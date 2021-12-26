https://ru.sputnik.md/20211226/mid-rf-peregovory-nato-bezopasnosti-47529658.html

В МИД РФ назвали главную тему на переговорах с НАТО по безопасности

В МИД РФ назвали главную тему на переговорах с НАТО по безопасности

Мария Захарова прокомментировала заявления о том, что тема нерасширения НАТО не будет рассматриваться на предстоящих переговорах.

2021-12-26T09:33+0200

2021-12-26T09:33+0200

2021-12-26T09:33+0200

политика

россия

нато

мария захарова

мид рф

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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений станут главными вопросами на предстоящих переговорах с США и Североатлантическим альянсом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Заявление прозвучало в ответ на слова представителей некоторых западных стран о том, что эти темы рассматриваться не будут.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Москва ранее заявила о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

https://ru.sputnik.md/20211221/shoygu-nato-47402707.html

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