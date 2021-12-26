https://ru.sputnik.md/20211226/pogranichnaya-politsiya-brakoner-47532767.html

Пограничная полиция Молдовы задержала троих рыболовов-браконьеров

Пограничная полиция Молдовы задержала троих рыболовов-браконьеров

Злоумышленники готовились передать на реализацию 103 килограмма незаконно выловленной рыбы.

2021-12-26T12:47+0200

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штефан водэ

пограничная полиция

браконьеры

паланка

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Сотрудники молдавской Пограничной полиции задержали браконьеров, занимавшихся незаконным отловом рыбы в приграничных водах Днестра.Трое злоумышленников оказались гражданами Молдовы от 21 до 50 лет, все проживают в селе Паланка. "Получив оперативную информацию, сотрудники Восточного регионального управления Пограничной полиции взяли в разработку предполагаемых злоумышленников, которые намеревались забрать хранившиеся в прибрежной воде 103 киллограмма пойманной рыбы. Обнаружив за собой слежку, подозреваемые попытались скрыть следы преступления, но это им не удалось. В итоге все трое признали свою вину", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Сообщается также, что в момент проведения операции неподалеку сотрудниками был остановлен трактор, водитель которого был пьян. У полиции есть версия, что нетрезвый нарушитель был в сговоре с браконьерами и собирался помочь им с транспортировкой незаконно выловленной рыбы. Возбуждено уголовное дело. Конфискованный улов и снасти переданы в Инспекцию по охране окружающей среды Штефан Водэ.

штефан водэ

паланка

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2021

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штефан водэ, пограничная полиция, браконьеры, паланка, в молдове, молдова