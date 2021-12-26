https://ru.sputnik.md/20211226/peskov-rasshirenie-nato-47534390.html

Песков: расширение НАТО – вопрос жизни и смерти для России

Песков: расширение НАТО – вопрос жизни и смерти для России

Расширение НАТО восток, в частности на Украину, в Грузию, Молдавию является вопросом жизни и смерти для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2021-12-26T14:05+0200

2021-12-26T14:05+0200

2021-12-26T14:59+0200

политика

украина

россия

нато

молдова

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3028/70/30287031_0:200:2899:1831_1920x0_80_0_0_00111ddebc946e0e0033ad8f5e572353.jpg

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Расширение НАТО на восток, в частности, на Украину, в Грузию, Молдавию является вопросом жизни и смерти для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. "И в этом плане, конечно, распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка другие страны, которые были на территории Советского Союза", – сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Он также рассказал, что на территории Украины находятся уже несколько тысяч военных инструкторов НАТО, и в дальнейшем останется только формализация их пребывания там. "Эта техника начинает проникать на территорию Украины, туда начинают заезжать военные инструкторы, коих там уже несколько тысяч. Постепенно НАТО проникает на территорию Украины и потом фактически останется только формализация этого процесса", – сказал пресс-секретарь российского президента.Ранее о том, что НАТО задействует Грузию, Молдову и Украину против России заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

https://ru.sputnik.md/20211221/shoygu-nato-47402707.html

украина

россия

молдова

грузия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, россия, нато, молдова, грузия