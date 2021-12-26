https://ru.sputnik.md/20211226/semnadtsat-novogodnikh-krasavits-kishineva-47489194.html

Семнадцать новогодних красавиц Кишинева

Семнадцать новогодних красавиц Кишинева

Простые и замысловатые, живые и искусственные, традиционные и весьма футуристичного вида новогодние красавицы радуют в эти дни маленьких и взрослых кишиневцев и гостей города.

2021-12-26T10:06+0200

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Простые и замысловатые, живые и искусственные, традиционные и весьма футуристичного вида новогодние красавицы радуют в эти дни маленьких и взрослых кишиневцев и гостей города. И, конечно, добавляют праздничного настроения в конце трудного 2021 года.

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елка, фото, в молдове, мультимедиа, кишинев, молдова, новый год