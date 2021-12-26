https://ru.sputnik.md/20211226/putin-pozdravlenie-prezidenta-47539103.html

Путин: в новогоднюю ночь буду слушать поздравление президента

Путин: в новогоднюю ночь буду слушать поздравление президента

Путин: в новогоднюю ночь буду слушать поздравление президента

2021-12-26T19:20+0200

2021-12-26T19:20+0200

2021-12-26T19:29+0200

россия

владимир путин

поздравление

новый год

новый год поздравление

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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Владимир Путин заявил, что в новогоднюю ночь будет вместе с близкими "слушать поздравление президента". Об этом он рассказал в беседе с журналистом телеканала "Россия 1", сообщает РИА Новости.Он также признался, что незадолго до праздника старается найти время для того, чтобы самостоятельно выбрать подарки для внуков."Я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам. Надеюсь, что им понравится", – рассказал в интервью Путин.

https://ru.sputnik.md/20211215/putin-olimpiada-pekin-47264493.html

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