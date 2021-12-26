https://ru.sputnik.md/20211226/prognoz-pogody-47527642.html
Самый точный прогноз погоды: вновь холодает
Самый точный прогноз погоды: вновь холодает
Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда ослабнут морозы
2021-12-26T07:00+0200
2021-12-26T07:00+0200
2021-12-26T09:24+0200
в молдове
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснениями, временами слабые осадки, преимущественно в виде снега. Местами слабый гололед и гололедица.Ветер северо-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до –5 градусов по Цельсию, ночью - от –1 до –6.Точный прогноз погоды в Кишиневе 26 декабря: днем – от –1 до –3, ночью – от –2 до –4 градусов.Днем 27 декабря температура воздуха останется примерно такой же. В последующие дни может похолодать до –5. Все эти дни ожидается от 0 до –5 градусов.Праздники и народные приметы26 декабря отмечается Евстратиев день. Согласно народным поверьям, в этот день люди как никогда опасались ведьм. Поэтому иначе дата называется "Ведьмины посиделки"."Мученик Евстрат солнышку рад", — говорили на Руси, подмечая, что день стал немного длиннее. С Евстратия было принято следить за погодой в течение 12 дней: каждый из них предсказывал погоду на "свой" месяц, начиная с января.В народе верили, что в этот день ведьмы собираются на посиделки и держат совет: как схватить солнце и сжить его с белого света. Говорили, что на Евстратия нельзя сквернословить, иначе ведьма может упасть с неба прямо на голову.
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
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Дмитрий Терехов
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в молдове, прогноз погоды, народные приметы
Самый точный прогноз погоды: вновь холодает
07:00 26.12.2021 (обновлено: 09:24 26.12.2021)
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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснениями, временами слабые осадки, преимущественно в виде снега. Местами слабый гололед и гололедица.
Ветер северо-восточный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до –5 градусов по Цельсию, ночью - от –1 до –6.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 26 декабря: днем – от –1 до –3, ночью – от –2 до –4 градусов.
Днем 27 декабря температура воздуха останется примерно такой же. В последующие дни может похолодать до –5. Все эти дни ожидается от 0 до –5 градусов.
Праздники и народные приметы
26 декабря отмечается Евстратиев день. Согласно народным поверьям, в этот день люди как никогда опасались ведьм. Поэтому иначе дата называется "Ведьмины посиделки".
"Мученик Евстрат солнышку рад", — говорили на Руси, подмечая, что день стал немного длиннее. С Евстратия было принято следить за погодой в течение 12 дней: каждый из них предсказывал погоду на "свой" месяц, начиная с января.
В народе верили, что в этот день ведьмы собираются на посиделки и держат совет: как схватить солнце и сжить его с белого света. Говорили, что на Евстратия нельзя сквернословить, иначе ведьма может упасть с неба прямо на голову.
Сороки садятся на снег — к теплу.
Волки воют под жильем — к морозу.
Солнце садится в большое облако — ночью возможен буран.
Не оставляли у входа веник, чтобы снежных вихрей избежать.
Не впрягали в сани белую лошадь, чтобы беду не накликать.