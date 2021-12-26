https://ru.sputnik.md/20211226/prognoz-pogody-47527642.html

Самый точный прогноз погоды: вновь холодает

Самый точный прогноз погоды: вновь холодает

Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда ослабнут морозы

2021-12-26T07:00+0200

2021-12-26T07:00+0200

2021-12-26T09:24+0200

в молдове

прогноз погоды

народные приметы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/12/33688648_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_996d6814e0bdc6a4631112312843eab2.jpg

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснениями, временами слабые осадки, преимущественно в виде снега. Местами слабый гололед и гололедица.Ветер северо-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до –5 градусов по Цельсию, ночью - от –1 до –6.Точный прогноз погоды в Кишиневе 26 декабря: днем – от –1 до –3, ночью – от –2 до –4 градусов.Днем 27 декабря температура воздуха останется примерно такой же. В последующие дни может похолодать до –5. Все эти дни ожидается от 0 до –5 градусов.Праздники и народные приметы26 декабря отмечается Евстратиев день. Согласно народным поверьям, в этот день люди как никогда опасались ведьм. Поэтому иначе дата называется "Ведьмины посиделки"."Мученик Евстрат солнышку рад", — говорили на Руси, подмечая, что день стал немного длиннее. С Евстратия было принято следить за погодой в течение 12 дней: каждый из них предсказывал погоду на "свой" месяц, начиная с января.В народе верили, что в этот день ведьмы собираются на посиделки и держат совет: как схватить солнце и сжить его с белого света. Говорили, что на Евстратия нельзя сквернословить, иначе ведьма может упасть с неба прямо на голову.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, прогноз погоды, народные приметы