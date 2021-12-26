https://ru.sputnik.md/20211226/naselenie-strany-47509252.html
Мокану: Молдова стареет – что происходит с населением страны
Мокану: Молдова стареет – что происходит с населением страны
Эксперт рассказал о причинах, по которым в республике смертность превалирует над рождаемостью в течение многих лет.
2021-12-26T08:00+0200
2021-12-26T08:00+0200
2021-12-26T08:00+0200
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Мокану: Молдова стареет - что происходит с населением страны
Мокану: Молдова стареет - что происходит с населением страны
Молдова продолжает стремительно вымирать – вот уже больше десяти лет рождаемость в стране падает, особенно ощутимым этот процесс стал в последние годы.Суровые цифры статистики не радуют. По сравнению с 2019 годом, в 2020-м уровень рождаемости снизился на 5,2%, приблизительно такие же показатели прогнозируют и к концу текущего года.Причин для сокращения населения страны много: Молдова – одна из беднейших стран Европы, а миграция трудоспособного населения за рубеж постоянно продолжается.Ситуацию в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.По словам эксперта, демографическая ситуация в стране сильно беспокоит специалистов, поскольку за последние 20 лет население страны сократилось на 1 миллион человек.Специалист отметил: демографическую картину в стране сложно описать более четко, поскольку перепись населения в 2014 году была провалена. Сегодня усугубляет картину старения населения и оттока граждан из регионов отсутствие внятной государственной программы по развитию сел, по созданию необходимой и современной инфраструктуры.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
молдова, причины, население, старение, аудио, в молдове
Мокану: Молдова стареет – что происходит с населением страны
Эксперт рассказал о причинах, по которым в республике смертность превышает рождаемость в течение многих лет.
Молдова продолжает стремительно вымирать – вот уже больше десяти лет рождаемость в стране падает, особенно ощутимым этот процесс стал в последние годы.
Суровые цифры статистики не радуют. По сравнению с 2019 годом, в 2020-м уровень рождаемости снизился на 5,2%, приблизительно такие же показатели прогнозируют и к концу текущего года.
Причин для сокращения населения страны много: Молдова – одна из беднейших стран Европы, а миграция трудоспособного населения за рубеж постоянно продолжается.
Ситуацию в эфире студии Sputnik Молдова
прокомментировал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.
"Первый фактор – это негативный прирост населения, второй – миграция. Молодые люди навсегда уезжают за рубеж, создают там семьи. Те, кто остается в Молдове, женятся и выходят замуж ближе к 40 годам, в этот же период задумываются о рождении детей", – сообщил собеседник.
По словам эксперта, демографическая ситуация в стране сильно беспокоит специалистов, поскольку за последние 20 лет население страны сократилось на 1 миллион человек.
"По данным опросов мы видим, что ситуация более критическая, чем говорят нам статистические данные Если сравнивать город и село, мы видим, что прирост населения происходит только в Кишиневе, Бельцах и Кагуле. Тем временем малых населенных пунктах страны идет депопуляция", – подчеркнул Мокану.
Специалист отметил: демографическую картину в стране сложно описать более четко, поскольку перепись населения в 2014 году была провалена. Сегодня усугубляет картину старения населения и оттока граждан из регионов отсутствие внятной государственной программы по развитию сел, по созданию необходимой и современной инфраструктуры.