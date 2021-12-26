https://ru.sputnik.md/20211226/peregovory-garantiy-bezopasnosti-47535311.html
В Кремле рассказали, чего ждет Россия от переговоров по гарантиям безопасности
В Кремле рассказали, чего ждет Россия от переговоров по гарантиям безопасности
России нужно быстрое и конкретное решение по системе гарантий безопасности, которое будет отвечать ее интересам.
2021-12-26T15:28+0200
2021-12-26T15:28+0200
2021-12-26T15:45+0200
политика
россия
переговоры
владимир путин
дмитрий песков
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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. России нужно быстрое и конкретное решение по системе гарантий безопасности, которое будет отвечать ее интересам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, пишет РИА Новости.Он отметил, что, несмотря на то, что "мегафонные" информвыбросы вызывают желание эмоционально реагировать на них, за столом дипломатических переговоров диалог приобретает другой характер. Поэтому российская сторона сохраняет сдержанный оптимизм, говоря о возможных результатах грядущих переговоров."Когда дипломаты садятся за стол переговоров не публично, там начинается совсем другой разговор, он более предметный, он более спокойный и зачастую более взвешенный. Поэтому я все-таки здесь сохранял бы пока сдержанный оптимизм и возлагал бы надежды на те консультации, которые мы ожидаем", – сказал Песков.Он добавил, что "сейчас важно все-таки набраться терпения и сесть за стол переговоров в январе".Он также отметил, что инициатива о системе гарантий безопасности принадлежит президенту РФ Владимиру Путину."Это инициатива президента. Инициатива президента, который имеет возможность комплексно анализировать ситуацию", – подчеркнул Песков.
https://ru.sputnik.md/20211223/putin-initsiativy-bezopasnosti-47464554.html
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россия, переговоры, владимир путин, дмитрий песков
В Кремле рассказали, чего ждет Россия от переговоров по гарантиям безопасности
15:28 26.12.2021 (обновлено: 15:45 26.12.2021)
Россия ждет конкретного решения по системе гарантий безопасности, но сохраняет сдержанный оптимизм относительно результатов переговоров.
КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik.
России нужно быстрое и конкретное решение по системе гарантий безопасности, которое будет отвечать ее интересам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, пишет РИА Новости
.
"Ситуация такова, что нужно решение, нужно решение быстрое, конкретное, и решение, которое будет отвечать нашим интересам", – сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Он отметил, что, несмотря на то, что "мегафонные" информвыбросы вызывают желание эмоционально реагировать на них, за столом дипломатических переговоров диалог приобретает другой характер. Поэтому российская сторона сохраняет сдержанный оптимизм, говоря о возможных результатах грядущих переговоров.
"Когда дипломаты садятся за стол переговоров не публично, там начинается совсем другой разговор, он более предметный, он более спокойный и зачастую более взвешенный. Поэтому я все-таки здесь сохранял бы пока сдержанный оптимизм и возлагал бы надежды на те консультации, которые мы ожидаем", – сказал Песков.
Он добавил, что "сейчас важно все-таки набраться терпения и сесть за стол переговоров в январе".
"Тогда мы услышим, что будут говорить наши визави по этим переговорам, и тогда ситуация все-таки прояснится значительно", – сказал президента РФ.
Он также отметил, что инициатива о системе гарантий безопасности принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.
"Это инициатива президента. Инициатива президента, который имеет возможность комплексно анализировать ситуацию", – подчеркнул Песков.