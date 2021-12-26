https://ru.sputnik.md/20211226/mid-rf-peregovory-nato-bezopasnosti-47529658.html
В МИД РФ назвали главную тему на переговорах с НАТО по безопасности
В МИД РФ назвали главную тему на переговорах с НАТО по безопасности
Мария Захарова прокомментировала заявления о том, что тема нерасширения НАТО не будет рассматриваться на предстоящих переговорах.
2021-12-26T09:33+0200
2021-12-26T09:33+0200
2021-12-26T09:33+0200
политика
россия
нато
мария захарова
мид рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/1a/31441688_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_8e4e26b5c3874e42f6173d949c430b71.jpg
КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений станут главными вопросами на предстоящих переговорах с США и Североатлантическим альянсом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Заявление прозвучало в ответ на слова представителей некоторых западных стран о том, что эти темы рассматриваться не будут.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Москва ранее заявила о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
https://ru.sputnik.md/20211221/shoygu-nato-47402707.html
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/1a/31441688_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_40b9cba30eebdf0c6db7cca81b757040.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, нато, мария захарова, мид рф
В МИД РФ назвали главную тему на переговорах с НАТО по безопасности
Мария Захарова прокомментировала заявления о том, что тема нерасширения НАТО не будет рассматриваться на предстоящих переговорах.
КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений станут главными вопросами на предстоящих переговорах с США и Североатлантическим альянсом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Заявление прозвучало в ответ на слова представителей некоторых западных стран о том, что эти темы рассматриваться не будут.
"В этой связи подчеркиваем: именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции.", — отметила Захарова.
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Москва ранее заявила о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.