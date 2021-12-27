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https://ru.sputnik.md/20211227/dodon-genprokuratura-perenesli-47545339.html
Додон не явился в Генпрокуратуру: в чем причина
Додон не явился в Генпрокуратуру: в чем причина
В Генпрокуратуре рассказали, на какой день запланировали новые слушания.
2021-12-27T09:42+0200
2021-12-27T11:05+0200
в молдове
общество
молдова
игорь додон
генеральная прокуратура
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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Пятый президент Молдовы и почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон не явился в понедельник, 27 декабря, на слушания в Генеральную прокуратуру. Следственные мероприятия, запланированные на этот день, были перенесены, заявила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь Генпрокуратуры Мариана Керпек. Речь идет о допросе по уголовному делу АО Energocom о покупке электроэнергии в 2008-2009 годах. Слушания были запланированы на 27 декабря на 9.00. Ранее в Генпрокуратуре сообщали о возбуждении уголовного дела по факту хищения финансовых средств государства в особо крупных размерах посредством преступных схем при импорте электроэнергии в Молдову.Было установлено, что в начале 2008 года лица, принимающие решения в АО Energocom, – компании, ответственной за обеспечение Молдовы электроэнергией, – осуществили преступную схему, с помощью которой присвоили государственные деньги на сумму 11 927 173 доллара, что эквивалентно 123 957 916 леям.Как сообщается в Генпрокуратуре, это было сделано по предварительному согласованию и договоренности с должностными лицами Министерства экономики и инфраструктуры, Национального агентства по регулированию в энергетике, а также с другими лицами, в том числе из-за рубежа.Согласно материалам дела, схема позволяла причастным к хищению госсредств присвоить разницу методом необоснованного увеличения закупочной цены.В ведомстве подчеркнули, что, "учитывая сложность дела, юридический объект которого касается энергетической безопасности государства, постановлением генерального прокурора было предписано провести уголовное расследование группой прокуроров из Генпрокуратуры".
https://ru.sputnik.md/20211221/dodon-genprokuratura-47397004.html
https://ru.sputnik.md/20211222/deputat-arestuyut-li-eks-prezidenta-moldovy-igorya-dodona-47451679.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, игорь додон, генеральная прокуратура

Додон не явился в Генпрокуратуру: в чем причина

09:42 27.12.2021 (обновлено: 11:05 27.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausDeputați în Parlamentul Republicii Moldova
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая
Все материалы
В Генпрокуратуре рассказали, на какой день запланировали новые слушания.
КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Пятый президент Молдовы и почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон не явился в понедельник, 27 декабря, на слушания в Генеральную прокуратуру. Следственные мероприятия, запланированные на этот день, были перенесены, заявила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь Генпрокуратуры Мариана Керпек.
Речь идет о допросе по уголовному делу АО Energocom о покупке электроэнергии в 2008-2009 годах. Слушания были запланированы на 27 декабря на 9.00.

"Следственные мероприятия, запланированные на сегодня, 27.12.2021 г., в 9.00 с участием Игоря Додона, были отложены на основании заявления его адвоката. Мероприятия проведут 29 декабря 2021 года в 11.00", – отметила Керпек.

Ранее в Генпрокуратуре сообщали о возбуждении уголовного дела по факту хищения финансовых средств государства в особо крупных размерах посредством преступных схем при импорте электроэнергии в Молдову.
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Было установлено, что в начале 2008 года лица, принимающие решения в АО Energocom, – компании, ответственной за обеспечение Молдовы электроэнергией, – осуществили преступную схему, с помощью которой присвоили государственные деньги на сумму 11 927 173 доллара, что эквивалентно 123 957 916 леям.
Как сообщается в Генпрокуратуре, это было сделано по предварительному согласованию и договоренности с должностными лицами Министерства экономики и инфраструктуры, Национального агентства по регулированию в энергетике, а также с другими лицами, в том числе из-за рубежа.
Согласно материалам дела, схема позволяла причастным к хищению госсредств присвоить разницу методом необоснованного увеличения закупочной цены.
В ведомстве подчеркнули, что, "учитывая сложность дела, юридический объект которого касается энергетической безопасности государства, постановлением генерального прокурора было предписано провести уголовное расследование группой прокуроров из Генпрокуратуры".
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