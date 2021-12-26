Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211226/mobilnye-punkty-vaktsinatsii-47529425.html
Где в Кишиневе 26 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 26 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 26 декабря и 27 декабря 2021.
2021-12-26T09:01+0200
2021-12-26T09:05+0200
коронавирус
кишинев
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/12/46500551_0:42:1280:762_1920x0_80_0_0_ad722b204336d8772da01fe41f329ea9.jpg
КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в декабре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в воскресенье, 26 декабря, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Центр на площади Великого Национального собрания на пересечении с улицей Александра Пушкина.Автобус будет располагаться в секторе Рышкановка на Московском проспекте, 17/4, возле ресторана TRATTORIA della Nonna.Столичная примэрия напоминает, что в эти выходные завершается кампания по вакцинации с подарками от партнеров сектора HoReCa.В эти дни мобильные пункты вакцинации разместятся в разных секторах города у сетей общественного питания, а экономические агенты последний раз в этом году предоставят потребительские ваучеры и другие подарки тем, кто придет на прививку.Где будут находиться пункты вакцинации 27 декабряТроллейбус будет находиться в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор возле парка Alunelul.Автобус отправится в коммуну Кодры и будет находиться на пересечении улиц Сихаструлуй и Скиноаса Деал.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
https://ru.sputnik.md/20211225/maska-omikron-47528040.html
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/12/46500551_0:0:1016:762_1920x0_80_0_0_0a16f8144678f10a941326f824716d16.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кишинев, вакцинация

Где в Кишиневе 26 декабря находятся мобильные пункты вакцинации

09:01 26.12.2021 (обновлено: 09:05 26.12.2021)
© Photo : Telegram / RTE_ChișinăuМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 26.12.2021
© Photo : Telegram / RTE_Chișinău
Подписаться на
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в декабре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в воскресенье, 26 декабря, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Центр на площади Великого Национального собрания на пересечении с улицей Александра Пушкина.
Автобус будет располагаться в секторе Рышкановка на Московском проспекте, 17/4, возле ресторана TRATTORIA della Nonna.
Столичная примэрия напоминает, что в эти выходные завершается кампания по вакцинации с подарками от партнеров сектора HoReCa.
В эти дни мобильные пункты вакцинации разместятся в разных секторах города у сетей общественного питания, а экономические агенты последний раз в этом году предоставят потребительские ваучеры и другие подарки тем, кто придет на прививку.

Где будут находиться пункты вакцинации 27 декабря

Троллейбус будет находиться в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор возле парка Alunelul.
Автобус отправится в коммуну Кодры и будет находиться на пересечении улиц Сихаструлуй и Скиноаса Деал.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
Работа салона красоты в Ставропольском крае - Sputnik Молдова, 1920, 25.12.2021
Коронавирус
Профессор рассказала, какие маски могут защитить от "омикрона"
Вчера, 20:11
С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.
В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:33В МИД РФ назвали главную тему на переговорах с НАТО по безопасности
09:01Где в Кишиневе 26 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
08:32"Газпром" ответил на обвинения Европы в недостаточных поставках газа
08:00Мокану: Молдова стареет – что происходит с населением страны
07:30В Молдове подорожал красный виноград
07:00Самый точный прогноз погоды: вновь холодает
00:01Погодные рекорды Молдовы 26 декабря
ВчераПрофессор рассказала, какие маски могут защитить от "омикрона"
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераВрач рассказал, что увеличивает шансы заразиться коронавирусом
ВчераМИД РФ: Россия готова содействовать возобновлению переговоров в формате "5+2"
ВчераНовогодний декор: елочные игрушки мира, которые удивляют
ВчераДвое граждан Молдовы депортированы на родину из Украины
ВчераИзвержение вулкана на острове Пальма, длившееся три месяца, завершилось
ВчераПочему праздник Рождества превращается в шоу
ВчераВ Молдове раскрыта сеть по продаже поддельных ковид-сертификатов
ВчераПапа Римский обратился с рождественским посланием к верующим
ВчераНаграждены самые активные студенты Госуниверситета медицины и фармакологии
ВчераСудно с мигрантами потерпело крушение у берегов Греции – есть погибшие
ВчераДТП с участием поезда произошло в Кишиневе