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Опередит ли мэр Кишинева Ион Чебан по популярности Майю Санду
Опередит ли мэр Кишинева Ион Чебан по популярности Майю Санду
Опередит ли мэр Кишинева Ион Чебан по популярности президента Молдовы Майю Санду
2021-12-27T08:30+0200
2021-12-27T08:30+0200
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Мэр Кишинева Ион Чебан посоветовал республиканской власти отдать в общественное пользование парковки парламента и правительства. Вслед за этим столичный градоначальник раскритиковал практику "зеленых коридоров" для автотранспорта высших чиновников на улицах города. И пообещал, что практика эта будет муниципалитетом полностью прекращена.Слова Чебана были весьма сочувственно встречены немалой частью молдавского общества. Кто-то, впрочем, углядел в них чистой воды популизм, а кто-то – свидетельство возросшего политического веса и политических же амбиций столичного примара.Ситуацию в программе "Утро на Sputnik-е" комментирует политический аналитик Виктор Гурэу.Ко второй теме: эмоциональное состояние человека напрямую связано с физическим, соматические реакции - отражение реального самочувствия. Надо научиться правильно относиться к тому, что пугает человека. А поводов в последние дни – достаточно. Один из главных – появление таких штаммов коронавируса как "дельта" и "омикрон".На улицах столицы и других молдавских городов - довольно много людей разных возрастов в медицинских масках. Почему страх подхватить заразу так силен, как обезопасить себя от негативных мыслей - ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дала доктор психологии Елена Ковалева.
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ион чебан, молдова, популярность, политика, видео

Опередит ли мэр Кишинева Ион Чебан по популярности Майю Санду

08:30 27.12.2021
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Эксперты рассуждает о том, сможет ли генеральный примар Кишинева Ион Чебан выйти на общереспубликанский политический уровень.
Мэр Кишинева Ион Чебан посоветовал республиканской власти отдать в общественное пользование парковки парламента и правительства. Вслед за этим столичный градоначальник раскритиковал практику "зеленых коридоров" для автотранспорта высших чиновников на улицах города. И пообещал, что практика эта будет муниципалитетом полностью прекращена.
Слова Чебана были весьма сочувственно встречены немалой частью молдавского общества. Кто-то, впрочем, углядел в них чистой воды популизм, а кто-то – свидетельство возросшего политического веса и политических же амбиций столичного примара.
Ситуацию в программе "Утро на Sputnik-е" комментирует политический аналитик Виктор Гурэу.
Ко второй теме: эмоциональное состояние человека напрямую связано с физическим, соматические реакции - отражение реального самочувствия. Надо научиться правильно относиться к тому, что пугает человека. А поводов в последние дни – достаточно. Один из главных – появление таких штаммов коронавируса как "дельта" и "омикрон".
На улицах столицы и других молдавских городов - довольно много людей разных возрастов в медицинских масках. Почему страх подхватить заразу так силен, как обезопасить себя от негативных мыслей - ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дала доктор психологии Елена Ковалева.
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