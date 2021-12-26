https://ru.sputnik.md/20211226/mirovoy-poryadok-47531126.html

Мировой порядок перестал работать на США и теперь помогает России и Китаю

Мировой порядок перестал работать на США и теперь помогает России и Китаю

Сегодня либеральный миропорядок лучше работает на авторитарные режимы, чем на либеральные демократии.

2021-12-26T10:35+0200

2021-12-26T10:35+0200

2021-12-26T10:45+0200

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Нет такого комментария или статьи, главную мысль которых нельзя было бы уместить в одну фразу. Например, такую: по мнению двух американских экспертов, либерализм (он же демократия) загнал себя в безвыходное положение. Почему? Сопротивляясь нелибералам и авторитариям (а это Россия, Китай, многие другие страны плюс свои республиканцы и подобные им европейцы), этот их либерализм, оказывается, вынужден сам стать таким авторитарным, что какая тут демократия.А прочее — подробности, но в них, как всегда, главная прелесть. Все детали приводить не будем (речь об исключительно длинной, жалостной и даже слезливой статье в Foreign Affairs), но немножко можно. Хотя бы потому, что авторы говорят о настоящем кризисе всего миропорядка, а нам, живущим на этой планете, тот тоже, вообще-то, интересен.Одна хорошая подробность — насчет того, как несчастье начиналось. Было это, конечно же, в 90-е годы, когда кто-то решил, что победил СССР и весь социалистический блок в холодной войне. И вот тогда эти как бы победители начали радостно создавать единый открытый глобальный мир.Однако в прежнем мире было проще: каждая сторона противостояния сидела на своей хорошо огороженной территории с двумя разными экономиками и системами ценностей. Никто из США не размещал глобального масштаба производства в Советском Союзе — а после 90-х начала складываться система, в которой экономики, например, США и Китая все больше сливались воедино, да это касалось и России, и всего мира. И ситуация такая стала источником роста и процветания тех же США и стран Евросоюза, хотя не только их.Итак, миров стало не два или три, а один — причем с едиными и поначалу не сильно контролируемыми информационными потоками. И тут "некоторые государства, такие как Китай, смогли эффективно получить доступ к выгодам либерального миропорядка, не принимая требования политического либерализма", говорят наши авторы. И ведь не один Китай "не принимает требований" — таких стран и людей оказалось множество. И все они начали свободно высказываться, делиться с миром идеями, как будто так и надо.Вот тут и возникла та самая ловушка, с которой мы начали разговор: Запад сильно удивился и обиделся, что его требования и нормы не принимаются стопроцентно, и администрация плохого республиканского Джорджа Буша избрала "милитаризированную версию продвижения демократии". Так обозначают бушевские войны наши авторы. Кстати, их зовут Александр Кули и Дэниэл Нексон — к крупным звездам политологии не относятся, но мыслят ясно.Давайте посмотрим, что происходит. Слово "либерализм" означает "свобода", авторитаризм — это ровно обратное. Демократы (они же либералы) — это светочи свободы. Свобода — ответ на все вопросы, то, чего больше всего хотят сами люди, независимо от того, где они родились, так? А тут неправильные режимы злонамеренно не дают своим подданным обрести свободу, и страны типа США начинают давить весь мир своей "милитаризированной версией" таковой. Бомбы и санкции за свободу — это примерно как пчелы против меда, получается. То есть пчелы (Буш) попались неправильные?Все, на самом деле, еще хуже, объясняют нам авторы статьи. Хуже потому, что сегодня ясно: "либеральный миропорядок лучше работает на авторитарные режимы, чем на либеральные демократии". Потому что нехорошие режимы и люди, повторим, открыто и свободно высказывают свои идеи по всему миру через какие угодно каналы, прежде всего информационные. И почему-то эти идеи многим в мире очень нравятся.Итак, Россия и Китай, а еще Виктор Орбан (Венгрия) и — страшно сказать — Дональд Трамп в США, и еще многие, очень многие что хотят, то и думают и даже говорят. Так что сейчас угроза либералам исходит уже не столько извне, сколько изнутри.Знаете, на что это похоже? На наконец-то свободный (либеральный) рынок идей и практик, возникший в 90-е. На рынок, где рядом со свободой на прилавок выложено что-то, называемое авторитаризмом. И люди почему-то предпочитают второй товар. Тут надо разбираться: или мы, земляне, на самом деле свободу люто ненавидим — и поборникам таковой надо быть скромнее: терпеть и объяснять нам, что делать то, что мы хотим, лучше, чем то, что не хотим. Или — тут кто-то перепутал этикетки. И там, где написано "свобода", надо было писать что-то другое.Как получилось, что либеральный миропорядок в неуемном стремлении заставить всех быть свободными породил — прежде всего на своей домашней территории — настоящий концлагерь, да еще и пытается эти практики навязать всем? Вот просто навскидку, из потока информации — о том, что такое американская наука с ее якобы академическими свободами: сегодня "даже Эйнштейна заткнули бы криками и записали в еретики, если бы он восстал против мутной политически корректной, не подлежащей дискуссиям "окончательной науки" по части перемен климата или действенности противоковидных мер".И не будем лишний раз повторять то, о чем сами же западники (но не либералы) только и пишут: о насильственном развале семей, о ненависти к религии, расистских погромах, "культуре отмены" несогласных… Это мы им, что ли, такое устроили?И последнее — насчет миропорядка. Два наших автора с тяжелым вздохом сообщают нам: угроза своего — западного — плюс нашего "нелиберализма" такова, что "любая попытка справиться с этим кризисом потребует политических решений, которые будут явственно нелиберальны или потребуют новой редакции либерального миропорядка".То есть ловушка захлопнулась. Ощеренные свободолюбцы в попытках сдержать оппонентов дошли до таких степеней введения несвободы, что им теперь остается лишь удвоить репрессии. А нам — надеяться, что либеральный концлагерь будет сам себя уничтожать, не заражая наш нормальный мир.

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https://ru.sputnik.md/20211224/kak-evrosoyuz-nameren-razvalit-rossiyu-47493654.html

https://ru.sputnik.md/20211222/ssha-ozhidaet-styd-pridetsya-prosit-proscheniya-u-rossii-47426275.html

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