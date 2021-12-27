https://ru.sputnik.md/20211227/glavnaya-tema-sovet-rossiya-nato-47544986.html

Названа главная тема Совета Россия-НАТО

Названа главная тема Совета Россия-НАТО

Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. 27.12.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Российская сторона предполагает, что главной темой Совета Россия-НАТО станут российские предложения по гарантиям безопасности и вопрос о нерасширении НАТО, передает РИА Новости. Совет предложил созвать 12 января генсек НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Отвечая на вопрос, есть ли принципиальное согласие с российской стороны участвовать во встрече, особенно если НАТО не станет обсуждать вопрос нерасширения, замминистра подчеркнул, что "все вопросы сейчас находятся в стадии рассмотрения".Россия прорабатывает предложение Североатлантического альянса созвать Совет Россия-НАТО, но необходимо решить ряд вопросов, в том числе с составом делегации: из-за недружественных действий альянса сейчас в Брюсселе нет российских представителей, которые могли бы принять участие во встрече, добавил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Он подчеркнул, что сейчас физически некому участвовать, предположив, что если будет принято положительное решение, в Брюссель поедет делегация из Москвы.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил организовать заседание Совета Россия-НАТО 12 января 2022 года.Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. Орган способствовал сотрудничеству между Москвой и странами альянса по важным направлениям, в частности, борьбе с международным терроризмом. После 2008 года работа совета затормозилась.

https://ru.sputnik.md/20211226/nato-peregovory-rossia-47537645.html

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