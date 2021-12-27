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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2021-12-27T18:47+0200
2021-12-27T18:47+0200
минздрав
заболеваемость
статистика
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 237 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.Зарегистрировано четыре случая "импорта" инфекции: по одному из США, Румынии, Франции и Бельгии.За минувшие сутки проведено 5889 тестов.У работников системы здравоохранения выявлено пять случаев инфицирования – два у врачей, один у медсестры и два у работников вспомогательного персонала.Общее число случаев заражения в стране достигло 374 763.Госпитализированы 987 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 163 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 22 человека).В то же время за сутки выздоровел 341 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 360 772.Минздрав сообщает о 12 погибших на фоне осложнений, из них четыре – из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9 625.
https://ru.sputnik.md/20211225/vrach-rasskazal-chto-uvelichivaet-shansy-zarazitsya-koronavirusom-47526791.html
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Евгений Чебан
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минздрав, заболеваемость, статистика, в молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

18:47 27.12.2021
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в ГКБ № 52
Госпиталь COVID-19 в ГКБ № 52 - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 237 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.
Зарегистрировано четыре случая "импорта" инфекции: по одному из США, Румынии, Франции и Бельгии.
За минувшие сутки проведено 5889 тестов.
У работников системы здравоохранения выявлено пять случаев инфицирования – два у врачей, один у медсестры и два у работников вспомогательного персонала.
Общее число случаев заражения в стране достигло 374 763.
Госпитализированы 987 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 163 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 22 человека).
В то же время за сутки выздоровел 341 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 360 772.
Минздрав сообщает о 12 погибших на фоне осложнений, из них четыре – из Приднестровья.
Общее число скончавшихся на данный момент – 9 625.
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