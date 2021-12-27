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https://ru.sputnik.md/20211227/minoborony-nato-ezhegodno-provodit-30-ucheniy-vedeniyu-voyny-protiv-rossii-47574875.html
Минобороны РФ: НАТО ежегодно проводит 30 учений по ведению войны против России
Минобороны РФ: НАТО ежегодно проводит 30 учений по ведению войны против России
Замглавы оборонного ведомства России проинформировал о количестве и направленности военных учений НАТО.
2021-12-27T23:50+0200
2021-12-27T23:50+0200
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в мире
нато
министерство обороны российской федерации
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КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Три десятка крупных учений, на которых отрабатывается ведение войны против России, ежегодно проводит Североатлантический альянс, об этом сообщил в понедельник замминистра обороны РФ Александр Фомин на внеплановом брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве, передает РИА Новости."Ежегодно блоком НАТО проводится 30 крупных учений, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения военных действий против России. В рамках учебно-боевых мероприятий особое внимание уделяется созданию ударных группировок у границ нашей страны. В частности, в мае-июне текущего года проведена серия учений Defender Europe-2021 с переброской из Соединённых Штатов Америки и Западной Европы на "восточный фланг" войск усиления численностью до 40 тысяч человек", - сказал Фомин.Замглавы Минобороны напомнил, что "Основополагающий акт Россия-НАТО" 1997 года предусматривает отказ государств блока "решать задачи коллективной обороны путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил"."Однако в настоящее время в Восточной Европе на непрерывной основе поддерживается присутствие около 13 тысяч военнослужащих внерегиональных государств блока. Соответствующие формирования имеют на вооружении около 200 танков, 400 бронированных машин, 50 орудий и свыше 30 самолетов и вертолетов", - отметил Фомин.Под давлением Белого дома главы государств и правительств стран-участниц НАТО на саммите в Великобритании в 2014 году приняли обязательства довести к 2024 году объемы национальных ассигнований на оборону до 2% BBП при одновременном выделении не менее 20% на закупку вооружения на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, напомнил он. В результате реализации указанного решения совокупные затраты союзников на военные нужды в 2021 году достигли 1 триллиона 174 миллиардов долларов. Этот показатель превышает военный бюджет РФ более чем в 18 раз. За последние шесть лет рост ассигнований альянса составил 278 миллиардов долларов (31%), а если считать с 1997 года - то 715 миллиардов долларов, то есть в два с половиной раза, отметил замминистра обороны.
https://ru.sputnik.md/20211227/glavnaya-tema-sovet-rossiya-nato-47544986.html
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в мире, нато, министерство обороны российской федерации

Минобороны РФ: НАТО ежегодно проводит 30 учений по ведению войны против России

23:50 27.12.2021
© Sputnik / StringerЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Stringer
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Замглавы оборонного ведомства России проинформировал о количестве и направленности военных учений НАТО.
КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Три десятка крупных учений, на которых отрабатывается ведение войны против России, ежегодно проводит Североатлантический альянс, об этом сообщил в понедельник замминистра обороны РФ Александр Фомин на внеплановом брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве, передает РИА Новости.

"Ежегодно блоком НАТО проводится 30 крупных учений, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения военных действий против России. В рамках учебно-боевых мероприятий особое внимание уделяется созданию ударных группировок у границ нашей страны. В частности, в мае-июне текущего года проведена серия учений Defender Europe-2021 с переброской из Соединённых Штатов Америки и Западной Европы на "восточный фланг" войск усиления численностью до 40 тысяч человек", - сказал Фомин.
Замглавы Минобороны напомнил, что "Основополагающий акт Россия-НАТО" 1997 года предусматривает отказ государств блока "решать задачи коллективной обороны путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил".
NATO - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
Названа главная тема Совета Россия-НАТО
11:45
"Однако в настоящее время в Восточной Европе на непрерывной основе поддерживается присутствие около 13 тысяч военнослужащих внерегиональных государств блока. Соответствующие формирования имеют на вооружении около 200 танков, 400 бронированных машин, 50 орудий и свыше 30 самолетов и вертолетов", - отметил Фомин.

Под давлением Белого дома главы государств и правительств стран-участниц НАТО на саммите в Великобритании в 2014 году приняли обязательства довести к 2024 году объемы национальных ассигнований на оборону до 2% BBП при одновременном выделении не менее 20% на закупку вооружения на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, напомнил он. В результате реализации указанного решения совокупные затраты союзников на военные нужды в 2021 году достигли 1 триллиона 174 миллиардов долларов. Этот показатель превышает военный бюджет РФ более чем в 18 раз. За последние шесть лет рост ассигнований альянса составил 278 миллиардов долларов (31%), а если считать с 1997 года - то 715 миллиардов долларов, то есть в два с половиной раза, отметил замминистра обороны.
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