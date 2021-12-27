https://ru.sputnik.md/20211227/dlya-chego-korabli-kaspiyskoy-flotilii-perebazirovany-kaspiysk-47564299.html

Для чего корабли Каспийской флотилии перебазированы в Каспийск

Для чего корабли Каспийской флотилии перебазированы в Каспийск

Корабли Каспийской флотилии вооружены ракетными комплексами "Калибр", что позволяет им осуществлять стратегическое неядерное сдерживание.

2021-12-27T23:20+0200

2021-12-27T23:20+0200

2021-12-27T23:20+0200

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Город и порт Каспийск стал самой южной военно-морской крепостью России. Новая база Каспийской флотилии в Дагестане послужит укреплению безопасности сопредельных регионов Южного Кавказа и Центральной Азии. При необходимости, позволит "проецировать силу" в радиусе 2600 километров, то есть в Средиземном и Черном морях, Персидском и Оманском заливах, на всей территории Афганистана, Болгарии, стран Балтии, Украины, Турции и ряда других государств.Ракетные и артиллерийские корабли, базовые тральщики, суда обеспечения Каспийской флотилии (всего более 20 единиц) прибыли в новую точку базирования – порт Каспийск. В пункт постоянной дислокации доставлены также инженерно-технический состав корабельных бригад и техника судоремонта. Военные моряки обживаются, готовят корабли к выполнению боевых задач, обслуживают вооружение и технику.Ранее в Каспийске завершено строительство пирсов, пунктов обслуживания, городка 177-го полка морской пехоты (сформированного в 2018 году), учебно-материальной базы отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (ОБПДСС), жилья для военнослужащих и их семей. Практически полностью реализовано стратегическое решение Министерства обороны РФ от 2017 года о перебазировании военно-морского объединения на юг.Каспийская флотилия – морская компонента Южного военного округа, и старейшее оперативное объединение ВМФ России (создана Петром I в 1722 году). Несколько корабельных бригад и дивизионов, части береговых войск флотилии надежно обеспечивают национально-государственные интересы России в регионе Каспийского моря (антитеррористические мероприятия, охрана торговли, защита нефтяных месторождений). Ракетные комплексы "Калибр" позволяют Каспийской флотилии осуществлять стратегическое неядерное сдерживание, и "проецировать силу" в радиусе 2600 км от точки пуска.Объединение имеет в своем составе 18 новых боевых кораблей, поисково-спасательные суда, береговые ракетные комплексы, морскую авиацию, а также части специального, технического и тылового обеспечения.Боевой потенциалМорские пехотинцы Каспийской флотилии 27 декабря, "под елочку" совершили марш на полигон Аданак, расположенный в горно-лесистой местности. Несколько суток военнослужащие будут отрабатывать здесь тактические приемы современного боя, применение современных комплексов разведки, управления и связи. К маневрам привлечены около 2000 морпехов и более 100 единиц военной и специальной техники.Боевое слаживание подразделений морской пехоты завершится практическими стрельбами (днем и ночью) по различным целям – из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и вооружения бронетранспортеров БТР-82А и БТР-70М. Ранее на полигоне Аданак созданы все условия для эффективной боевой подготовки, модернизирована инфраструктура, подготовлены четыре командных пункта, 100 метров фортификационных сооружений, свыше 10 учебных мест, установлены около 20 мишеней нового типа.Полнокровный, высокомобильный полк морской пехоты ВМФ России послужит серьезным предупреждением потенциальному агрессору на южных рубежах России, стабилизирующим фактором вблизи горячих регионов Кавказа и Центральной Азии. И все же основные резоны базирования береговых войск и кораблей ВМФ России в Каспийске – близость к важным целям на Южном стратегическом направлении и высокая боевая устойчивость в гипотетической ситуации военного противостояния со странами НАТО в Восточной Европе.В ходе Сирийской кампании Каспийская флотилия продемонстрировала высочайшую боевую эффективность. Ракетные корабли "Дагестан", "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" 7 октября 2015 года впервые продемонстрировали миру ударный потенциал российских крылатых ракет "Калибр": 26 пусков – 11 уничтоженных объектов противника на территории Сирии, на удалении 1500 км от точки старта.В перспективе до 2027 года дальность новой модификации КР "Калибр-М" превысит 4500 км. В зоне досягаемости каспийских "монстров" окажутся даже такие географически удаленные страны НАТО, как Испания, Великобритания, Норвегия.Защищенный береговыми ракетными комплексами "Бал" зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400, Каспийск становится главной военно-морской крепостью России на Каспии, на Кавказе, в Центральной и Южной Азии. Новая главная база флотилии создает дополнительный "купол безопасности" ПВО-ПРО для союзников России – Абхазии, Южной Осетии, Армении, Азербайджана и значительной акватории Каспия и части территории Казахстана.Надежный берегВ новом пункте базирования Каспийской флотилии в Республике Дагестан завершено строительство шести корабельных причалов, продолжается возведение новых гидротехнических сооружений, береговой инфраструктуры для обеспечения стоянки и технического обеспечения боевых единиц.Северный и Южный оградительные молы с причалами протяженностью почти в три километра предназначены для надежной защиты 700 тысяч квадратных метров внутренней гавани от волн, наносов и других негативных воздействий Каспийского моря. На спутниковом снимке можно увидеть, что работы в целом завершены, военно-морская база Каспийск выглядит образцом инженерного искусства.Проектом строительства предусмотрена вся необходимая инфраструктура гарнизона, защищенная от вероятных атак противника и от стихийных бедствий. Это современная учебная база, единственный в Минобороны РФ подводный тир, надежные хранилища для боеприпасов, комфортабельные жилье и казармы, Дом культуры, детские сады, школы, госпиталь, развитая дорожная сеть. Выполнен гигантский объем работ.Перенос штаба и главной базы Каспийской флотилии из Астрахани на 400 километров южнее расширяет оперативные возможности кораблей объединения, усиливает фланг Южного военного округа, укрепляет границы России, прибавляет уверенности и безопасности добрым соседям в этой части Евразии.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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2021

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