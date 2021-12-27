https://ru.sputnik.md/20211227/glavnaya-tema-sovet-rossiya-nato-47544986.html
Названа главная тема Совета Россия-НАТО
Названа главная тема Совета Россия-НАТО
Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. 27.12.2021, Sputnik Молдова
2021-12-27T11:45+0200
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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Российская сторона предполагает, что главной темой Совета Россия-НАТО станут российские предложения по гарантиям безопасности и вопрос о нерасширении НАТО, передает РИА Новости. Совет предложил созвать 12 января генсек НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Отвечая на вопрос, есть ли принципиальное согласие с российской стороны участвовать во встрече, особенно если НАТО не станет обсуждать вопрос нерасширения, замминистра подчеркнул, что "все вопросы сейчас находятся в стадии рассмотрения".Россия прорабатывает предложение Североатлантического альянса созвать Совет Россия-НАТО, но необходимо решить ряд вопросов, в том числе с составом делегации: из-за недружественных действий альянса сейчас в Брюсселе нет российских представителей, которые могли бы принять участие во встрече, добавил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Он подчеркнул, что сейчас физически некому участвовать, предположив, что если будет принято положительное решение, в Брюссель поедет делегация из Москвы.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил организовать заседание Совета Россия-НАТО 12 января 2022 года.Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. Орган способствовал сотрудничеству между Москвой и странами альянса по важным направлениям, в частности, борьбе с международным терроризмом. После 2008 года работа совета затормозилась.
https://ru.sputnik.md/20211226/nato-peregovory-rossia-47537645.html
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в мире, россия, нато, совет, тема
Названа главная тема Совета Россия-НАТО
Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации.
КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik.
Российская сторона предполагает, что главной темой Совета Россия-НАТО станут российские предложения по гарантиям безопасности и вопрос о нерасширении НАТО, передает РИА Новости
. Совет предложил созвать 12 января генсек НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы исходим из того, что предметом рассмотрения будут все наши предложения, включая нерасширение НАТО", – сказал Грушко.
Отвечая на вопрос, есть ли принципиальное согласие с российской стороны участвовать во встрече, особенно если НАТО не станет обсуждать вопрос нерасширения, замминистра подчеркнул, что "все вопросы сейчас находятся в стадии рассмотрения".
Россия прорабатывает предложение Североатлантического альянса созвать Совет Россия-НАТО, но необходимо решить ряд вопросов, в том числе с составом делегации: из-за недружественных действий альянса сейчас в Брюсселе нет российских представителей, которые могли бы принять участие во встрече, добавил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Он подчеркнул, что сейчас физически некому участвовать, предположив, что если будет принято положительное решение, в Брюссель поедет делегация из Москвы.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил организовать заседание Совета Россия-НАТО 12 января 2022 года.
Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. Орган способствовал сотрудничеству между Москвой и странами альянса по важным направлениям, в частности, борьбе с международным терроризмом. После 2008 года работа совета затормозилась.