https://ru.sputnik.md/20211227/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-47571656.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2021-12-27T18:47+0200

2021-12-27T18:47+0200

2021-12-27T18:47+0200

минздрав

заболеваемость

статистика

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 237 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.Зарегистрировано четыре случая "импорта" инфекции: по одному из США, Румынии, Франции и Бельгии.За минувшие сутки проведено 5889 тестов.У работников системы здравоохранения выявлено пять случаев инфицирования – два у врачей, один у медсестры и два у работников вспомогательного персонала.Общее число случаев заражения в стране достигло 374 763.Госпитализированы 987 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 163 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 22 человека).В то же время за сутки выздоровел 341 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 360 772.Минздрав сообщает о 12 погибших на фоне осложнений, из них четыре – из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9 625.

https://ru.sputnik.md/20211225/vrach-rasskazal-chto-uvelichivaet-shansy-zarazitsya-koronavirusom-47526791.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

минздрав, заболеваемость, статистика, в молдове