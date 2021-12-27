https://ru.sputnik.md/20211227/30-let-sssr-raspad-soyuz-ekonomika-baltia-47556581.html

30 лет без СССР: как распадался Союз и что стало с экономиками стран Балтии?

30 лет без СССР: как распадался Союз и что стало с экономиками стран Балтии?

Итоги тридцатилетнего экономического развития государств, образовавшихся из республик бывшего СССР

2021-12-27T14:54+0200

2021-12-27T14:54+0200

2021-12-27T16:46+0200

ссср

экономика

балтия

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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. 30 лет назад – 26 декабря 1991 года – Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию, констатирующую прекращение существования Советского Союза.С распадом СССР на карте мира появилось 15 новых государств, которым предстояло трансформировать свою экономику – совершить переход от плановой к рыночной. Приобретя самостоятельность, бывшие советские республики получили разный стартовый потенциал и прошли путь длиною в три десятилетия по-разному.О том, как в течение 30 лет развивались экономики Латвии, Литвы и Эстонии, какие факторы повлияли на успехи и неудачи той или иной страны и к чему им удалось прийти сегодня, читайте в материале Sputnik.Вторая часть материала, посвященная обзору тридцатилетнего развития экономик постсоветских стран, расположившихся в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.Экономика СССР накануне распадаВосьмидесятые годы прошлого столетия, ставшие, по сути, "закатом" Советского Союза, ознаменовались рядом экономических проблем, которые впоследствии привели к кризису, из которого страна выбраться уже не сумеет.К середине 1980-х цены на нефть в мире обрушились на фоне серьезного сокращения спроса и перепроизводства: если в 1980 году цена "черного золота" на мировом рынке достигла пика ($35 за баррель, с учетом инфляции, сегодня это равноценно примерно $118. – Sputnik), то к 1986 она упала до $10 за баррель и ниже (примерно $25 сегодня. – Sputnik). Такое падение не могло не сказаться на советской экономике, в которой нефть и нефтепродукты занимали важнейшее место (доля экспорта нефти во внешней торговле СССР составляла более 50%).В то же время в стране проходила антиалкогольная кампания (повлекшая за собой снижение поступлений в бюджет), серьезной статьей расходов являлась война в Афганистане, экономические реформы периода перестройки, а также ряд других причин (от сокращения промышленного производства до введения продовольственных талонов впервые со времен Великой Отечественной войны) в итоге привели к экономическому кризису 1989-1991 годов.Несмотря на все это, в 1990 году экономика СССР оставалась второй в мире, опережая Германию, Японию, Китай и прочих, уступая лишь экономике США. По данным Международного валютного фонда, ВВП Советского Союза в 1990 году находился на уровне $2,66 триллионов (доля 12,1% от мирового значения. – Sputnik).Как отмечается в научной статье членов-корреспондентов РАН, докторов экономических наук Михаила Головнина и Руслана Гринберга, практически все советские республики испытали в 1990-1991 годах экономический спад.Масштабы этого спада были максимальными в закавказских республиках (Армения – минус 21,1%, Азербайджан – минус 22,6%, Грузия – минус 43,1%) и минимальными в Туркменистане (-1,3%) и Узбекистане (- 2,1%), тогда как в Кыргызстане имел место быть даже экономический рост (+1,1%).Сразу после распада СССР возникшие государства выбрали разные стратегии экономической трансформации, поэтому для более точного сопоставления развития экономик бывших союзных республик мы разделим их на две группы – "страны Балтии", пошедшие по пути интеграции в Европейский союз, и "остальные 12 постсоветских стран".Балтийский путь в ЕвропуКак ранее заявлял бывший посол России в Литве Александр Удальцов, республика вошла в СССР небольшой сельскохозяйственной страной, где более трети граждан были заняты в аграрной сфере, а уровень жизни был одним из самых низких в Европе. Схожая ситуация была с Латвией и Эстонией.Спустя немногим более 50 лет страны Балтии выходили из СССР промышленно развитыми государствами с высоким стартовым потенциалом – в "витрину Советского Союза" было вложено немало денег (более $100 миллиардов) и открыто множество предприятий (от заводов до АЭС).Однако после получения независимости многие модернизированные и построенные при СССР предприятия прекратили свое существование, в стране стала расти безработица и, соответственно, начался отток населения в европейские страны.В целом депопуляция сегодня является одной из наиболее серьезных проблем в регионе – с момента распада СССР страны Балтии в сумме потеряли почти 25% населения. По показателям оттока граждан Литва и Латвия и вовсе занимают первые два места в Евросоюзе.