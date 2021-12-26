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Ученые рассказали, как долго коронавирус может оставаться в организме человека
Ученые рассказали, как долго коронавирус может оставаться в организме человека
Американские ученые выяснили, сколько времени коронавирус может находиться в организме.
2021-12-26T14:48+0200
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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Вирус SARS-CoV-2 может попасть в большинство органов тела, в частности, в сердце и мозг, и сохраняться там в течение более семи месяцев. К таким выводам пришли ученые из Национальных институтов здравоохранения (NIH) США, опубликовавшие результаты своих исследований на сайте Research Square, сообщает РИА Новости.Ученые сообщили, что ими были проанализированы образцы, полученные из тел 44 погибших людей с COVID.Исследователи находили SARS-CoV-2 практически во всех органах тела. Даже у пациентов с легкими симптомами и без них вирус "широко распространялся" в организме. Тем не менее ни в одном из органов, кроме легких, он не вызывал серьезных воспалений.Согласно агентству Блумберг, данное исследование еще не было проверено независимыми учеными.
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в мире, сша, ученые, исследование

Ученые рассказали, как долго коронавирус может оставаться в организме человека

14:48 26.12.2021 (обновлено: 15:01 26.12.2021)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - Sputnik Молдова, 1920, 26.12.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Американские ученые выяснили, сколько времени коронавирус может находиться в организме.
КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Вирус SARS-CoV-2 может попасть в большинство органов тела, в частности, в сердце и мозг, и сохраняться там в течение более семи месяцев. К таким выводам пришли ученые из Национальных институтов здравоохранения (NIH) США, опубликовавшие результаты своих исследований на сайте Research Square, сообщает РИА Новости.
Ученые сообщили, что ими были проанализированы образцы, полученные из тел 44 погибших людей с COVID.

"Мы обнаружили устойчивую РНК вируса SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов", – говорится в тексте на Research Square.

Исследователи находили SARS-CoV-2 практически во всех органах тела. Даже у пациентов с легкими симптомами и без них вирус "широко распространялся" в организме. Тем не менее ни в одном из органов, кроме легких, он не вызывал серьезных воспалений.

"Наши данные предоставляют доказательства замедленного выведения вируса, но не подтверждают существенное воспаление вне дыхательных путей", – утверждают исследователи.

Согласно агентству Блумберг, данное исследование еще не было проверено независимыми учеными.
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