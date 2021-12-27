Коронавирус
У человечества есть ресурсы, чтобы справиться с COVID – глава Минздрава РФ
© Sputnik / Press Service of the State Duma of the Russian Federation / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко
© Sputnik / Press Service of the State Duma of the Russian Federation/
Министр здравоохранения России заявил, что в мире есть все необходимое для победы над коронавирусом.
КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Самая надежная защита от инфекции – это вакцинация, и для победы над коронавирусом есть все необходимое, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
Министр также отметил, что многие инфекции уже удалось взять под контроль. Мурашко выступил с заявлениями по случаю Международного дня противоэпидемической готовности ООН, который отмечается 27 декабря.
"Вирусы появились на Земле задолго до человека, и мы должны понимать, что инфекционные болезни всегда будут среди нас, оказывая серьезное влияние на нашу повседневную жизнь. Многие инфекции мы взяли под контроль, и у нас есть все необходимое, чтобы победить и новую коронавирусную инфекцию", – отметил российский министр.
Внести вклад в общую победу над пандемией может каждый, подчеркнул Мурашко. Самая надежная защита от инфекции – вакцинация, а ответственное отношение общества и его солидарность обязательно отразят эту пандемию, подчеркнул министр.
По его словам, в пандемию российская система здравоохранения мобилизовалась и продемонстрировала свою устойчивость, это позволило пройти через несколько волн заболеваемости коронавирусом.
По его словам, в пандемию российская система здравоохранения мобилизовалась и продемонстрировала свою устойчивость, это позволило пройти через несколько волн заболеваемости коронавирусом.
Ранее глава Минздрава России проинформировал, что специалисты министерства разработают новые рекомендации по лечению коронавируса, вызванного штаммом "омикрон".