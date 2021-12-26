https://ru.sputnik.md/20211226/pogodnye-rekordy-47527858.html
Погодные рекорды Молдовы 26 декабря
Погодные рекорды Молдовы 26 декабря
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.
2021-12-26T00:01+0200
2021-12-26T00:01+0200
2021-12-26T00:01+0200
в молдове
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 26 декабря, отмечен шесть назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 26 декабря 2015 года воздух прогрелся до +11,9 градусов по Цельсию.А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1948 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –10,2 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 26 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 22,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210928/lavrov--podgotovka-konferentsia-klimat-45110851.html
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в молдове, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 26 декабря
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.
КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 26 декабря, отмечен шесть назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, 26 декабря 2015 года воздух прогрелся до +11,9 градусов по Цельсию.
А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1948 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –10,2 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 26 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 22,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.