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Курс валют на понедельник: доллар и евро укрепляются
Курс валют на понедельник: доллар и евро укрепляются
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2021-12-26T20:18+0200
2021-12-26T20:18+0200
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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 27 декабря. Доллар и евро по отношению к молдавскому лею растут в цене.В понедельник доллар США подорожает на три бана и будет стоить 17,8410 лея.Евро станет дороже на четыре бана и закрепится на уровне 20,2112 лея.Что касается остальных валют, то 27 декабря немного подрастет российский рубль, который разместится на уровне 0,2429 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6554 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0833 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар - незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро - почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
https://ru.sputnik.md/20210921/dengi-filata-pustyat-na-podderzhku-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-44931186.html
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в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро

Курс валют на понедельник: доллар и евро укрепляются

20:18 26.12.2021
© Sputnik / Mihai Carausвалюта
валюта - Sputnik Молдова, 1920, 26.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 27 декабря. Доллар и евро по отношению к молдавскому лею растут в цене.
В понедельник доллар США подорожает на три бана и будет стоить 17,8410 лея.
Евро станет дороже на четыре бана и закрепится на уровне 20,2112 лея.
Что касается остальных валют, то 27 декабря немного подрастет российский рубль, который разместится на уровне 0,2429 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6554 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0833 в пересчете на национальную валюту.
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар - незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро - почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
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