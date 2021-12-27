https://ru.sputnik.md/20211227/cheban-prizyvaet-vernut-kishinev-munitsipalnuyu-politsiyu-47569926.html

Чебан призывает вернуть муниципальную полицию в Кишиневе

Чебан призывает вернуть муниципальную полицию в Кишиневе

Кишиневский градоначальник выступил за возвращение примэрии муниципальной полиции.

2021-12-27T21:55+0200

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ион чебан

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КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан считает, что действия городских служб были бы намного эффективнее, если бы взаимодействовали с муниципальной полицией. По его словам, хороший пример такой работы есть в других странах."Я в очередной раз прошу полицию следить за местами, где в праздники собирается много людей, особенно в центре города, где обустроены четыре большие зоны", - добавил Чебан. Как уточнил мэр, речь идет о сквере у Кафедрального собора, площади Великого Национального собрания, сквере у Государственного театра оперы и балета имени Марии Биешу и сквере у Национального дворца имени Николае Сулака.

https://ru.sputnik.md/20211222/gip-obratilis-v-primeriyu-s-neskolkimi-trebovaniyami-47435226.html

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в молдове, молдова, полиция, ион чебан