https://ru.sputnik.md/20211227/chelovechestva-est-resursy-chtoby-spravitsya-s-covid-glava-minzdrava-rf-47560546.html

У человечества есть ресурсы, чтобы справиться с COVID – глава Минздрава РФ

У человечества есть ресурсы, чтобы справиться с COVID – глава Минздрава РФ

Министр здравоохранения России заявил, что в мире есть все необходимое для победы над коронавирусом.

2021-12-27T17:20+0200

2021-12-27T17:20+0200

2021-12-27T17:20+0200

коронавирус

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0d/32877398_0:52:1564:932_1920x0_80_0_0_f444cb5ff423ce601fb8a75f9921a9b4.jpg

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Самая надежная защита от инфекции – это вакцинация, и для победы над коронавирусом есть все необходимое, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.Министр также отметил, что многие инфекции уже удалось взять под контроль. Мурашко выступил с заявлениями по случаю Международного дня противоэпидемической готовности ООН, который отмечается 27 декабря.Внести вклад в общую победу над пандемией может каждый, подчеркнул Мурашко. Самая надежная защита от инфекции – вакцинация, а ответственное отношение общества и его солидарность обязательно отразят эту пандемию, подчеркнул министр.По его словам, в пандемию российская система здравоохранения мобилизовалась и продемонстрировала свою устойчивость, это позволило пройти через несколько волн заболеваемости коронавирусом.Ранее глава Минздрава России проинформировал, что специалисты министерства разработают новые рекомендации по лечению коронавируса, вызванного штаммом "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211225/maska-omikron-47528040.html

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия