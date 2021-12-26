https://ru.sputnik.md/20211226/slozhnaya-obstanovka-dorogi-moldova-47532191.html

Полиция предупреждает о сложной обстановке на дорогах Молдовы

Полиция предупреждает о сложной обстановке на дорогах Молдовы

За последние 24 часа в Молдове зафиксированы 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 27 человек.

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общество

в молдове

кишинев

дороги

полиция

ион чебан

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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Молдавская полиция предупреждает жителей страны о сложившейся в эти дни непростой дорожной обстановке."В южных районах республики идут дожди, в северных и центральных – снег. Даже если дороги обработаны противоскользящими препаратами, ни в коем случае не нужно превышать скоростной режим. Помните, что в эти праздничные дни дома вас ждут близкие и любимые", – предупреждает полицейское ведомство Молдовы.По данным полиции, только за последние 24 часа в республике зафиксированы 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 27 человек. Тем временем столичный примар Ион Чебан уведомил кишиневцев, что ситуация на улицах и тротуарах столицы под постоянным контролем муниципальных служб: "Со вчерашнего вечера прорабатываем все маршруты", – сообщил столичный градоначальник.

кишинев

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2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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в молдове, кишинев, дороги, полиция, ион чебан