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В МИД РФ назвали главную тему на переговорах с НАТО по безопасности
В МИД РФ назвали главную тему на переговорах с НАТО по безопасности
Мария Захарова прокомментировала заявления о том, что тема нерасширения НАТО не будет рассматриваться на предстоящих переговорах.
2021-12-26T09:33+0200
2021-12-26T09:33+0200
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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений станут главными вопросами на предстоящих переговорах с США и Североатлантическим альянсом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Заявление прозвучало в ответ на слова представителей некоторых западных стран о том, что эти темы рассматриваться не будут.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Москва ранее заявила о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
https://ru.sputnik.md/20211221/shoygu-nato-47402707.html
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россия, нато, мария захарова, мид рф

В МИД РФ назвали главную тему на переговорах с НАТО по безопасности

09:33 26.12.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 26.12.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Мария Захарова прокомментировала заявления о том, что тема нерасширения НАТО не будет рассматриваться на предстоящих переговорах.
КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений станут главными вопросами на предстоящих переговорах с США и Североатлантическим альянсом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Заявление прозвучало в ответ на слова представителей некоторых западных стран о том, что эти темы рассматриваться не будут.

"В этой связи подчеркиваем: именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции.", — отметила Захарова.

МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Москва ранее заявила о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
Сергей Шойгу - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
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