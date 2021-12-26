https://ru.sputnik.md/20211226/rasshirenii-nato-otvet-rossia-47532897.html

Путин о расширении НАТО: ответ России может быть самым разным

Путин о расширении НАТО: ответ России может быть самым разным

Президент России рассказал, какой ответ может дать Россия на расширение НАТО на восток. 26.12.2021, Sputnik Молдова

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политика

россия

нато

владимир путин

ответ

расширение нато на восток

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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным, решение зависит от предложений, которые сделают российские военные эксперты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "России 1".Он также добавил, что российская сторона предложила США и НАТО гарантии стратегической безопасности, чтобы достичь дипломатического переговорного результата."Но я надеюсь, что все-таки – и мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили. А для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому", – сказал российский президент.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Москва ранее заявила о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

https://ru.sputnik.md/20211226/mid-rf-peregovory-nato-bezopasnosti-47529658.html

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россия, нато, владимир путин, ответ, расширение нато на восток