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Мокану: Молдова стареет – что происходит с населением страны

Мокану: Молдова стареет – что происходит с населением страны

Эксперт рассказал о причинах, по которым в республике смертность превалирует над рождаемостью в течение многих лет.

2021-12-26T08:00+0200

2021-12-26T08:00+0200

2021-12-26T08:00+0200

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Мокану: Молдова стареет - что происходит с населением страны Мокану: Молдова стареет - что происходит с населением страны

Молдова продолжает стремительно вымирать – вот уже больше десяти лет рождаемость в стране падает, особенно ощутимым этот процесс стал в последние годы.Суровые цифры статистики не радуют. По сравнению с 2019 годом, в 2020-м уровень рождаемости снизился на 5,2%, приблизительно такие же показатели прогнозируют и к концу текущего года.Причин для сокращения населения страны много: Молдова – одна из беднейших стран Европы, а миграция трудоспособного населения за рубеж постоянно продолжается.Ситуацию в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.По словам эксперта, демографическая ситуация в стране сильно беспокоит специалистов, поскольку за последние 20 лет население страны сократилось на 1 миллион человек.Специалист отметил: демографическую картину в стране сложно описать более четко, поскольку перепись населения в 2014 году была провалена. Сегодня усугубляет картину старения населения и оттока граждан из регионов отсутствие внятной государственной программы по развитию сел, по созданию необходимой и современной инфраструктуры.

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2021

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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