ на территории Германии, из которых уже отобрано 47% газа, а зима только начинается. Не самое рациональное решение", — указал Куприянов.
Представитель "Газпрома" отметил, что цена таких поставок существенно превышает цены по контрактным объемам, поставляемым Россией.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции прокомментировал рекордный рост цен на газ и обвинения в том, что Москва манипулирует рынком, не бронируя мощности трубопровода "Ямал — Европа". Российский лидер подчеркнул, что "Газпром" поставляет весь объем газа по имеющимся долгосрочным контрактам, а немецкие и французские контрагенты не выставили заявок на покупку.
Путин также указал, что европейские страны сами способствовали росту стоимости сырья, запустив российский газ в реверс.
Украина с 2015 года не закупает российский газ напрямую, а фактически перекупает его в Европе. С начала сентября 2020-го Киев полностью перешел на покупку голубого топлива из России по виртуальному реверсу — около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины. До 2020 года этому препятствовал контракт с "Газпромом".