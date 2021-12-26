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Пограничная полиция Молдовы задержала троих рыболовов-браконьеров
Пограничная полиция Молдовы задержала троих рыболовов-браконьеров
Злоумышленники готовились передать на реализацию 103 килограмма незаконно выловленной рыбы.
2021-12-26T12:47+0200
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штефан водэ
пограничная полиция
браконьеры
паланка
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Сотрудники молдавской Пограничной полиции задержали браконьеров, занимавшихся незаконным отловом рыбы в приграничных водах Днестра.Трое злоумышленников оказались гражданами Молдовы от 21 до 50 лет, все проживают в селе Паланка. "Получив оперативную информацию, сотрудники Восточного регионального управления Пограничной полиции взяли в разработку предполагаемых злоумышленников, которые намеревались забрать хранившиеся в прибрежной воде 103 киллограмма пойманной рыбы. Обнаружив за собой слежку, подозреваемые попытались скрыть следы преступления, но это им не удалось. В итоге все трое признали свою вину", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Сообщается также, что в момент проведения операции неподалеку сотрудниками был остановлен трактор, водитель которого был пьян. У полиции есть версия, что нетрезвый нарушитель был в сговоре с браконьерами и собирался помочь им с транспортировкой незаконно выловленной рыбы. Возбуждено уголовное дело. Конфискованный улов и снасти переданы в Инспекцию по охране окружающей среды Штефан Водэ.
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штефан водэ, пограничная полиция, браконьеры, паланка, в молдове, молдова

Пограничная полиция Молдовы задержала троих рыболовов-браконьеров

12:47 26.12.2021 (обновлено: 12:59 26.12.2021)
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Дмитрий Терехов
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Злоумышленники собирались передать на реализацию 103 килограмма незаконно выловленной рыбы.
КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Сотрудники молдавской Пограничной полиции задержали браконьеров, занимавшихся незаконным отловом рыбы в приграничных водах Днестра.
Трое злоумышленников оказались гражданами Молдовы от 21 до 50 лет, все проживают в селе Паланка.
"Получив оперативную информацию, сотрудники Восточного регионального управления Пограничной полиции взяли в разработку предполагаемых злоумышленников, которые намеревались забрать хранившиеся в прибрежной воде 103 киллограмма пойманной рыбы. Обнаружив за собой слежку, подозреваемые попытались скрыть следы преступления, но это им не удалось. В итоге все трое признали свою вину", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Сообщается также, что в момент проведения операции неподалеку сотрудниками был остановлен трактор, водитель которого был пьян. У полиции есть версия, что нетрезвый нарушитель был в сговоре с браконьерами и собирался помочь им с транспортировкой незаконно выловленной рыбы.
Возбуждено уголовное дело. Конфискованный улов и снасти переданы в Инспекцию по охране окружающей среды Штефан Водэ.
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