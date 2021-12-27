https://ru.sputnik.md/20211227/matvienko-imperskikh-ambitsiyakh-rossia-sssr-47562308.html

Матвиенко – о якобы имперских амбициях России воссоздать СССР: поезд ушел

Матвиенко – о якобы имперских амбициях России воссоздать СССР: поезд ушел

Матвиенко - о якобы имперских амбициях России воссоздать СССР: поезд ушел

2021-12-27T17:55+0200

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видео

видео

россия

ссср

валентина матвиенко

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"Мы никогда не демонстрировали имперских амбиций, все, поезд ушел", – так ответила председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко на вопрос журналиста Sputnik Александра Фомина о неоднократной попытке ряда спикеров приписать России намерение воссоздать СССР."Такого рода обвинения в адрес России никто не может выдвинуть, для этого нет ни единого факта, ни одного аргумента. А как часть русофобской политики – да, это продолжается, но это спикеры второго ряда, которые работают на этой волне, поэтому не надо масштабировать это мнение. Это совершенно бессмысленная история. Во-первых, это не нужно, у нас большая страна, нам есть чем заниматься, повышать жизненный уровень населения, развивать экономику, оборону и т. д. Даже если бы кто-то захотел, это невозможно. Во-вторых, мы никогда не демонстрировали никаких имперских амбиций. Все, поезд ушел. Сейчас надо на новой основе, на новой почве развивать взаимовыгодное сотрудничество", – ответила Матвиенко.Она добавила, что никто всерьез высказывания о воссоединении СССР не воспринимает. "Нет у нас таких планов. Мы будем жить в мире, согласии и дружбе с нашими соседями, братьями из всех союзных государств", – заключила Матвиенко.

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Матвиенко о якобы имперских амбициях России воссоздать СССР: «Все, поезд ушел» «Мы никогда не демонстрировали имперских амбиций, все, поезд ушел», – так ответила председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко на вопрос журналиста Sputnik Александра Фомина о неоднократной попытке ряда спикеров приписать России намерение воссоздать СССР. Матвиенко считает, что на эти высказывания не стоит реагировать. «Это спикеры второго порядка», – добавила она. О том, на чем лучше сейчас сконцентрировать свое внимание, – во фрагменте пресс-конференции председателя Совфеда. 2021-12-27T17:55+0200 true PT2M06S

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