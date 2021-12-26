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Семнадцать новогодних красавиц Кишинева
Семнадцать новогодних красавиц Кишинева
Простые и замысловатые, живые и искусственные, традиционные и весьма футуристичного вида новогодние красавицы радуют в эти дни маленьких и взрослых кишиневцев и гостей города.
2021-12-26T10:06+0200
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елка
фото
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кишинев
молдова
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Простые и замысловатые, живые и искусственные, традиционные и весьма футуристичного вида новогодние красавицы радуют в эти дни маленьких и взрослых кишиневцев и гостей города. И, конечно, добавляют праздничного настроения в конце трудного 2021 года.
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елка, фото, в молдове, мультимедиа, кишинев, молдова, новый год

Семнадцать новогодних красавиц Кишинева

10:06 26.12.2021 (обновлено: 10:12 26.12.2021)
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В этом году предновогодний Кишинев выглядит как никогда празднично. Десятки самых разнообразных елок украсили улицы и площади молдавской столицы.
Простые и замысловатые, живые и искусственные, традиционные и весьма футуристичного вида новогодние красавицы радуют в эти дни маленьких и взрослых кишиневцев и гостей города. И, конечно, добавляют праздничного настроения в конце трудного 2021 года.
© Sputnik / Mihai Caraus

Как будто кружится в танце.

Как будто кружится в танце. - Sputnik Молдова
1/18
© Sputnik / Mihai Caraus

Как будто кружится в танце.

© Sputnik / Mihai Caraus

Еще одна зеленая "танцовщица".

Еще одна зеленая &quot;танцовщица&quot;. - Sputnik Молдова
2/18
© Sputnik / Mihai Caraus

Еще одна зеленая "танцовщица".

© Sputnik / Mihai Caraus

Лаконично, футуристично и очень мило.

Лаконично, футуристично и очень мило. - Sputnik Молдова
3/18
© Sputnik / Mihai Caraus

Лаконично, футуристично и очень мило.

© Sputnik / Mihai Caraus

Ну очень обаятельный снеговик.

Ну очень обаятельный снеговик. - Sputnik Молдова
4/18
© Sputnik / Mihai Caraus

Ну очень обаятельный снеговик.

© Sputnik / Mihai Caraus

Театр, елка, ярмарка

Театр, елка, ярмарка - Sputnik Молдова
5/18
© Sputnik / Mihai Caraus

Театр, елка, ярмарка

© Sputnik / Mihai Caraus

Целый новогодний сюжет.

Целый новогодний сюжет. - Sputnik Молдова
6/18
© Sputnik / Mihai Caraus

Целый новогодний сюжет.

© Sputnik / Mihai Caraus

Некто празднично-крылатый.

Некто празднично-крылатый. - Sputnik Молдова
7/18
© Sputnik / Mihai Caraus

Некто празднично-крылатый.

© Sputnik / Mihai Caraus

Главная елка страны.

Главная елка страны. - Sputnik Молдова
8/18
© Sputnik / Mihai Caraus

Главная елка страны.

© Sputnik / Mihai Caraus

Новогодней стала даже арка.

Новогодней стала даже арка. - Sputnik Молдова
9/18
© Sputnik / Mihai Caraus

Новогодней стала даже арка.

© Sputnik / Mihai Caraus

Кажется, луна тоже любуется кишиневской елкой.

Кажется, луна тоже любуется кишиневской елкой. - Sputnik Молдова
10/18
© Sputnik / Mihai Caraus

Кажется, луна тоже любуется кишиневской елкой.

© Sputnik / Mihai Caraus

В темное время суток они особенно красивы.

В темное время суток они особенно красивы. - Sputnik Молдова
11/18
© Sputnik / Mihai Caraus

В темное время суток они особенно красивы.

© Sputnik / Mihai Caraus

Портал в 2022 год.

Портал в 2022 год. - Sputnik Молдова
12/18
© Sputnik / Mihai Caraus

Портал в 2022 год.

© Sputnik / Mihai Caraus

Такое грех не сфотографировать на память.

Такое грех не сфотографировать на память. - Sputnik Молдова
13/18
© Sputnik / Mihai Caraus

Такое грех не сфотографировать на память.

© Sputnik / Mihai Caraus

Кто-то видит новогоднюю красоту прямо из собственного окна.

Кто-то видит новогоднюю красоту прямо из собственного окна. - Sputnik Молдова
14/18
© Sputnik / Mihai Caraus

Кто-то видит новогоднюю красоту прямо из собственного окна.

© Sputnik / Mihai Caraus

Радость и для водителей, и для пешеходов.

Радость и для водителей, и для пешеходов. - Sputnik Молдова
15/18
© Sputnik / Mihai Caraus

Радость и для водителей, и для пешеходов.

© Sputnik / Mihai Caraus

У маленького кишиневца первый в жизни Новый год.

У маленького кишиневца первый в жизни Новый год. - Sputnik Молдова
16/18
© Sputnik / Mihai Caraus

У маленького кишиневца первый в жизни Новый год.

© Sputnik / Mihai Caraus

Если, празднуя, вы случайно забудете, где находитесь.

Если, празднуя, вы случайно забудете, где находитесь. - Sputnik Молдова
17/18
© Sputnik / Mihai Caraus

Если, празднуя, вы случайно забудете, где находитесь.

© Sputnik / Mihai Caraus

Очень большие новогодние подарки.

Очень большие новогодние подарки. - Sputnik Молдова
18/18
© Sputnik / Mihai Caraus

Очень большие новогодние подарки.

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