https://ru.sputnik.md/20211227/gensek-oon-novoy-pandemia-47544473.html
Генсек ООН предупредил о начале новой пандемии
Генсек ООН предупредил о начале новой пандемии
Пандемия коронавируса не является последней для мира, необходимо готовиться к следующей
2021-12-27T09:22+0200
2021-12-27T09:22+0200
2021-12-27T09:22+0200
коронавирус
оон
генсек
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КИШИНЕВ, 27дек - Sputnik. Пандемия коронавируса не является последней для мира, необходимо готовиться к следующей, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, передает РИА Новости.Международный день противоэпидемической готовности отмечается в мире 27 декабря. Дата была провозглашена Генассамблеей ООН в ноябре 2020 года."В Международный день противоэпидемической готовности давайте уделим этому вопросу то внимание, и выделим те инвестиции, которых он требует", - добавил он.Пандемия – крупномасштабная эпидемия, которая может охватывать всю страну, несколько соседних стран и континенты. Характерны очень большое число заболевших (до нескольких миллионов человек) и длительность (от года до десятков лет). Некоторые пандемии, имевшие наиболее губительные последствия, получили особые названия: например, "юстинианова чума" (VI век, времена правления императора Юстиниана I), пандемия чумы в XIV веке – "черная смерть", пандемия гриппа в XX веке – "испанка".ВОЗ 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции (COVID-19) пандемией.
https://ru.sputnik.md/20211209/pandemiya-geyts-prognoz-47089078.html
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оон, генсек
Генсек ООН предупредил о начале новой пандемии
В ноябре 2020 года Генассамблея ООН провозгласила Международный день противоэпидемической готовности.
КИШИНЕВ, 27дек - Sputnik.
Пандемия коронавируса не является последней для мира, необходимо готовиться к следующей, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, передает РИА Новости.
"COVID-19 не будет последней пандемией, с которой столкнется человечество. Тогда как мы боремся с этим кризисом в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему", - написал Гутерреш в своем Twitter.
Международный день противоэпидемической готовности отмечается в мире 27 декабря. Дата была провозглашена Генассамблеей ООН в ноябре 2020 года.
"В Международный день противоэпидемической готовности давайте уделим этому вопросу то внимание, и выделим те инвестиции, которых он требует", - добавил он.
Пандемия – крупномасштабная эпидемия, которая может охватывать всю страну, несколько соседних стран и континенты. Характерны очень большое число заболевших (до нескольких миллионов человек) и длительность (от года до десятков лет). Некоторые пандемии, имевшие наиболее губительные последствия, получили особые названия: например, "юстинианова чума" (VI век, времена правления императора Юстиниана I), пандемия чумы в XIV веке – "черная смерть", пандемия гриппа в XX веке – "испанка".
ВОЗ 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции (COVID-19) пандемией.