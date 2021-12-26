https://ru.sputnik.md/20211226/moldova-podorozhal-vinograd-47528253.html

В Молдове подорожал красный виноград

В Молдове подорожал красный виноград

Стабилизация оптовых цен на виноград "Молдова" обусловлена небольшим предложением этой продукции в данный период.

2021-12-26T07:30+0200

2021-12-26T07:30+0200

2021-12-26T09:28+0200

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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. К зимним праздникам в Молдове подорожал виноград красных сортов, традиционно пользующийся у молдавских потребителей большим спросом, чем белый и бессемянный виноград, сообщает специализированный интернет-ресурс EastFruit.В Ассоциации производителей и экспортеров винограда столовых сортов отмечают, что стабилизация оптовых цен на виноград "Молдова" обусловлена небольшим предложением этой продукции в данный период. Причем в ритейл на внутреннем рынке поступает в основном виноград невысокого качества, поэтому, как говорят в организации, "потенциал роста цен на этот товар исчерпан".Между тем специалисты ассоциации утверждают, что во фруктохранилищах некоторых сельхозпредприятий и трейдинговых компаний еще есть небольшие запасы "Молдовы" — от нескольких десятков до нескольких сотен тонн. Причем это виноград высокого качества, и вероятнее всего, он отправится на экспорт в будущем году. В свою очередь руководство отраслевой ассоциации призывает виноградарей какую-то долю наиболее качественного винограда "Молдова" — знакового, "визиточного" продукта для страны – обязательно поставлять и в местные сети супермаркетов.

https://ru.sputnik.md/20211210/selkhozproizvoditeli-namereny-uvelichit-prodazhi-vinograda-v-supermarketakh-47098497.html

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2021

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