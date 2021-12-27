https://ru.sputnik.md/20211227/gosudarsvtennye-organy-v-moldove-degradiruyut-47541612.html

Урекян: государственные органы в Молдове деградируют

Урекян: государственные органы в Молдове деградируют

Скорость деградации органов правительства Республики Молдова поражает

2021-12-27T09:00+0200

2021-12-27T09:00+0200

2021-12-27T09:00+0200

радио

правительство

серафим урекян

молдова

оценка

политика

деятельность

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Урекян: государственные органы в Молдове деградируют Урекян: государственные органы в Молдове деградируют

Правительство Молдовы работает уже пятый месяц, однако на данном этапе некоторые представители политической элиты страны уже со скепсисом относятся к работе кабмина, отмечая, что у него нет четкого видения развития страны, нет подробного плана действий по тому, как изменить положение дел в национальной экономике и общественной жизни в положительную сторону. Свое мнение относительно работы правительства в эфире студии Sputnik Молдова высказал бывший генеральный примар столицы Серафим Урекян.По мнению Урекяна, с российской стороной можно было бы подписать более выгодный для Молдовы контракт на поставки природного газа, а ответственность с себя за нынешние условия не должен снимать вице-премьер Андрей Спыну, считает политик."То, как они покупали за государственный счет у западных соседей, показывает безграмотность этих людей. Если у нас есть президент, если у нас есть правительство, если у нас есть прокурор, министр здравоохранения, к примеру, давно должна была бы с ними серьезно беседовать", - добавил Урекян.Однако ветеран отечественной политики положительно оценил деятельность министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, а также депутата от правящего большинства Партии "Действие и солидарность" (PAS) Владимира Боли, отметив их компетентность и грамотность в проведении политической линии.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

правительство, серафим урекян, молдова, оценка, политика, деятельность, аудио