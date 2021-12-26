https://ru.sputnik.md/20211226/kishinev-turisticheskiy-trolleybus-47531350.html

В Кишиневе запущен еще один туристический троллейбусный маршрут

В Кишиневе запущен еще один туристический троллейбусный маршрут

В туристическом троллейбусе по Кишиневу уже проехали семьи послов шести иностранных дипломатических представительств.

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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. В молдавской столице запущен еще один туристический троллейбусный маршрут под названием "Узнай Кишинев вместе с Дедом Морозом".В столичной примэрии сообщили, что новый маршрут пользуется популярностью, и только в прошедшие выходные на экскурсию по городу с Дедом Морозом съездили десятки детей и родителей.По выходным дням предусмотрен следующий график экскурсий:Кроме того, экскурсии будут проводиться и в будние дни с 3 по 9 января:А еще в течение пяти дней на экскурсии по Кишиневу побывают 100 детей из центров временного размещения.Экскурсии стартуют и финишируют возле Триумфальной арки на Площади великого Национального собрания. Заполняемость туристического троллейбуса ограничена количеством сидячих мест, а детей до 7 лет должен сопровождать один из родителей. Также необходимо строго соблюдать все противоэпидемические условия. Стоимость туристической поездки на троллейбусе – 30 леев.

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2021

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

кишинев, послы, примэрия, туризм