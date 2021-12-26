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В Кишиневе запущен еще один туристический троллейбусный маршрут
В Кишиневе запущен еще один туристический троллейбусный маршрут
В туристическом троллейбусе по Кишиневу уже проехали семьи послов шести иностранных дипломатических представительств.
2021-12-26T11:11+0200
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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. В молдавской столице запущен еще один туристический троллейбусный маршрут под названием "Узнай Кишинев вместе с Дедом Морозом".В столичной примэрии сообщили, что новый маршрут пользуется популярностью, и только в прошедшие выходные на экскурсию по городу с Дедом Морозом съездили десятки детей и родителей.По выходным дням предусмотрен следующий график экскурсий:Кроме того, экскурсии будут проводиться и в будние дни с 3 по 9 января:А еще в течение пяти дней на экскурсии по Кишиневу побывают 100 детей из центров временного размещения.Экскурсии стартуют и финишируют возле Триумфальной арки на Площади великого Национального собрания. Заполняемость туристического троллейбуса ограничена количеством сидячих мест, а детей до 7 лет должен сопровождать один из родителей. Также необходимо строго соблюдать все противоэпидемические условия. Стоимость туристической поездки на троллейбусе – 30 леев.
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кишинев, послы, примэрия, туризм

В Кишиневе запущен еще один туристический троллейбусный маршрут

11:11 26.12.2021 (обновлено: 12:28 26.12.2021)
© Photo : Telegram / Ion CebanПраздничные троллейбусы в Кишиневе
Праздничные троллейбусы в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 26.12.2021
© Photo : Telegram / Ion Ceban
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В туристическом троллейбусе по Кишиневу уже проехали семьи послов шести иностранных дипломатических представительств.
КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. В молдавской столице запущен еще один туристический троллейбусный маршрут под названием "Узнай Кишинев вместе с Дедом Морозом".
В столичной примэрии сообщили, что новый маршрут пользуется популярностью, и только в прошедшие выходные на экскурсию по городу с Дедом Морозом съездили десятки детей и родителей.
По выходным дням предусмотрен следующий график экскурсий:
Маршрут 1 – 11.00 и 11.15 (на румынском языке)
Маршрут 2 – 13.00 и 13.15 (на русском языке)
Маршрут 3 – 15.00 и 15.15 (на румынском языке)
Кроме того, экскурсии будут проводиться и в будние дни с 3 по 9 января:
Маршрут 1 – 11.00 (на румынском языке)
Маршрут 2 – 13.00 (на русском языке)
А еще в течение пяти дней на экскурсии по Кишиневу побывают 100 детей из центров временного размещения.

"В туристическом троллейбусе по Кишиневу уже проехали семьи послов шести иностранных дипломатических представительств: Белоруссии, Франции, Германии, Швеции, Литвы, Румынии. Экскурсии сопровождают рождественские и новогодние песни на пяти языках", – сообщили в столичном управлении электротранспорта.

Экскурсии стартуют и финишируют возле Триумфальной арки на Площади великого Национального собрания.
Заполняемость туристического троллейбуса ограничена количеством сидячих мест, а детей до 7 лет должен сопровождать один из родителей. Также необходимо строго соблюдать все противоэпидемические условия. Стоимость туристической поездки на троллейбусе – 30 леев.
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