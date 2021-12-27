https://ru.sputnik.md/20211227/gosudarsvtennye-organy-v-moldove-degradiruyut-47541612.html
Урекян: государственные органы в Молдове деградируют
Урекян: государственные органы в Молдове деградируют
Скорость деградации органов правительства Республики Молдова поражает
2021-12-27T09:00+0200
2021-12-27T09:00+0200
2021-12-27T09:00+0200
радио
правительство
серафим урекян
молдова
оценка
политика
деятельность
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Урекян: государственные органы в Молдове деградируют
Урекян: государственные органы в Молдове деградируют
Правительство Молдовы работает уже пятый месяц, однако на данном этапе некоторые представители политической элиты страны уже со скепсисом относятся к работе кабмина, отмечая, что у него нет четкого видения развития страны, нет подробного плана действий по тому, как изменить положение дел в национальной экономике и общественной жизни в положительную сторону. Свое мнение относительно работы правительства в эфире студии Sputnik Молдова высказал бывший генеральный примар столицы Серафим Урекян.По мнению Урекяна, с российской стороной можно было бы подписать более выгодный для Молдовы контракт на поставки природного газа, а ответственность с себя за нынешние условия не должен снимать вице-премьер Андрей Спыну, считает политик."То, как они покупали за государственный счет у западных соседей, показывает безграмотность этих людей. Если у нас есть президент, если у нас есть правительство, если у нас есть прокурор, министр здравоохранения, к примеру, давно должна была бы с ними серьезно беседовать", - добавил Урекян.Однако ветеран отечественной политики положительно оценил деятельность министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, а также депутата от правящего большинства Партии "Действие и солидарность" (PAS) Владимира Боли, отметив их компетентность и грамотность в проведении политической линии.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
правительство, серафим урекян, молдова, оценка, политика, деятельность, аудио
Урекян: государственные органы в Молдове деградируют
Ветеран молдавской политики, экс-примар Кишинева оценил деятельность кабинета министров и вынес неутешительный вердикт.
Правительство Молдовы работает уже пятый месяц, однако на данном этапе некоторые представители политической элиты страны уже со скепсисом относятся к работе кабмина, отмечая, что у него нет четкого видения развития страны, нет подробного плана действий по тому, как изменить положение дел в национальной экономике и общественной жизни в положительную сторону. Свое мнение относительно работы правительства в эфире студии Sputnik Молдова
высказал бывший генеральный примар столицы Серафим Урекян.
Скорость деградации органов правительства Республики Молдова поражает. Если бы действительно во главе страны находились ответственные люди, разве они держали бы у власти такого человека как министр здравоохранения?
Серафим Урекян
Бывший генеральный примар столицы
По мнению Урекяна, с российской стороной можно было бы подписать более выгодный для Молдовы контракт на поставки природного газа, а ответственность с себя за нынешние условия не должен снимать вице-премьер Андрей Спыну, считает политик.
"То, как они покупали за государственный счет у западных соседей, показывает безграмотность этих людей. Если у нас есть президент, если у нас есть правительство, если у нас есть прокурор, министр здравоохранения, к примеру, давно должна была бы с ними серьезно беседовать", - добавил Урекян.
Однако ветеран отечественной политики положительно оценил деятельность министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, а также депутата от правящего большинства Партии "Действие и солидарность" (PAS) Владимира Боли, отметив их компетентность и грамотность в проведении политической линии.