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В США показали, как работают вакцины от COVID на примере фильма "Один дома"
В США показали, как работают вакцины от COVID на примере фильма "Один дома"
В США показали, как работают вакцины от COVID на примере фильма "Один дома"
2021-12-26T16:07+0200
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коронавирус
вакцина
вакцинация
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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Университет Джонса Хопкинса адаптировал фрагмент из фильма "Один дома" под демонстрацию действия вакцин от коронавируса в организм человека от коронавируса.В официальном Twitter-аккаунте университета был размещен фрагмент фильма - Кевин Маккалистер атакует воришек, пробравшихся в дом, с помощью банок с краской (вакцины). Первый грабитель ("дельта") получает первый удар "вакциной", а затем и второй ("омикрон") оказывается поражен бустерной вакциной.По данным Минздрава Молдовы, уровень вакцинации от коронавируса в стране составляет более 29%, по полной схеме - более 28%. По состоянию на 19 декабря 2021 года, бустерную дозу вакцины получили 42 323 человека. Кроме того, в Молдове 4280 детей уже прошли иммунизацию первой дозой вакцины и 3018 привиты по полной схеме.
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вакцина, вакцинация

В США показали, как работают вакцины от COVID на примере фильма "Один дома"

16:07 26.12.2021 (обновлено: 17:20 26.12.2021)
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В Twitter Университет Джонса Хопкинса опубликован ролик о том, как работают вакцины от коронавируса на примере фрагмента фильма "Один дома".
КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Университет Джонса Хопкинса адаптировал фрагмент из фильма "Один дома" под демонстрацию действия вакцин от коронавируса в организм человека от коронавируса.
В официальном Twitter-аккаунте университета был размещен фрагмент фильма - Кевин Маккалистер атакует воришек, пробравшихся в дом, с помощью банок с краской (вакцины). Первый грабитель ("дельта") получает первый удар "вакциной", а затем и второй ("омикрон") оказывается поражен бустерной вакциной.
По данным Минздрава Молдовы, уровень вакцинации от коронавируса в стране составляет более 29%, по полной схеме - более 28%. По состоянию на 19 декабря 2021 года, бустерную дозу вакцины получили 42 323 человека. Кроме того, в Молдове 4280 детей уже прошли иммунизацию первой дозой вакцины и 3018 привиты по полной схеме.
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