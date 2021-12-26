https://ru.sputnik.md/20211226/pogodnye-rekordy-47527858.html

Погодные рекорды Молдовы 26 декабря

Погодные рекорды Молдовы 26 декабря

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.

2021-12-26T00:01+0200

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в молдове

погода

рекорды

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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 26 декабря, отмечен шесть назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 26 декабря 2015 года воздух прогрелся до +11,9 градусов по Цельсию.А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1948 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –10,2 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 26 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 22,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210928/lavrov--podgotovka-konferentsia-klimat-45110851.html

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2021

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