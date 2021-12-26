https://ru.sputnik.md/20211226/prognoz-2022-god-chto-zhdet-moldovu-47537268.html

Прогноз на 2022 год: что ждет Молдову

Прогноз на 2022 год: что ждет Молдову

Политолог-международник из Австрии, дипломат Андрей Мунтян предположил, что ждет Молдову в 2022 году

2021-12-26T17:15+0200

2021-12-26T17:15+0200

2021-12-26T17:22+0200

радио

прогноз

молдова

новый год

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1a/47537239_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_029ec45de10c6d51517d62937c1db2a0.jpg

По мнению политолога-международника из Австрии Андрея Мунтяна, прогноз на 2022 год для Молдовы неутешителен. Такое мнение он озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова. Как считает эксперт, очень многое будет зависеть от энергетики, то есть от того, без чего не может работать ни одна экономика."Ожидаю очень быстрое увеличение количества недовольных, причем резко недовольных ситуацией в стране. Возможны, конечно, и народные волнения. Потому что люди хоть и терпеливые, но к точке кипения приближается большинство жителей страны", – сказал Мунтян.По его словам, он редко слышит в последнее время слова поддержки и выражение удовлетворения действиями нынешней власти в Молдове.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

прогноз, молдова, новый год, видео, в молдове