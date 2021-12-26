https://ru.sputnik.md/20211226/semnadtsat-novogodnikh-krasavits-kishineva-47489194.html
Семнадцать новогодних красавиц Кишинева
Семнадцать новогодних красавиц Кишинева
Простые и замысловатые, живые и искусственные, традиционные и весьма футуристичного вида новогодние красавицы радуют в эти дни маленьких и взрослых кишиневцев и гостей города.
2021-12-26T10:06+0200
2021-12-26T10:06+0200
2021-12-26T10:12+0200
елка
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кишинев
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новый год
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Простые и замысловатые, живые и искусственные, традиционные и весьма футуристичного вида новогодние красавицы радуют в эти дни маленьких и взрослых кишиневцев и гостей города. И, конечно, добавляют праздничного настроения в конце трудного 2021 года.
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елка, фото, в молдове, мультимедиа, кишинев, молдова, новый год
Семнадцать новогодних красавиц Кишинева 10:06 26.12.2021 (обновлено: 10:12 26.12.2021)
В этом году предновогодний Кишинев выглядит как никогда празднично. Десятки самых разнообразных елок украсили улицы и площади молдавской столицы.
Простые и замысловатые, живые и искусственные, традиционные и весьма футуристичного вида новогодние красавицы радуют в эти дни маленьких и взрослых кишиневцев и гостей города. И, конечно, добавляют праздничного настроения в конце трудного 2021 года.
© Sputnik / Mihai Caraus
Как будто кружится в танце.
Как будто кружится в танце.
© Sputnik / Mihai Caraus
Еще одна зеленая "танцовщица".
Еще одна зеленая "танцовщица".
© Sputnik / Mihai Caraus
Лаконично, футуристично и очень мило.
Лаконично, футуристично и очень мило.
© Sputnik / Mihai Caraus
Ну очень обаятельный снеговик.
Ну очень обаятельный снеговик.
© Sputnik / Mihai Caraus
Театр, елка, ярмарка
© Sputnik / Mihai Caraus
Целый новогодний сюжет.
© Sputnik / Mihai Caraus
Некто празднично-крылатый.
Некто празднично-крылатый.
© Sputnik / Mihai Caraus
Главная елка страны.
© Sputnik / Mihai Caraus
Новогодней стала даже арка.
Новогодней стала даже арка.
© Sputnik / Mihai Caraus
Кажется, луна тоже любуется кишиневской елкой.
Кажется, луна тоже любуется кишиневской елкой.
© Sputnik / Mihai Caraus
В темное время суток они особенно красивы.
В темное время суток они особенно красивы.
© Sputnik / Mihai Caraus
Портал в 2022 год.
© Sputnik / Mihai Caraus
Такое грех не сфотографировать на память.
Такое грех не сфотографировать на память.
© Sputnik / Mihai Caraus
Кто-то видит новогоднюю красоту прямо из собственного окна.
Кто-то видит новогоднюю красоту прямо из собственного окна.
© Sputnik / Mihai Caraus
Радость и для водителей, и для пешеходов.
Радость и для водителей, и для пешеходов.
© Sputnik / Mihai Caraus
У маленького кишиневца первый в жизни Новый год.
У маленького кишиневца первый в жизни Новый год.
© Sputnik / Mihai Caraus
Если, празднуя, вы случайно забудете, где находитесь.
Если, празднуя, вы случайно забудете, где находитесь.
© Sputnik / Mihai Caraus
Очень большие новогодние подарки.
Очень большие новогодние подарки.