https://ru.sputnik.md/20211226/koronavirus-organizm-chelovek-47534893.html

Ученые рассказали, как долго коронавирус может оставаться в организме человека

Ученые рассказали, как долго коронавирус может оставаться в организме человека

Американские ученые выяснили, сколько времени коронавирус может находиться в организме.

2021-12-26T14:48+0200

2021-12-26T14:48+0200

2021-12-26T15:01+0200

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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Вирус SARS-CoV-2 может попасть в большинство органов тела, в частности, в сердце и мозг, и сохраняться там в течение более семи месяцев. К таким выводам пришли ученые из Национальных институтов здравоохранения (NIH) США, опубликовавшие результаты своих исследований на сайте Research Square, сообщает РИА Новости.Ученые сообщили, что ими были проанализированы образцы, полученные из тел 44 погибших людей с COVID.Исследователи находили SARS-CoV-2 практически во всех органах тела. Даже у пациентов с легкими симптомами и без них вирус "широко распространялся" в организме. Тем не менее ни в одном из органов, кроме легких, он не вызывал серьезных воспалений.Согласно агентству Блумберг, данное исследование еще не было проверено независимыми учеными.

https://ru.sputnik.md/20211224/uchenye-pfizer-moderna-zaschita-omikron-47504249.html

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в мире, сша, ученые, исследование