https://ru.sputnik.md/20211226/moldaviya-valakhiya-47533414.html

Молдавия или Валахия: как средневековые историки запутали друг друга

Молдавия или Валахия: как средневековые историки запутали друг друга

У Молдавского государства было несколько названий, которые широко использовались в иностранных источниках и в некоторых внутренних документах.

2021-12-26T13:15+0200

2021-12-26T13:15+0200

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молдова

валахия

история

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Феномен распространения разных названий по отношению к одной и той же стране не уникален и встречается довольно часто. Такое явление обусловлено сложившимися в определенный период времени в странах традициями, которые сами по себе очень интересны и увлекательны.Свои яркие особенности использования названий народов и стран сохранились в документах Молдавского княжества в условиях употребления в стране русского и молдавского языков.В ранних молдавских летописях, написанных на русском языке, часто упоминаются названия молдавского государства и других стран. Например, в Бистрицкой летописи мы узнаем название Молдавии: В лето 6907 месяца апреля 23 стал Александр воевода господарем у Молдавской земли. О стране Сакульской эта летопись сообщает – В лето 6969 июля 5 повоевал Стефан воевода Сакульскую земли (земля Секеев в Трансильвании, современная Румыния). О стране Мунтянской – А господин Стефан воевода остави Влада воевода Калугера господствовати в Мунтянской земли (Мунтения, южная часть современной Румынии). Приводится и другое название этой страны: …господина Радула воеводи, господаря Угровлахийской.О стране Подольской – и запустия та Подолская земля (часть Днестровско-Бугского междуречья, современная Украина). Земля Венгерская Трансильвания названа… земля угорская Эрделя.Кроме того, упоминается страна ляхов (поляков), Мангуп (княжество Феодоро), Киев (в то время в составе Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского). Как мы видим, молдавские летописцы, используя русский язык, сохраняли и употреблявшуюся на этом языке местную и иностранную топонимию.В XVII столетии Григорий Уреки написал "Летопись Земли Молдавской" на молдавском языке, где мы читаем: цэрий Молдовий, цэрий ши пэмынтулуй ностру а Молдовий и так далее. Встречаем также молдавские названия Трансильвании – Ардял, Мунтении – Цара Мунтеняскэ, Польши – Цара Лешаск, Венгрии – Цара Унгуреск, и так далее. Из этой летописи, в сообщении о завоевании Дакии римским императором Траяном, мы узнаем, как по-молдавски назывался античный Рим-на-Тибре – Траян ымператул Рымулуй. Любопытно, что название Рима в молдавском языке XVII века звучит явно в славянской огласовке, а не в, казалось бы, естественной для молдавского латинской – Imperium Romanum, в современном румынском – Imperiul Roman. Константинополь у Уреки по-молдавски – Цариград.Такие же особенности по отношению к топонимии своей страны и заграничных держав, естественно, бытовали и в других государствах. Кроме того, известные в свое время авторы историко-географических произведений хорошо знали о множественности, античных и современных названиях стран и населяющих их народах. Такого рода информация, причем в большом количестве, сохранилась и о Молдавии в книгах и работах картографов, изданных в XV – XVI веках и в последующие периоды.ВалахияРанние иностранные свидетельства о Молдавском княжестве содержат еще одно его название – Валахия. Этот топоним использовался для обозначения Молдавии повсеместно в Европе, что также является весьма примечательным фактом. Кроме того, Валахией называли и соседнюю с Молдавией Мунтению, и в некоторых случаях оба этих княжества.Папа римский Пий II, также известный под именем Эней Сильвий Пикколомини (1405—1464) в своем труде "Космография" сообщает о валахах и Валахии сведения, впоследствии используемые многими историками и географами, которые сообщали о Молдавии:"Валахи – это италийское племя… Когда-то эту землю населяли геты, которые обратили в позорное бегство Дария, сына Гистаспа, а царя Лисимаха живым приволокли в плен и нанесли множество поражений фракийцам. В конце концов, они были покорены, а затем уничтожены силами римлян. Затем для сдерживания прочих неприятельских вождей в это место была выведена римская колония – под руководством некого Флакка, по имени которого была названа Флаккией. Но с длительным течением времени, поскольку произношение этого слова исказилось, она стала называться Валахией, а жители ее вместо флакков – валахами".