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Прогноз на 2022 год: что ждет Молдову
Прогноз на 2022 год: что ждет Молдову
Политолог-международник из Австрии, дипломат Андрей Мунтян предположил, что ждет Молдову в 2022 году
2021-12-26T17:15+0200
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По мнению политолога-международника из Австрии Андрея Мунтяна, прогноз на 2022 год для Молдовы неутешителен. Такое мнение он озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова. Как считает эксперт, очень многое будет зависеть от энергетики, то есть от того, без чего не может работать ни одна экономика."Ожидаю очень быстрое увеличение количества недовольных, причем резко недовольных ситуацией в стране. Возможны, конечно, и народные волнения. Потому что люди хоть и терпеливые, но к точке кипения приближается большинство жителей страны", – сказал Мунтян.По его словам, он редко слышит в последнее время слова поддержки и выражение удовлетворения действиями нынешней власти в Молдове.
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прогноз, молдова, новый год, видео, в молдове

Прогноз на 2022 год: что ждет Молдову

17:15 26.12.2021 (обновлено: 17:22 26.12.2021)
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Алена Матвеева
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Политолог-международник из Австрии Андрей Мунтян озвучил, какие события могут ждать Молдову в наступающем году.
По мнению политолога-международника из Австрии Андрея Мунтяна, прогноз на 2022 год для Молдовы неутешителен. Такое мнение он озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова.
"Мне кажется, что будет тяжелее", – сказал Мунтян.
Как считает эксперт, очень многое будет зависеть от энергетики, то есть от того, без чего не может работать ни одна экономика.
"Ожидаю очень быстрое увеличение количества недовольных, причем резко недовольных ситуацией в стране. Возможны, конечно, и народные волнения. Потому что люди хоть и терпеливые, но к точке кипения приближается большинство жителей страны", – сказал Мунтян.
По его словам, он редко слышит в последнее время слова поддержки и выражение удовлетворения действиями нынешней власти в Молдове.
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