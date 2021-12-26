https://ru.sputnik.md/20211226/peskov-rasshirenie-nato-47534390.html
Песков: расширение НАТО – вопрос жизни и смерти для России
Песков: расширение НАТО – вопрос жизни и смерти для России
Расширение НАТО восток, в частности на Украину, в Грузию, Молдавию является вопросом жизни и смерти для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2021-12-26T14:05+0200
2021-12-26T14:05+0200
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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Расширение НАТО на восток, в частности, на Украину, в Грузию, Молдавию является вопросом жизни и смерти для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. "И в этом плане, конечно, распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка другие страны, которые были на территории Советского Союза", – сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Он также рассказал, что на территории Украины находятся уже несколько тысяч военных инструкторов НАТО, и в дальнейшем останется только формализация их пребывания там. "Эта техника начинает проникать на территорию Украины, туда начинают заезжать военные инструкторы, коих там уже несколько тысяч. Постепенно НАТО проникает на территорию Украины и потом фактически останется только формализация этого процесса", – сказал пресс-секретарь российского президента.Ранее о том, что НАТО задействует Грузию, Молдову и Украину против России заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
https://ru.sputnik.md/20211221/shoygu-nato-47402707.html
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Песков: расширение НАТО – вопрос жизни и смерти для России
14:05 26.12.2021 (обновлено: 14:59 26.12.2021)
Дмитрий Песков назвал расширение НАТО на Украину, в Грузию и Молдову вопросом жизни и смерти для России.
КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik.
Расширение НАТО на восток, в частности, на Украину, в Грузию, Молдавию является вопросом жизни и смерти для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости
.
"И в этом плане, конечно, распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка другие страны, которые были на территории Советского Союза", – сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"Молдавии и Грузии", – заметил ведущий. "Конечно, это уже вопрос, ну, фактически, жизни и смерти для нас", – заявил Песков.
Он также рассказал, что на территории Украины находятся уже несколько тысяч военных инструкторов НАТО, и в дальнейшем останется только формализация их пребывания там.
"Эта техника начинает проникать на территорию Украины, туда начинают заезжать военные инструкторы, коих там уже несколько тысяч. Постепенно НАТО проникает на территорию Украины и потом фактически останется только формализация этого процесса", – сказал пресс-секретарь российского президента.
Ранее о том, что НАТО задействует Грузию, Молдову и Украину против России заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.