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Мокану: Молдова стареет – что происходит с населением страны
Мокану: Молдова стареет – что происходит с населением страны
Эксперт рассказал о причинах, по которым в республике смертность превалирует над рождаемостью в течение многих лет.
2021-12-26T08:00+0200
2021-12-26T08:00+0200
радио
молдова
причины
население
старение
в молдове
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Мокану: Молдова стареет - что происходит с населением страны
Мокану: Молдова стареет - что происходит с населением страны
Молдова продолжает стремительно вымирать – вот уже больше десяти лет рождаемость в стране падает, особенно ощутимым этот процесс стал в последние годы.Суровые цифры статистики не радуют. По сравнению с 2019 годом, в 2020-м уровень рождаемости снизился на 5,2%, приблизительно такие же показатели прогнозируют и к концу текущего года.Причин для сокращения населения страны много: Молдова – одна из беднейших стран Европы, а миграция трудоспособного населения за рубеж постоянно продолжается.Ситуацию в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.По словам эксперта, демографическая ситуация в стране сильно беспокоит специалистов, поскольку за последние 20 лет население страны сократилось на 1 миллион человек.Специалист отметил: демографическую картину в стране сложно описать более четко, поскольку перепись населения в 2014 году была провалена. Сегодня усугубляет картину старения населения и оттока граждан из регионов отсутствие внятной государственной программы по развитию сел, по созданию необходимой и современной инфраструктуры.
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молдова, причины, население, старение, аудио, в молдове

Мокану: Молдова стареет – что происходит с населением страны

08:00 26.12.2021
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Мокану: Молдова стареет - что происходит с населением страны
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Эксперт рассказал о причинах, по которым в республике смертность превышает рождаемость в течение многих лет.
Молдова продолжает стремительно вымирать – вот уже больше десяти лет рождаемость в стране падает, особенно ощутимым этот процесс стал в последние годы.
Суровые цифры статистики не радуют. По сравнению с 2019 годом, в 2020-м уровень рождаемости снизился на 5,2%, приблизительно такие же показатели прогнозируют и к концу текущего года.
Причин для сокращения населения страны много: Молдова – одна из беднейших стран Европы, а миграция трудоспособного населения за рубеж постоянно продолжается.
Ситуацию в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

"Первый фактор – это негативный прирост населения, второй – миграция. Молодые люди навсегда уезжают за рубеж, создают там семьи. Те, кто остается в Молдове, женятся и выходят замуж ближе к 40 годам, в этот же период задумываются о рождении детей", – сообщил собеседник.

По словам эксперта, демографическая ситуация в стране сильно беспокоит специалистов, поскольку за последние 20 лет население страны сократилось на 1 миллион человек.

"По данным опросов мы видим, что ситуация более критическая, чем говорят нам статистические данные Если сравнивать город и село, мы видим, что прирост населения происходит только в Кишиневе, Бельцах и Кагуле. Тем временем малых населенных пунктах страны идет депопуляция", – подчеркнул Мокану.

Специалист отметил: демографическую картину в стране сложно описать более четко, поскольку перепись населения в 2014 году была провалена. Сегодня усугубляет картину старения населения и оттока граждан из регионов отсутствие внятной государственной программы по развитию сел, по созданию необходимой и современной инфраструктуры.
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