Валахия – весьма обширная область, начинающаяся от Трансильвании и простирается до самого Эвксинского моря. Местность эта, как правило, представляет из себя равнину и испытывает недостаток в воде. К югу от этой области находится река Истр [Нижний Дунай], север же занимают роксаны, которых в наше время называют рутенами, а против реки Тира [Днестр] номадов скифское племя, которых сегодня обычно называют татарами.Из этого описания Валахии совершенно ясно, что речь идет о Молдавском княжестве и, возможно, хотя и не очевидно, о соседней Мунтении.Позже появляются труды, в которых разъясняется различие между двумя Валахиями – одну из которых назвали Молдавией – это Большая Валахия, а другую – Мунтению – Малой Валахией или Трансальпинией (Transalpina).Например, испанский историк XVI века Хуан де Пинеда пишет: La mayor Valachia que Llamamos Moldauia estaua en poder de un senor Llamado Estephano, y la menor que Llaman Tranalpina estaua en poder de otro llamado Radul; y era ambos vassallos del Rey Luys (Большая Валахия, которую у нас называют Молдавией, управляется сеньором Стефаном. Малая [Валахия], которую называют Трансальпинией, принадлежит другому – Радулу, вассалу короля Луи). В этом тексте король Луи – это Людовик – король Чехии и Венгрии из династии Ягеллонов, правил с 1516 по 1526 год.Валахией Молдавию назвали в Польше, Волоская земля – в русских летописях и других документах. По свидетельству хорватского историка XVII века Джованни Луцио, славяне называли Молдавию Молдавлахией. В одной из грамот болгарского царя Асеня, предположительно первой половины XIII века, а также в документах Константинопольской патриархии конца XIV века упоминается такое же название. Мунтения известна как Земля Мултанская.Комментируя высказанное Пикколомини предположение о происхождении названия страны Валахия от римского полководца Флакка, Григорий Уреки высказывает свое мнение, которое отличается от вышеприведенных – он пишет: "Это имя [Валахия] мы не принимаем, не можем дать нашей стране Молдавии". В молдавских летописях по отношению к Молдавии не использовалось название Валахия, тогда как в соседней Мунтении в титуле господарей часто встречаем название Угровлахийский (эти документы написаны на русском языке). Например, в одном из документов Мунтении 6895 года (1387 г. н.э.) упоминается титул местного правителя Мирчи: "Ио Мирча милостью Божьей господин всей Оуггровлахии".Однако, как пишет в 1716 году стольник Константин Кантакузин, жители Мунтении называли свою страну Ромыняскэ: "историки и географы называют эти страны верхней и нижней, Великой и Малой. Верхнюю, Великую Молдовой называют; Нижнюю – Малую – Мунтеняскэ называют, "румыняскэ" только ее жители называют и часть арделян… Молдаване отличаются, называя себя молдовень…" (Cronicari munteni, Bucuresti, 1988. Перевод В.Стати).Валахии РоманииВажно подчеркнуть, что еще за несколько сот лет до образования в старой Дакии Молдавского княжества и Мунтении Валахии были известны на Балканах, во внутренних областях Восточной Римской империи – Романии или Ромеи – так называли ее местные жители – римляне (впервые название государства Византия употребляется только в XVI веке).Великой Валахией называлась область в Фессалии (современная Греция), которая простиралась к северу до подножья священной горы Олимп. В этой Великой Валахии, как и в других областях империи на Балканах, в том числе в Болгарии и Сербии (новая Дакия), жили романоязычные влахи, считавшие себя по происхождению выходцами из Италии – италийцами, как сообщает Иоанн Киннам. Эту же точку зрения разделял упомянутый Эней Сильвий, итальянский историк Марк Антоний К.Сабеллик, польский Ян Длугош и другие. Как представляется, именно из Балкан топоним Валахия был экспортирован в старую Дакию, куда массово переселись влахи после завоевания балканских владений Восточной Римской империи латинянами в 1204 году.Немецкая версия происхождения топонима ВалахияЕще в XVI веке Г.Л.Труниано обратил внимание на тот факт, что "ими (валахами) немцы иногда называли итальянцев, а иногда и всех иностранцев; как англичане, немецкая нация, изгнанная на самые отдаленные острова, называют бриттов валлийцами, или галлами".Позже была сформулирована гипотеза, что топоним Валахия и этноним влахи германского происхождения – со временем с некоторыми незначительными изменениями (например, валахи, волохи и т.д.) они закрепились в других языках для обозначения романоязычных жителей Молдавии и Мунтении.

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