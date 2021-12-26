Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211226/peskov-rasshirenie-nato-47534390.html
Песков: расширение НАТО – вопрос жизни и смерти для России
Песков: расширение НАТО – вопрос жизни и смерти для России
Расширение НАТО восток, в частности на Украину, в Грузию, Молдавию является вопросом жизни и смерти для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2021-12-26T14:05+0200
2021-12-26T14:59+0200
политика
украина
россия
нато
молдова
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3028/70/30287031_0:200:2899:1831_1920x0_80_0_0_00111ddebc946e0e0033ad8f5e572353.jpg
КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Расширение НАТО на восток, в частности, на Украину, в Грузию, Молдавию является вопросом жизни и смерти для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. "И в этом плане, конечно, распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка другие страны, которые были на территории Советского Союза", – сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Он также рассказал, что на территории Украины находятся уже несколько тысяч военных инструкторов НАТО, и в дальнейшем останется только формализация их пребывания там. "Эта техника начинает проникать на территорию Украины, туда начинают заезжать военные инструкторы, коих там уже несколько тысяч. Постепенно НАТО проникает на территорию Украины и потом фактически останется только формализация этого процесса", – сказал пресс-секретарь российского президента.Ранее о том, что НАТО задействует Грузию, Молдову и Украину против России заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
https://ru.sputnik.md/20211221/shoygu-nato-47402707.html
украина
россия
молдова
грузия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3028/70/30287031_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_59ec6a9772c745d34038ddfda7975a44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
украина, россия, нато, молдова, грузия

Песков: расширение НАТО – вопрос жизни и смерти для России

14:05 26.12.2021 (обновлено: 14:59 26.12.2021)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Молдова, 1920, 26.12.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Дмитрий Песков назвал расширение НАТО на Украину, в Грузию и Молдову вопросом жизни и смерти для России.
КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Расширение НАТО на восток, в частности, на Украину, в Грузию, Молдавию является вопросом жизни и смерти для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"И в этом плане, конечно, распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка другие страны, которые были на территории Советского Союза", – сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

"Молдавии и Грузии", – заметил ведущий. "Конечно, это уже вопрос, ну, фактически, жизни и смерти для нас", – заявил Песков.

Он также рассказал, что на территории Украины находятся уже несколько тысяч военных инструкторов НАТО, и в дальнейшем останется только формализация их пребывания там.
"Эта техника начинает проникать на территорию Украины, туда начинают заезжать военные инструкторы, коих там уже несколько тысяч. Постепенно НАТО проникает на территорию Украины и потом фактически останется только формализация этого процесса", – сказал пресс-секретарь российского президента.
Ранее о том, что НАТО задействует Грузию, Молдову и Украину против России заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Сергей Шойгу - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
Политика
Шойгу: НАТО задействует Грузию, Молдову и Украину против России
21 декабря, 13:58
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:48Ученые рассказали, как долго коронавирус может оставаться в организме человека
14:05Песков: расширение НАТО – вопрос жизни и смерти для России
13:15Молдавия или Валахия: как средневековые историки запутали друг друга
12:47Пограничная полиция Молдовы задержала троих рыболовов-браконьеров
12:15Путин о расширении НАТО: ответ России может быть самым разным
11:42Полиция предупреждает о сложной обстановке на дорогах Молдовы
11:11В Кишиневе запущен еще один туристический троллейбусный маршрут
10:35Мировой порядок перестал работать на США и теперь помогает России и Китаю
10:06Семнадцать новогодних красавиц Кишинева
09:33В МИД РФ назвали главную тему на переговорах с НАТО по безопасности
09:01Где в Кишиневе 26 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
08:32"Газпром" ответил на обвинения Европы в недостаточных поставках газа
08:00Мокану: Молдова стареет – что происходит с населением страны
07:30В Молдове подорожал красный виноград
07:00Самый точный прогноз погоды: вновь холодает
00:01Погодные рекорды Молдовы 26 декабря
ВчераПрофессор рассказала, какие маски могут защитить от "омикрона"
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераВрач рассказал, что увеличивает шансы заразиться коронавирусом
ВчераМИД РФ: Россия готова содействовать возобновлению переговоров в формате "5+2"