Главная причина депопуляции кроется в эмиграции – люди банально уезжают на заработки и на ПМЖ в страны Западной Европы за лучшей жизнью (интересный момент: граждане балтийских стран так боролись за существование своих собственных независимых государств, что сегодня лидируют по "побегу" из этих самых государств).Не стоит тут также забывать и о том, что в 1990-е годы из Латвии, Литвы и Эстонии массово уезжало русское население.Худшие показатели уровня смертности в ЕС также у Литвы и Латвии. Превышение числа умерших над числом родившихся также отмечается и в Эстонии.Как итог – трудоспособное население мигрирует, в стране остаются пенсионеры, которых скоро банально некому будет содержать. Например, по словам специалиста Государственного центра стратегического анализа Литвы Индре Пусевайте, в 2050 году более половины жителей Литвы будут в преклонном возрасте.Вскоре после распада СССР в структуре экономики балтийских стран на доминирующие позиции вместо промышленности начал выходить сектор услуг.Сегодня данная сфера занимает более 73% в ВВП Латвии, более 60% в ВВП Литвы и около 70% в ВВП Эстонии.Чтобы такая экономическая модель функционировала, необходимо постоянно стимулировать внутренний спрос на услуги, что в современной Балтии зачастую делается в том числе и нерыночными стимулами – такими, например, как дотации Евросоюза и денежные переводы мигрантов, работающих в Западной Европе.Тем не менее экономики стран Балтии сегодня являются сильнейшими на всем постсоветском пространстве.Если сейчас показатели Эстонии и Литвы находятся примерно на одном уровне (причем сегодня литовская экономика "обгоняет" эстонскую), то достаточно долгое время Таллин лидировал со значительным отрывом.Как поясняет директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец, такие высокие показатели объясняются изначальной нацеленностью балтийских стран на вступление в Евросоюз."Страны Балтии, изначально нацелившиеся на интеграцию в Евросоюз, сразу попали "под крыло" Запада и получили его поддержку, при этом практически не имея сырьевых ресурсов, – говорит эксперт. – Исключением являлась Эстония, имеющая сланцевые месторождения. Собственно, сланец и стал основой эстонской экономики – страна буквально села на сырьевую иглу, за счет чего заняла лучшее положение среди стран Балтии. Но в целом патронаж Евросоюза, конечно, сильно помог балтийским странам встать на ноги".Латвия, Литва и Эстония стали членами Евросоюза в 2004 году. С 2004 по 2020 год Латвия получила от ЕС в виде дотаций более 15 млрд евро, Литва – более 19 млрд евро, а Эстония – более 10 млрд евро.Другим важным фактором роста экономики стран Балтии является выгодное экономико-географическое положение, считает начальник отдела аналитики Исследовательского центра Международной торговли и интеграции (ITI) Вячеслав Коломин."Еще с советских времен балтийские республики славились своей транспортной доступностью, – говорит он. – Очень многие транспортные потоки были нацелены на балтийские порты – тут и Клайпеда, и Рига, и Таллин. По сути, экономико-географическое положение сыграло свою роль тогда и продолжает играть сегодня – та же Беларусь по-прежнему свой калий поставляет через Балтию, несмотря на переориентацию значительной части грузопотоков в российские порты. Россия, к слову, тоже до последнего отправляла контейнерные поезда в данном направлении"."Страны Балтии сегодня, понятное дело, по показателю ВВП (по ППС) на душу населения превосходят Россию, но надо отдавать себе отчет, что эти республики на протяжении многих лет получали дотации от ЕС. Однако уже сейчас понятно, что эти дотации будут "сворачиваться" и уровень жизни в Балтии начнет постепенно снижаться", – утверждает Алексей Зубец.Действительно, в Евросоюзе сейчас все чаще говорят о снижении расходов на так называемую "политику сплочения" (меры, направленные на уменьшение экономического разрыва между более и менее благополучными странами ЕС). От этого в большей степени пострадают страны Балтии, которая лишается значительной части поступлений в бюджет."Мне кажется, после распада СССР страны Балтии по-прежнему не нашли своего места в ЕС. По сути, сегодня они являются просто поставщиком рабочей силы для Евросоюза. За счет "политики сплочения" они достигли определенных результатов, уровень жизни подрос, но историей успеха это вряд ли назовешь", – заключил Вячеслав Коломин.Продолжение материала о развитии экономик стран бывшего СССР, расположившихся в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии, читайте здесь.

https://ru.sputnik.md/20211227/moldaviya-respubliki-sssr-infografika-47554091.html

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Вадим Павлов

ссср, экономика, балтия