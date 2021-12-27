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Ситуация на дорогах Гагаузии – как власти справляются со снегопадом
Ситуация на дорогах Гагаузии – как власти справляются со снегопадом
Толщина снежного покрова в Гагаузии на данный момент составляет 10 сантиметров
2021-12-27T11:18+0200
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дороги
гагаузия
снег
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КОМРАТ, 27 дек – Sputnik, Максим Топал. Толщина снежного покрова в Гагаузии на данный момент составляет 10 сантиметров.За последние сутки в автономии выпало в среднем 7,7 миллиметра осадков. Больше всего замело дороги и населенные пункты Комратского района. Несколько меньше осадков выпало в Чадыр-Лунгском и Вулканештском районах.В КЧС Гагаузии за минувшие сутки не поступало обращений по поводу нарушения электроснабжения из-за погоды. На данный момент ни одна дорога в Гагаузии не заблокирована. На их расчистке в Гагаузии работают 11 единиц специальной техники."Все дороги республиканского, регионального и местного значения открыты. Работают грейдеры, "КамАЗы", трактора марки МТЗ. Более тяжелая техника находится в резерве. В УЧС Гагаузии имеются 10 единиц техники повышенной проходимости. За сутки ушло порядка 300 тонн противогололедного материала. Вся техника начала работать с раннего утра, беспокоиться не о чем", – отметил глава Комиссии по чрезвычайным ситуациям Гагаузии Иван Колиогло во время брифинга в Комрате.В то же время в КЧС Гагаузии предупредили о том, что с запада ночью с 27 на 28 декабря в Молдову придет мощный циклон, который принесет снегопад."Хотел бы предупредить всех, кто планирует на завтра выезды, быть предельно аккуратными на дороге", – добавил Иван Колиогло.В КЧС Гагаузии рекомендуют водителям перед выездом в дальний путь обеспечить автомобили достаточным резервом топлива, захватить с собой мешочек с песком, лопату и цепи для колес. Желательно иметь в салоне теплые вещи и горячие напитки, а также передвигаться с минимальной скоростью.
https://ru.sputnik.md/20211227/snegopady-moldove-chto-proiskhodit-na-dorogakh-47547341.html
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дороги, гагаузия, снег

Ситуация на дорогах Гагаузии – как власти справляются со снегопадом

11:18 27.12.2021 (обновлено: 11:43 27.12.2021)
© Sputnik / Maxim TopalСитуация на дорогах Гагаузии
Ситуация на дорогах Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Maxim Topal
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По данным на утро понедельника, снегопад в Гагаузии осложнений пока не вызвал.
КОМРАТ, 27 дек – Sputnik, Максим Топал. Толщина снежного покрова в Гагаузии на данный момент составляет 10 сантиметров.
За последние сутки в автономии выпало в среднем 7,7 миллиметра осадков. Больше всего замело дороги и населенные пункты Комратского района. Несколько меньше осадков выпало в Чадыр-Лунгском и Вулканештском районах.
В КЧС Гагаузии за минувшие сутки не поступало обращений по поводу нарушения электроснабжения из-за погоды. На данный момент ни одна дорога в Гагаузии не заблокирована. На их расчистке в Гагаузии работают 11 единиц специальной техники.
"Все дороги республиканского, регионального и местного значения открыты. Работают грейдеры, "КамАЗы", трактора марки МТЗ. Более тяжелая техника находится в резерве. В УЧС Гагаузии имеются 10 единиц техники повышенной проходимости. За сутки ушло порядка 300 тонн противогололедного материала. Вся техника начала работать с раннего утра, беспокоиться не о чем", – отметил глава Комиссии по чрезвычайным ситуациям Гагаузии Иван Колиогло во время брифинга в Комрате.
В то же время в КЧС Гагаузии предупредили о том, что с запада ночью с 27 на 28 декабря в Молдову придет мощный циклон, который принесет снегопад.
"Хотел бы предупредить всех, кто планирует на завтра выезды, быть предельно аккуратными на дороге", – добавил Иван Колиогло.
В КЧС Гагаузии рекомендуют водителям перед выездом в дальний путь обеспечить автомобили достаточным резервом топлива, захватить с собой мешочек с песком, лопату и цепи для колес. Желательно иметь в салоне теплые вещи и горячие напитки, а также передвигаться с минимальной скоростью.
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Общество
Снегопады в Молдове: что происходит на дорогах
10:51
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