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Матвиенко – о якобы имперских амбициях России воссоздать СССР: поезд ушел
Матвиенко – о якобы имперских амбициях России воссоздать СССР: поезд ушел
Матвиенко - о якобы имперских амбициях России воссоздать СССР: поезд ушел
2021-12-27T17:55+0200
2021-12-27T19:00+0200
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россия
ссср
валентина матвиенко
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"Мы никогда не демонстрировали имперских амбиций, все, поезд ушел", – так ответила председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко на вопрос журналиста Sputnik Александра Фомина о неоднократной попытке ряда спикеров приписать России намерение воссоздать СССР."Такого рода обвинения в адрес России никто не может выдвинуть, для этого нет ни единого факта, ни одного аргумента. А как часть русофобской политики – да, это продолжается, но это спикеры второго ряда, которые работают на этой волне, поэтому не надо масштабировать это мнение. Это совершенно бессмысленная история. Во-первых, это не нужно, у нас большая страна, нам есть чем заниматься, повышать жизненный уровень населения, развивать экономику, оборону и т. д. Даже если бы кто-то захотел, это невозможно. Во-вторых, мы никогда не демонстрировали никаких имперских амбиций. Все, поезд ушел. Сейчас надо на новой основе, на новой почве развивать взаимовыгодное сотрудничество", – ответила Матвиенко.Она добавила, что никто всерьез высказывания о воссоединении СССР не воспринимает. "Нет у нас таких планов. Мы будем жить в мире, согласии и дружбе с нашими соседями, братьями из всех союзных государств", – заключила Матвиенко.
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Матвиенко о якобы имперских амбициях России воссоздать СССР: «Все, поезд ушел»
«Мы никогда не демонстрировали имперских амбиций, все, поезд ушел», – так ответила председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко на вопрос журналиста Sputnik Александра Фомина о неоднократной попытке ряда спикеров приписать России намерение воссоздать СССР. Матвиенко считает, что на эти высказывания не стоит реагировать. «Это спикеры второго порядка», – добавила она. О том, на чем лучше сейчас сконцентрировать свое внимание, – во фрагменте пресс-конференции председателя Совфеда.
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Матвиенко – о якобы имперских амбициях России воссоздать СССР: поезд ушел

17:55 27.12.2021 (обновлено: 19:00 27.12.2021)
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Председателю российского Совета Федерации Валентине Матвиенко задали вопрос о воссоединении СССР.
"Мы никогда не демонстрировали имперских амбиций, все, поезд ушел", – так ответила председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко на вопрос журналиста Sputnik Александра Фомина о неоднократной попытке ряда спикеров приписать России намерение воссоздать СССР.
"Такого рода обвинения в адрес России никто не может выдвинуть, для этого нет ни единого факта, ни одного аргумента. А как часть русофобской политики – да, это продолжается, но это спикеры второго ряда, которые работают на этой волне, поэтому не надо масштабировать это мнение. Это совершенно бессмысленная история. Во-первых, это не нужно, у нас большая страна, нам есть чем заниматься, повышать жизненный уровень населения, развивать экономику, оборону и т. д. Даже если бы кто-то захотел, это невозможно. Во-вторых, мы никогда не демонстрировали никаких имперских амбиций. Все, поезд ушел. Сейчас надо на новой основе, на новой почве развивать взаимовыгодное сотрудничество", – ответила Матвиенко.
Она добавила, что никто всерьез высказывания о воссоединении СССР не воспринимает.
"Нет у нас таких планов. Мы будем жить в мире, согласии и дружбе с нашими соседями, братьями из всех союзных государств", – заключила Матвиенко.
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