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У человечества есть ресурсы, чтобы справиться с COVID – глава Минздрава РФ
У человечества есть ресурсы, чтобы справиться с COVID – глава Минздрава РФ
Министр здравоохранения России заявил, что в мире есть все необходимое для победы над коронавирусом.
2021-12-27T17:20+0200
2021-12-27T17:20+0200
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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Самая надежная защита от инфекции – это вакцинация, и для победы над коронавирусом есть все необходимое, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.Министр также отметил, что многие инфекции уже удалось взять под контроль. Мурашко выступил с заявлениями по случаю Международного дня противоэпидемической готовности ООН, который отмечается 27 декабря.Внести вклад в общую победу над пандемией может каждый, подчеркнул Мурашко. Самая надежная защита от инфекции – вакцинация, а ответственное отношение общества и его солидарность обязательно отразят эту пандемию, подчеркнул министр.По его словам, в пандемию российская система здравоохранения мобилизовалась и продемонстрировала свою устойчивость, это позволило пройти через несколько волн заболеваемости коронавирусом.Ранее глава Минздрава России проинформировал, что специалисты министерства разработают новые рекомендации по лечению коронавируса, вызванного штаммом "омикрон".
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в мире, россия

У человечества есть ресурсы, чтобы справиться с COVID – глава Минздрава РФ

17:20 27.12.2021
© Sputnik / Press Service of the State Duma of the Russian Federation / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Press Service of the State Duma of the Russian Federation
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Министр здравоохранения России заявил, что в мире есть все необходимое для победы над коронавирусом.
КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Самая надежная защита от инфекции – это вакцинация, и для победы над коронавирусом есть все необходимое, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
Министр также отметил, что многие инфекции уже удалось взять под контроль. Мурашко выступил с заявлениями по случаю Международного дня противоэпидемической готовности ООН, который отмечается 27 декабря.

"Вирусы появились на Земле задолго до человека, и мы должны понимать, что инфекционные болезни всегда будут среди нас, оказывая серьезное влияние на нашу повседневную жизнь. Многие инфекции мы взяли под контроль, и у нас есть все необходимое, чтобы победить и новую коронавирусную инфекцию", – отметил российский министр.

Внести вклад в общую победу над пандемией может каждый, подчеркнул Мурашко. Самая надежная защита от инфекции – вакцинация, а ответственное отношение общества и его солидарность обязательно отразят эту пандемию, подчеркнул министр.

По его словам, в пандемию российская система здравоохранения мобилизовалась и продемонстрировала свою устойчивость, это позволило пройти через несколько волн заболеваемости коронавирусом.
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