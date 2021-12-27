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Курс валют на вторник: доллар и евро теряют в цене
Курс валют на вторник: доллар и евро теряют в цене
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2021-12-27T22:55+0200
2021-12-27T22:55+0200
курс валют
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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 28 декабря. Доллар и евро по отношению к молдавскому лею теряют в цене.Во вторник доллар США опустится на четыре бана и будет стоить 17,8095 лея.Евро станет дороже на шесть банов и закрепится на уровне 20,1515 лея.Что касается остальных валют, то 28 декабря немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2423 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6531 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,0712 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
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Евгений Чебан
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курс валют

Курс валют на вторник: доллар и евро теряют в цене

22:55 27.12.2021
© Sputnik / Mihai Carausвалюта
валюта - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 28 декабря. Доллар и евро по отношению к молдавскому лею теряют в цене.
Во вторник доллар США опустится на четыре бана и будет стоить 17,8095 лея.
Евро станет дороже на шесть банов и закрепится на уровне 20,1515 лея.
Что касается остальных валют, то 28 декабря немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2423 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6531 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,0712 в пересчете на национальную валюту.
автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
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