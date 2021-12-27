Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Додон не явился в Генпрокуратуру: в чем причина
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211227/gosudarsvtennye-organy-v-moldove-degradiruyut-47541612.html
Урекян: государственные органы в Молдове деградируют
Урекян: государственные органы в Молдове деградируют
Скорость деградации органов правительства Республики Молдова поражает
2021-12-27T09:00+0200
2021-12-27T09:00+0200
радио
правительство
серафим урекян
молдова
оценка
политика
деятельность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1b/47541585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fc1a4e1342c9b8a5df38b37f050b558e.jpg
Урекян: государственные органы в Молдове деградируют
Урекян: государственные органы в Молдове деградируют
Правительство Молдовы работает уже пятый месяц, однако на данном этапе некоторые представители политической элиты страны уже со скепсисом относятся к работе кабмина, отмечая, что у него нет четкого видения развития страны, нет подробного плана действий по тому, как изменить положение дел в национальной экономике и общественной жизни в положительную сторону. Свое мнение относительно работы правительства в эфире студии Sputnik Молдова высказал бывший генеральный примар столицы Серафим Урекян.По мнению Урекяна, с российской стороной можно было бы подписать более выгодный для Молдовы контракт на поставки природного газа, а ответственность с себя за нынешние условия не должен снимать вице-премьер Андрей Спыну, считает политик."То, как они покупали за государственный счет у западных соседей, показывает безграмотность этих людей. Если у нас есть президент, если у нас есть правительство, если у нас есть прокурор, министр здравоохранения, к примеру, давно должна была бы с ними серьезно беседовать", - добавил Урекян.Однако ветеран отечественной политики положительно оценил деятельность министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, а также депутата от правящего большинства Партии "Действие и солидарность" (PAS) Владимира Боли, отметив их компетентность и грамотность в проведении политической линии.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1b/47541585_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7119e668c279ca7e2ca8210248cd2596.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
правительство, серафим урекян, молдова, оценка, политика, деятельность, аудио

Урекян: государственные органы в Молдове деградируют

09:00 27.12.2021
Радио
Урекян: государственные органы в Молдове деградируют
Подписаться на
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Ветеран молдавской политики, экс-примар Кишинева оценил деятельность кабинета министров и вынес неутешительный вердикт.
Правительство Молдовы работает уже пятый месяц, однако на данном этапе некоторые представители политической элиты страны уже со скепсисом относятся к работе кабмина, отмечая, что у него нет четкого видения развития страны, нет подробного плана действий по тому, как изменить положение дел в национальной экономике и общественной жизни в положительную сторону. Свое мнение относительно работы правительства в эфире студии Sputnik Молдова высказал бывший генеральный примар столицы Серафим Урекян.

Скорость деградации органов правительства Республики Молдова поражает. Если бы действительно во главе страны находились ответственные люди, разве они держали бы у власти такого человека как министр здравоохранения?

Serafim Urechean - Sputnik Молдова
Серафим Урекян
Бывший генеральный примар столицы
По мнению Урекяна, с российской стороной можно было бы подписать более выгодный для Молдовы контракт на поставки природного газа, а ответственность с себя за нынешние условия не должен снимать вице-премьер Андрей Спыну, считает политик.
"То, как они покупали за государственный счет у западных соседей, показывает безграмотность этих людей. Если у нас есть президент, если у нас есть правительство, если у нас есть прокурор, министр здравоохранения, к примеру, давно должна была бы с ними серьезно беседовать", - добавил Урекян.
Однако ветеран отечественной политики положительно оценил деятельность министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, а также депутата от правящего большинства Партии "Действие и солидарность" (PAS) Владимира Боли, отметив их компетентность и грамотность в проведении политической линии.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:42Додон не явился в Генпрокуратуру: в чем причина
09:22Генсек ООН предупредил о начале новой пандемии
09:00Урекян: государственные органы в Молдове деградируют
08:45Пока все спали: страны из "красных зон", тест для иностранцев и ситуация с COVID
08:30Опередит ли мэр Кишинева Ион Чебан по популярности Майю Санду
08:00Гырбу: почему растут цены на продукты питания в Молдове
07:30Новые правила въезда в Молдову вступили в силу
07:00Самый точный прогноз погоды: еще холоднее
00:01Погодные рекорды Молдовы 27 декабря
ВчераКаким бензином лучше заправлять машину зимой – совет автоэксперта
ВчераКурс валют на понедельник: доллар и евро укрепляются
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераПутин: в новогоднюю ночь буду слушать поздравление президента
ВчераУченые обнаружили опасность эволюции штамма "альфа" коронавируса
ВчераГенсек НАТО предложил провести переговоры с Россией 12 января 2022-го
ВчераПрогноз на 2022 год: что ждет Молдову
ВчераНовогодний сюрприз: Деды Морозы на мотоциклах проехали по Кишиневу
ВчераВ США показали, как работают вакцины от COVID на примере фильма "Один дома"
ВчераВ Кремле рассказали, чего ждет Россия от переговоров по гарантиям безопасности
ВчераУченые рассказали, как долго коронавирус может оставаться в организме человека