https://ru.sputnik.md/20211226/putin-pozdravlenie-prezidenta-47539103.html
Путин: в новогоднюю ночь буду слушать поздравление президента
Путин: в новогоднюю ночь буду слушать поздравление президента
Путин: в новогоднюю ночь буду слушать поздравление президента
2021-12-26T19:20+0200
2021-12-26T19:20+0200
2021-12-26T19:29+0200
россия
владимир путин
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новый год поздравление
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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Владимир Путин заявил, что в новогоднюю ночь будет вместе с близкими "слушать поздравление президента". Об этом он рассказал в беседе с журналистом телеканала "Россия 1", сообщает РИА Новости.Он также признался, что незадолго до праздника старается найти время для того, чтобы самостоятельно выбрать подарки для внуков."Я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам. Надеюсь, что им понравится", – рассказал в интервью Путин.
https://ru.sputnik.md/20211215/putin-olimpiada-pekin-47264493.html
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владимир путин, поздравление, новый год, новый год поздравление
Путин: в новогоднюю ночь буду слушать поздравление президента
19:20 26.12.2021 (обновлено: 19:29 26.12.2021)
Президент России рассказал, как проведет новогоднюю ночь и что подарит близким.
КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Владимир Путин заявил, что в новогоднюю ночь будет вместе с близкими "слушать поздравление президента". Об этом он рассказал в беседе с журналистом телеканала "Россия 1", сообщает РИА Новости.
"Ну, что? Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента… поздравление президента", – ответил с улыбкой Путин в ответ на вопрос о планах на 31 декабря.
Он также признался, что незадолго до праздника старается найти время для того, чтобы самостоятельно выбрать подарки для внуков.
"Я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам. Надеюсь, что им понравится", – рассказал в интервью Путин.