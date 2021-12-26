https://ru.sputnik.md/20211226/vaktsiny-covid-odin-doma-47536477.html

В США показали, как работают вакцины от COVID на примере фильма "Один дома"

В США показали, как работают вакцины от COVID на примере фильма "Один дома"

В США показали, как работают вакцины от COVID на примере фильма "Один дома"

2021-12-26T16:07+0200

2021-12-26T16:07+0200

2021-12-26T17:20+0200

коронавирус

вакцина

вакцинация

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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Университет Джонса Хопкинса адаптировал фрагмент из фильма "Один дома" под демонстрацию действия вакцин от коронавируса в организм человека от коронавируса.В официальном Twitter-аккаунте университета был размещен фрагмент фильма - Кевин Маккалистер атакует воришек, пробравшихся в дом, с помощью банок с краской (вакцины). Первый грабитель ("дельта") получает первый удар "вакциной", а затем и второй ("омикрон") оказывается поражен бустерной вакциной.По данным Минздрава Молдовы, уровень вакцинации от коронавируса в стране составляет более 29%, по полной схеме - более 28%. По состоянию на 19 декабря 2021 года, бустерную дозу вакцины получили 42 323 человека. Кроме того, в Молдове 4280 детей уже прошли иммунизацию первой дозой вакцины и 3018 привиты по полной схеме.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцина, вакцинация