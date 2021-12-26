https://ru.sputnik.md/20211226/nato-peregovory-rossia-47537645.html

Генсек НАТО предложил провести переговоры с Россией 12 января 2022-го

Генсек НАТО предложил провести переговоры с Россией 12 января 2022-го

СМИ сообщают, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен организовать заседание Совета Россия–НАТО 12 января 2022 года.

2021-12-26T17:57+0200

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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен организовать заседание Совета Россия–НАТО 12 января 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на германское информагентство dpa.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия получила предложение созвать совет Россия–НАТО, оно рассматривается в практическом плане. Захарова отметила, что Россия готова к прямому диалогу с НАТО по гарантиям безопасности.Совет Россия–НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. Орган способствовал сотрудничеству между Москвой и странами альянса по важным направлениям, в частности, борьбе с международным терроризмом. После 2008 года работа совета затормозилась.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Москва ранее заявила о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

https://ru.sputnik.md/20211226/peskov-rasshirenie-nato-47534390.html

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